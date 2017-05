Ofiţerul DIPI care şi-a bătut nevasta şi a împuşcat doi poliţişti: „Soţia mi-a cheltuit fără justificare o sumă importantă“

Alin Marin Marian, fost ofiţer al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă (DIPI) este acuzat de tentativă la omor calificat, uz de armă fără drept, distrugere prin incendiere, loviri şi alte violenţe. După cum reiese din declaraţiile părţilor implicate, pe 10 noiembrie 2016 Alin Marin Marian a terminat serviciul, în jurul 17.30, apoi a fost cu mai câţiva colegi la un restaurant din centrul Piteştiului, unde a băut mai multe beri. A ajuns după ora 19.00 în apartamentul unde locuia cu chirie împreună cu soţia sa şi cu cei doi copii pe care aceasta îi are dintr-o altă căsătorie.



Conform procurorilor, „Alin Marin Marian, în urma unei discuţii contradictorii cu soţia sa, cu privire la o sumă de bani, a lovit-o cu palma în zona feţei, aceasta a căzut, în cădere lovindu-se cu capul de o canapea. După incident, soţia lui Alin Marin Marian, împreună cu cei doi copii minori, au plecat din apartament şi au mers la domiciliul lui Ionel Bădulescu, fratele persoanei vătămate, care are apartament în acelaşi bloc“.

Conform declaraţiilor martorului Ion Bădulescu, tatăl soţiei lui Alin Marin Marian, pe 10 noiembrie 2016, în jurul orei 20.00, a fost sunat de către nepoata sa, care i-a spus că mama sa şi tatăl vitreg au o dispută. În scurt timp, Ion Bădulescu a mers la apartamentul unde locuia fiica sa şi l-a găsit acolo doar pe ofiţerul DIPI care i-ar fi spus că „are pistol şi că o să ne împuşte pe toţi“. În acel moment, Ion Bădulescu nu a mai continuat discuţia cu soţul fiicei sale şi a plecat spre apartamentul fiului său, unde era şi fiica sa, şi „a văzut că aceasta era lovită la ochiul drept“. Fiica i-a povestit tatălui despre incident şi acesta a sunat imediat la 112.

În jurul orei 20.30, un echipaj de la Secţia 1 Poliţie Piteşti a venit şi a însoţit-o pe Florina Marin, soţia ofiţerului DIPI, la apartamentul unde se afla acesta pentru a îşi lua mai multe haine pentru ea şi copii. Şi, conform procurorilor, „Alin Marin Marian a lăsat-o să ia hainele, dar a jignit-o pe ea şi pe tatăl ei“. Ulterior, Florina Marin şi tatăl ei au mers la poliţie să depună plângere împotriva soţului şi apoi la Spitalul Judeţean pentru examinare medicală: „conform certificatului medico-legal, aceasta a avut nevoie de 3-4 zile de îngrijiri medicale“.

Agresorul a vrut să se sinucidă în sediul Poliţiei Argeş

În timp ce era la spital cu tatăl ei, Florina Marin a fost sunată de o vecină care i-a spus că în apartament a izbucnit un incendiu. Ce se întâmplase? Aşa cum se precizează în rechizitoriu, „după plecarea soţiei, Alin Marian Marin a răvăşit mai multe bunuri din apartament, cărora le-a dat foc, după care a plecat din locuinţă. Audiat, Alin Marian a declarat că nu îşi aminteşte cum au luat bunurile foc“. Ofiţerii ISU Argeş spun însă că „împrejurarea determinantă a constituit-o folosirea intenţionată a sursei de aprindere pentru a genera incendiul“.

După ce a plecat de acasă, ofiţerul DIPI a mers în apartamentul unde locuiau părinţii soţiei, a încercat să ia legătura cu aceştia, însă nu a reuşit. Alin Marin Marian a mers apoi la locul de muncă din cadrul Poliţiei Argeş, unde deţinea în mod legal o armă letală, respectiv un pistol Smith&Wesson cu calibrul 9 mm. Şi, spun procurorii, „a luat arma, conform declaraţiei, a introdus încărcătorul în care se aflau 9 cartuşe, cu intenţia de a se sinucide, însă s-a răzgândit şi s-a decis să meargă la apartamentul unde locuia pentru a se sinucide. Când a ajuns acolo, a văzut că erau mulţi oameni în apartament, însă a vrut să îşi pună planul în aplicare. Când Alin Marin Marian a intrat în bloc, a scos arma şi a început să tragă“.

