FOTO Amsterdam, oraşul perfect cu vreme imperfectă. Tot ce trebuie să ştii pentru o excursie încântătoare

Senzaţia de perfecţiune pe care ţi-o dă Amsterdamul începe încă de dinainte de aterizarea pe aeroportul Schiphol, când vezi din hublou că totul este impecabil aranjat, de la parcelele de verdeaţă tăiate de canale mai mari sau mai mici, până la case şi drumuri.

Chiar înainte de a ieşi din Schiphol dai peste Biroul de Turism al Amsterdamului. Un spaţiu foarte vizibil şi bine demarcat, de unde poţi afla tot ce ai nevoie ca să te descurci în oraşul cu 850.000 de locuitori şi 165 de canale. Tot de la Biroul de Turism poţi cumpăra I amsterdam city card, un instrument extrem de util cu care faci multe economii, asta dacă luăm în calcul şi faptul că biletele la multe dintre muzeele de mare interes din oraş sar de 15 euro. Cu acest card ai intrare gratuită la 45 de muzee şi obiective din oraş (inclusiv la Grădina Zoologică, Muzeul van Gogh şi stadionul lui Ajax Amsterdam), plus o croazieră gratuită şi transport public gratuit şi numeroase alte reduceri. Un astfel de card costă 57 de euro pentru 24 de ore, 67 de euro pentru 48 de ore, 77 de euro pentru 72 ore sau 87 euro pentru 96 euro. Iar dacă te gândeşti că intrarea la cele trei obiective menţionate mai sus costă costă 54,5 euro, croaziera – 17 euro, iar transportul public – 17 euro pentru 72 de ore, atunci I amsterdam city card este fără îndoială rentabil.

TRANSPORTUL DE LA AEROPORT PÂNĂ ÎN CENTRU, DOAR 5 EURO

De la aeroport până în centrul oraşului, mai precis până la Museumplein, zona unde se află muzeele de top Rijskmuseum şi van Gogh, preţul unui bilet cu autobuzul expres (linia 197) costă doar 5 euro de persoană, iar drumul durează aproximativ o jumătate de oră.

Casele inconfundabile şi bicicletele-două mărci ale oraşului

La Museumplein am luat prima oară contact cu amabilitatea proverbială a localnicilor. Cum până la hotelul nostru-Apple Inn-mai erau vreo 1,3 kilometri de mers pe jos, am solicitat câteva indicaţii pentru a alege ruta cea mai rapidă. Iar o olandeză a mers zeci de metri cu noi pentru a ne arăta drumul cel mai bun până la destinaţie. Pe parcursul sejurului am mai întâlnit numeroşi olandezi foarte amabili.

Oud Zuid (Vechiul Sud), cartierul în care se găsea hotelul nostru, este unul dintre cele mai frumoase şi scumpe din Amsterdam. De o parte şi de alta sunt zeci şi zeci de case înguste şi colorate, tipice arhitecturii olandeze. O arhitectură încântătoare ce te face să întorci capul de zeci de ori pe minut. Am aflat că aceste case sunt atât de înguste deoarece în urmă cu câteva secole impozitele se plăteau în funcţie de lăţimea casei şi cu cât aceasta era mai înaltă şi mai îngustă, cu atât costa mai puţin. Amsterdamul are nu mai puţin de 6.800 de case din secolele XVI-XVII, toate perfect conservate.

ORAŞUL CU 847.000 DE BICICLETE

Aşa cum fuseserăm avertizaţi din timp, în Amsterdam trebuie să fii mai atent la biciclete decât la maşini. Oraşul e capitala mondială a bicicliştilor, cu nu mai puţin de 847.000 de biciclete, conform ultimelor statistici, adică una pe cap de locuitor! Oraşul are o reţea foarte complexă de 400 kilometri de piste de biciclete. Iar asta se simte şi în aerul cu mult mai curat faţă de majoritatea marilor oraşe vest-europene. Peste tot vezi biciclişti, de la tinere în rochii multicolore şi pantofi cu toc sau mame ce cară doi sau chiar trei copii în ataşuri speciale până la bărbaţi la costum sau în pantaloni scurţi. Bicicliştii sunt stăpânii traficului în Amsterdam, unde sunt de patru ori mai multe biciclete decât maşini. Numărul bicicletelor a crescut spectaculos după 1971, până atunci, traficul mare de maşini ducea anual la multe accidente cu victime, anul cel mai dur fiind 1971, cu 3.300 de morţi, dintre care 400 de copii. A fost momentul în care mii şi mii de biciclişti au luat atitudine şi au făcut numeroase proteste pentru reducerea traficului auto. Iar autorităţile au avut reacţie rapidă şi foarte eficientă. Şi asta se vede în numărul uriaş de biciclete de pe toate străzile şi în parcarea cu 20.000 de biciclete aflată aproape de Centraal Station – gara din Amsterdam. Şi, ca o statistică neobişnuită, anual cad în canalele din oraş peste 7.000 de biciclete.

