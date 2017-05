Un român încearcă de cinci ani să demonstreze că e viu, în timp ce instituţiile statului joacă ping-pong cu soarta lui

De cinci ani, un bărbat de 38 de ani din comuna argeşeană Mărăcineni încearcă să demonstreze că e viu. În 2012, Cristian Constantin Roman a fost martorul unui accident rutier, iar atunci când poliţiştii i-au cerut datele de identificare au descoperit că acesta apărea în baza de date ca fiind decedat încă din 2008. De cinci ani, bărbatul încearcă să demonstreze că este viu, iar din noiembrie 2016 a fost deschis un proces în acest sens.

Când poliţiştii i-au cerut actele de identitate, în 2012, bărbatul le-a spus că şi le-a pierdut de mai multă vreme, dar le-a spus datele lui. La o căutare în bazele de date, poliţiştii au constatat că bărbatul care stătea în faţa lor era mort 2008, existând chiar un certificat de deces emis de Primăria Cluj Napoca. Persoana care decedase în 2008 se autoincendiase, iar asupra sa au fost găsite actele cu aceleaşi date ca ale bărbatului din Mărăcineni.

Cristian Constantin Roman spune despre victimă că este posibil să fie un frate al său, căruia mama sa i-ar fi dat datele sale de identitate: „Părerea mea e că toată încurcătura asta a făcut-o mama. Cred că ea nu şi-a declarat toţi copiii şi a folosit certificatul meu de naştere pentru vreun frate de-al meu. Şi e posibil ca acest frate al meu să fie cel care a murit după ce şi-a dat foc“, spune Cristian. Tot el mai spune că ar mai fi şi altă variantă: „E posibil şi ca actele mele, pe care le-am pierdut acum mai mulţi ani, nu ştiu exact când, să fi fost găsite de cineva şi acea persoană să fie bărbatul care a murit în 2008 şi astfel să se fi făcut eroarea“.

Cristian Constantin Roman şi Aurel Dragomir FOTO: Denis Grigorescu





Cristian Constantin Roman spune că ziua în care a fost martorul unui accident rutier i-a schimbat practic viaţa. În 2012 el lucra, ca şi acum, la o pensiune din Mărăcineni, când un autobuz a dat peste o motocicletă şi el a văzut totul. „M-au chemat la Poliţie să dau declaraţie, însă când mi-au cerut actele, mi-am dat seama că le pierdusem mai de mult. Le-am spus CNP-ul meu, data naşterii, localitatea naşterii şi numele meu şi, când m-au căutat la ei în calculator, au constatat că eu figuram ca decedat. Exista chiar şi un certificat de deces emis de Primăria Cluj Napoca, care fusese depus la Negreşti, Vaslui, unde era arondată comuna Oşeşti, unde m-am născut eu. De atunci tot încerc să dovedesc la diferitele instituţii la care am apelat faptul că eu sunt viu şi să obţin acte de identitate, dar nu reuşesc sub nicio formă. Poate voi reuşi ceva cu procesul deschis în instanţă“.

”L-am crescut ca pe copilul meu, iar în 2012 am descoperit că el nu există în acte”

Aurel Dragomir are grijă din 2002 de Cristi ca de copilul său FOTO: Denis Grigorescu





Aurel Dragomir, proprietarul pensiunii la care lucrează Cristian Roman, este cunoscut în zonă ca un om cu suflet mare şi care îi ajută pe cei sărmani. S-a ataşat repede de Cristi şi a văzut că este un băiat serios şi cuminte. „L-am luat la mine din 2002, am avut grijă de el, l-am ţinut ca pe copilul meu, e un băiat foarte ascultător şi muncitor. I-am făcut chiar şi o casă în curtea pensiunii. Iar în 2012 a venit surpriza: am aflat că el nu există, că apare ca decedat în acte. Ne-au trimis de la o instituţie la alta, însă fără niciun rezultat. Am fost mai întâi la Poliţia Mărăcineni, de acolo ne-au trimis la Poliţia Mioveni. Apoi am ajuns la Primăria Mărăcineni, iar cei de acolo au făcut o adresă către Primăria Negreşti din Vaslui, care nu a trimis niciun răspuns. Ulterior, Poliţia Mioveni ne-a trimis la Vaslui. Am mers la Poliţia Vaslui, cei de acolo ne-au trimis la Primăria Negreşti. Şi cei din Primărie ne-au trimis la Evidenţa Populaţiei Vaslui, de acolo ne-au trimis înapoi la Poliţia Vaslui. În cele din urmă, după mai multe drumuri făcute degeaba în Vaslui, am ajuns la Poliţia Argeş. De abia atunci a început să se mişte ceva. Iar la sfârşitul anului trecut am declanşat acţiunea în instanţă. Sperăm să se rezolve cât mai repede povestea asta plină de birocraţie“, spune Aurel Dragomir.

Avocatul Ionuţ Mateescu, cel care îl reprezintă pe Cristian Constantin Roman în procesul deschis anul trecut la Judecătoria Piteşti, este încrezător că problema se va rezolva în scurt timp. „Din punct de vedere legal, reclamantul nu are acte de stare civilă prin care să îşi demonstreze identitatea. Sper ca în aproximativ o lună să se rezolve această problemă. Procesul este pe rol la Judecătoria Piteşti, acţiunea în instanţă a fost depusă anul trecut în noiembrie. Cazul este unul extrem de rar. Eu am căutat repere de practică judiciară în acest sens şi nu am găsit. Acel certificat de deces este nelegal şi trebuie declarat nul. Instanţa ar trebui să dispună obligarea IGPR. la emiterea unei adeverinţe care să stea la baza emiterii documentului de identitate“, explică avocatul.

Abandonat de mamă pe calea ferată

Cristi are o poveste de viaţă complicată: a fost abandonat la 3 luni de mama sa, pe calea ferată, şi găsit de un medic. „Doctoriţa care m-a găsit m-a dus la un spital la Bârlad, unde am stat până la 3 ani. Apoi am ajuns la un orfelinat din Bârlad, unde am stat până la 18 ani. A fost tare greu acolo... Mă băteau des şi mă chinuiau copiii mai mari, mă puneau şi la cerşit. Nimeni nu le făcea nimic“, îşi aminteşte Cristi.