Conform declaraţiei martorei Ramona Enache, Alin Marin Marian a scos arma şi a spus: „Şi acum vă aranjez pe toţi“. După primele focuri trase, a intervenit jandarmul Marius Dumitru pentru a îl dezarma pe agresor, acesta fiind ajutat ulterior şi de poliţiştii Cătălin Voicu şi Daniel Văcăroiu. Până în momentul dezarmării, Alin Marin Marian trăsese toate cele 9 gloanţe, golind încărcătorul.

Doi poliţişti răniţi cu un singur glonţ

Adrian Dumitraşcu, unul dintre poliţiştii răniţi

Rechizitoriul procurorilor arată punctual cum au fost rănite cele trei persoane în seara zilei de 10 noiembrie 2016: „Un glonţ a ajuns în plinta palierului de la etajul doi, unde se aflau poliţiştii, angajaţii ISU şi socrul lui Alin Marin Marian, şi a ricoşat în piciorul unei vecine. Alt glonţ a trecut prin uniforma agentului de poliţie Daniel Văcăroiu, în zona antebraţului, atingându-i uşor antebraţul, după care l-a atins pe ofiţerul de poliţie Adrian Dumitraşcu în zona capului. Acesta din urmă a avut nevoie de o săptămână de îngrijiri medicale. Alin Marin Marian avea permis port-armă din 2008 şi avea obligaţia să respecte dispoziţiile legale privind folosirea acesteia, lucru pe care nu l-a făcut“.

La audieri, ofiţerul DIPI a declarat că „nu a vrut să rănească sau să ucidă pe cineva şi că a ochit treptele de sub palierul pe care se aflau persoanele vătămate“. Însă, aşa cum spun poliţiştii care au investigat cazul, din raportul de constatare traseologică rezultă că traiectoria gloanţelor nu a fost spre treptele de scară de sub palier. Şi tot poliţiştii mai precizează că „posibilitatea ca persoanele aflate în zonă să fie lovite de gloanţe era evidentă, întrucât inculpatul a folosit o armă de calibru mare, cu muniţie letală, într-un spaţiu închis, cu pereţi din beton şi cărămidă, cât şi cu elemente de metal“.

După cum spun procurorii, expertiza medico-legală psihiatrică efectuată la Institutul „Mina Minovici“ din Capitală a arătat că Alin Marin Marian are discernământul păstrat în raport cu faptele pentru care este cercetat. Până în seara evenimentului, ofiţerul DIPI avusese un parcurs profesional impecabil, neavând vreun antecedent penal sau alt incident înregistrat.

Ce spune avocatul său

Model identic de pistol cu cel cu care a tras ofiţerul DIPI

Avocatul lui Alin Marin Marian a declarat că „dacă ar fi vrut să omoare pe cineva, la experienţa inculpatului de a mânui arma, cu un singur cartuş omora trei oameni, dar el a tras în plan vertical“. Faptul că nu a fost premeditare în incidentul din 10 noiembrie 2016 a fost întărit chiar de către ofiţerul DIPI: „Nu am avut nici cea mai vagă intenţia de a trage în cineva. Dovadă, şi faptul cu numiţii Rusu Viorica, Dumitraşcu Adrian şi Văcăroiu Daniel au suferit leziuni uşoare, nu de la gloanţe trase direct, ci din ricoşeul gloanţelor trase în rampa scării sau în pereţi. Or, dacă aş fi intenţionat să împuşc pe cineva, având în vedere distanţa foarte mică, calibrul glonţului şi mai ales experienţa mea în mânuirea armei folosite, evenimentul din seara zilei de 10 noiembrie 2016 s-ar fi putut solda cu numeroşi morţi şi răniţi. Nu există câtuşi de puţin vreun element de natură să justifice concluzia procurorului de caz că aş fi premeditat uciderea persoanelor în prezenţa cărora am tras cu pistolul“.

Tot la Tribunalul Argeş, Alin Marin Marian a arătat că suferise mai multe lovituri grele în ultima perioadă: „Îmi decedase tatăl, fusesem anunţat că se desfiinţează serviciul în care funcţionam, iar soţia mi-a cheltuit fără justificare o importantă sumă de bani pe care o împrumutasem“. Cu câteva zile înainte de incidentul ce l-a avut protagonist pe Alin Marin Marian, Guvernul a decis desfiinţarea Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi înfiinţarea Direcţiei Generale de Protecţie Internă, noua structură fiind pusă sub control parlamentar.