Revenind la cartierul nostru temporar, trebuie spus că peste tot am văzut, ca şi în celelalte zone din Amsterdam, chipuri liniştite şi relaxate. Iar această atmosferă foarte destinsă te contaminează şi pe tine ca turist cu o stare zen benefică.

Amsterdamul e frumos pe orice stradă ai merge. Un alt cartier încântător, aflat aproape de centru, este Joordan, plin de case colorate, terase, restaurante şi multe flori.

Hotelul Apple Inn este într-o clădire superbă de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi care a fost complet renovată. Strada pe care se află hotelul Apple Inn este una încărcată de istorie. De altfel, şi numele străzii-Koninginneweg (n.red.- Drumul Reginei)-derivă de la Regina Emma a Ţărilor de Jos, care a locuit aici la începutul secolului XX. La nici 50 de metri de hotelul unde am stat se află cea mai mare oază de verdeaţă – Vondelpark. Iar în Vondelpark, locuitorii săi fac jogging în parcuri sau merg cu bicicleta inclusiv când afară plouă torenţial. În a treia zi, când în Amsterdam au fost vreo cinci reprize de ploaie torenţială, alergătorii şi bicicliştii erau extrem de numeroşi. Probabil un semn că locuitorii şi ploaia sunt într-o simbioză-unicat.

COADĂ LA SANDVIŞURI CU HERING ŞI LA CARTOFI PRĂJIŢI

Oamenii stau şi un sfert de oră la coadă ca să cumpere hering crud cu castraveţi muraţi FOTO: Denis Grigorescu

Apropo de vreme, ne documentasem temeinic şi aflasem că aici plouă cam jumătate din an. Iar noi am ajuns chiar în perioada în care se anunţau ploi în toate cele patru zile ale sejurului. În prima zi, am avut parte de o vreme cât se poate de specială: vreo duzină de ploi uşoare, de maximum 10 minute fiecare, iar după fiecare ploaie-duş venea o repriză de soare.

Şi cum aterizasem înainte de prânz, am ales ca jumătatea rămasă din prima zi să o petrecem pe jos, printre canale, piste de biciclişti, magazine şi case colorate. Altfel spus, să luăm pulsul Amsterdamului pas cu pas. Şi la propriu şi la figurat.

Sloganul 3D al oraşului-I amsterdam-este pozat de peste 8.000 de ori zilnic

Iar prima haltă a fost la simbolul fizic al oraşului, aflat în faţa Rijskmuseum. Este vorba de sloganul 3D al oraşului – I amsterdam – ce are doi metri înălţime şi 23,5 de metri lungime. Un slogan ce este pozat de peste 8.000 de ori zilnic.

La Amsterdam e singura piaţă plutitoare de flori din lume

Un obiectiv ce nu trebuie ratat în centrul oraşului este celebra Bloemenmarkt, singura piaţă de flori plutitoare din lume, realizată pe mai multe pontoane amplasate pe canalul Singel. Iar preţurile sunt foarte decente. Spre exemplificare, trei pungi cu bulbi de lalele costă 10 euro. Tot în zonă, suvenirurile sunt foarte ieftine: trei magneţi costă 5 euro, iar o lalea din lemn este 1 euro. În apropiere, poţi admira cel mai frumos cinematograf din lume – Tuschinski – creaţia extraordinară a unui croitor evreu din Polonia, care a murit la Auschwitz.

Creaţie a unui croitor evreu, Teatrul Tuschinski e considerat cel mai frumos cinematograf din lume

La nici 30 de metri de piaţa de flori, ai surpriza să vezi permanent coadă la un produs culinar tradiţional. Zeci de persoane aşteaptă la rând să cumpere un sandviş cu hering crud şi castraveţi muraţi, ce costă 4 euro. Tot în zonă, o altă coadă, şi mai mare, e la cartofii prăjiţi în untură, al căror preţ e de 2,9 euro pentru o porţie medie.

O delicatesă dulce pe care nu trebuie să o rataţi la Amsterdam este stroopwafel: două felii subţiri de vafe umplute la mijloc cu caramel.

