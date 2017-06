Adolescentă din Ploieşti bătută de două colege şi obligată să sărute mâinile agresoarelor. Una dintre bătăuşe a cerut scuze public: „Am fost chiar proastă“

UPDATE ORA 16:45 Dosar penal pentru lovire şi alte violenţe, ameninţare dar şi pentru tulburarea liniştii şi ordinii publice în cazul celor două adolescente care au agresat şi umilit o colegă de şcoală.

Potrivit Biroului de Presă al IJP Prahova, agresoarele au fost identificate, dar doar una dintre ele a fost găsită la domiciliu. Aceasta din urmă a fost chemată la audieri la sediul Secţiei nr.2 Poliţie Ploieşti. Agresoarele au doar 15 ani, una este din Blejoi, iar cea de-a doua din Ploieşti. Fata pe care au bătut-o şi umilit-o are 14 ani.

Totul s-a întâmplat pe stradă, în afara şcolii, iar scena a fost filmată de o a patra persoană.

Din filmarea care apare pe internet se vede clar cum victima este agresată verbal, trasă de păr, împinsă şi bătută de două fete care nu par mai mari de 16-17 ani.

În cele din urmă, una dintre agresoare o obligă pe victimă să se aşeze în genunchi şi să-i sărute mâna. Copila pare speriată şi acceptă să se comporte exact cum îi cer colegele mai mari.

După ce filmarea a apărut pe internet, cazul a luat amploare, iar agresoarele au fost identificate. Sunt eleve la un liceu de prestigiu din Ploieşti, iar colegii lor de şcoală au început să le trimită mesaje de ameninţare pe paginile de facebook.

În urma acestui scandal care pare că ia amploare de la un minut la altul, una dintre tinerele implicate, Andreea I. a postat un mesaj pe pagina personală de Facebook prin care îşi cere scuze în mod public.

“Îmi prezint scuzele mele publice pentru ceea ce am făcut. Sunt foarte conştientă că am greşit, îmi asum vina pentru tot, voi raspunde moral si penal pentru tot ce am comis. Îmi pare extrem de rău pentru tot, am fost chiar proastă. A fost un moment de nervozitate in care am reacţionat aşa, mi-a părut rău imediat după ce am comis fapta. În situaţia dată, îmi închid contul de Facebook si îmi cer scuze tuturor, îmi pare rău pentru ce am făcut.

Un share va rog din suflet”





Prietenii săi virtuali, mulţi chiar colegii de liceu, nu au văzut însă cu ochi buni mesajul fetei, căreia îi reproşează acum că scuzele ar fi trebuit să le ceară personal victimei sale, nu pe un cont de Facebook.