Povestea fetiţei născute în România cu o malformaţie gravă, lăsată în spital şi tratată de familia adoptivă din America

Iuliana s-a născut pe 14 Iunie 2000, la spitalul-maternitate Caritas din Bucureşti, cu o malformaţie severă: „buză de iepure” şi o serie de complicaţii adiacente, care o făceau dependentă de un aparat de ventilare. A fost adoptată, ulterior, în America, cu ajutorul centrului de plasament al fundaţiei Totul pentru Copiii din Bucureşti. A ajuns în Statele Unite când avea doar câteva luni.

În anii care au urmat, a suferit 14 intervenţii chirurgicale pentru a-i fi reparat defectul congenital. La 17 ani este perfect recuperată şi arată ca o adolescentă normală. Trăieşte în America şi se consideră o tânără fericită, într-o famile frumoasă, care, pe lângă Iuliana, a mai adoptat alţi cinci copii.



Luna trecută, Iuliana a făcut primele ei demersuri pentru a-şi găsi părinţii naturali. A contactat pagina de Facebook „ The never forgotten Romanian children" - Copiii niciodată uitaţi ai României, dar pentru că este încă minoră a avut nevoie de ajutorul mamei adoptive.

Totul a început cu un anunţ postat pe respectiva pagină: „Sunt mama adoptivă a tinerei Iuliana Ciobanu, împreună suntem în căutarea familiei biologice din Botoşani. Mama naturală a Iulianei, Ciobanu Elena, era o studentă în vârstă de 19 ani. Acum ar avea în jur de 36 de ani. Tatăl biologic figurează necunoscut. Elena a lăsat-o pe Iuliana la maternitate imediat după naştere (...). Îi căutăm orice membru al familiei biologice, pentru a afla mai multe despre trecutul şi mediul familiei sale (...). Căutam şi o femeie tânără (pe atunci avea 16 ani?) pe nume Cristina, care a avut grijă de Iuliana la fundaţia Totul pentru Copii. Cristina i-a fost Iulianei ca o mamă şi a plans când am luat-o pe Iuliana".



În câteva zile, cu ajutorul paginii „The never forgotten Romanian children - Copiii niciodată uitaţi ai României”, a fost găsită mai întâi Cristina, de la respectivul centru şi, ulterior, cu ajutorul unor oameni de bine şi al unor publicaţii din Botoşani, au fost găsiţi şi părinţii biologici ai Iulianei.