MUZEUL VAN GOGH A AVUT DOUĂ MILIOANE DE VIZITATORI ANUL TRECUT

Muzeul Van Gogh găzduieşte peste 200 de tablouri ale marelui pictor

A doua zi la Amsterdam am început-o la Coster Diamonds, cel mai vechi atelier de prelucrare a diamantelor din Europa, cu 177 de ani vechime. La Coster Diamonds se organizează zilnic tururi ghidate gratuite pentru turişti. Vizitatorii sunt numeroşi, iar experienţa e una specială, pentru că este un loc în care poţi afla şi urmări cum se prelucrează un diamant, poţi admira diamante scumpe cât un apartament. Spre surpriza noastră plăcută, am avut drept ghid-expert o tânără din Chişinău. Dina Rusu este stabilită aici de patru ani şi este o adevărată enciclopedie privind diamantele. De la doamna Rusu am aflat că patru sunt criteriile pentru stabilirea valorii unui diamant: caratele, culoarea, claritatea şi tăietura. La Coster Diamonds sunt nu mai puţin de 20.000 de diamante.

Originară din Chişinău, Dina Rusu este ghid expert la cel mai vechi atelier de prelucrare a diamantelor din Europa

Legat de oraş, Dina Rusu spune că „totul e frumos la Amsterdam: oamenii, locurile, muzeele. Singura problemă e cu ploaia, dar te obişnuieşti şi cu ea“. Nu putem decât să îi dăm dreptate.

De la diamantele care îţi luau ochii am trecut strada ca să vedem altfel de nestemate: sute de picturi ale unor maeştrii celebri. Aflat într-o clădire modernă, Muzeul van Gogh găzduieşte cea mai mare colecţie din lume a lucrărilor marelui pictor decedat la doar 37 de ani: peste 200 de tablouri, 500 de desene, sute de scrisori, precum şi lucrări ale contemporanilor şi prietenilor săi, cum ar fi Gauguin, Monet, Manet, Signac şi Toulouse-Lautrec. Deschis în 1973, Muzeul van Gogh a avut anul trecut un număr record de vizitatori: peste două milioane. Printre tablourile ce pot fi văzute se numără celebrele „Floarea soarelui“ şi „Camera artistului la Arles“.

Prostituate vizavi de biserică şi droguri lângă statuia lui Rembrandt

Cabinele prostituatelor sunt la doi paşi de cea mai veche biserică din Amsterdam

Un sejur la Amsterdam nu este complet fără o vizită în Cartierul Roşu. În Cartierul Roşu, ca un paradox incredibil, vitrinele în care se afişează seara prostituatele sunt chiar vizavi de Oude Kerk, cea mai veche biserică din Amsterdam. În ciuda faptului ca prostituţia este considerată o profesie legală în Amsterdam, sutele de femei care lucrează în zonă nu au voie să părăsească Cartierul Roşu pentru a căuta clienţi.

În Cartierul Roşu sunt zeci de localuri cu show-uri erotice

În afară de zecile de vitrine cu fete, în Cartierul Roşu sunt numeroase teatre ce oferă show-uri live. Cel mai căutat pare a fi Casa Rosso, unde sunt mereu cozi, preţul biletului pornind de la 45 de euro. Deşi în unele ghiduri scrie că în Cartierul Roşu nu e bine să te aventurezi, putem depune mărturie că zona e una sigură şi în care nimeni nu te agresează. Tot în Cartierul Roşu este şi singurul Muzeu al Prostituţiei din lume. De altfel, după cum ne spunea şi căpitanul cu care am făcut o croazieră pe canalele oraşului, în Amsterdam este câte un muzeu pentru orice. Dacă nu credeţi, aflaţi că există inclusiv un muzeu dedicat pisicilor.

Magazine unde se vând droguri uşoare, aproape de statuia lui Rembrandt

Şi, ca să continuăm turul plăcerilor, am mers şi în Piaţa Rembrandt, acolo unde, lângă statuia marelui pictor şi lângă un grup statuar ce reproduce faimosul tablou „Rondul de noapte“, sunt mai multe coffee-shop-uri, singurele locuri de unde se pot cumpăra legal droguri uşoare sau prăjituri cu haşiş, acestea din urmă costând 8,5 euro fiecare. Amsterdam are peste 300 de coffee-shop-uri care vând legal pana la 5 grame de droguri uşoare de persoană. Am intrat şi noi într-un cofee-shop, unde zeci de clienţi fumau liniştiţi, iar fumul degajat era unul neaşteptat de plăcut şi aromat. Am ieşit în cele din urmă, temători să nu ne apuce niscaiva viziuni psihedelice.

La Amsterdam, consumul de droguri uşoare e legal în coffee-shop-uri. Însă nu e nevoie să te droghezi ca să te simţi în al nouălea cer. Pentru că Amsterdamul e un drog în sine. Un drog urban pozitiv ce creează o dependenţă încântătoare de fiecare loc văzut.

COADĂ LA FOTOGRAFII CU PICTURI CELEBRE

Sute de oameni se înghesuie să fotografieze tabloul Lăptăreasa de Vermeer

A treia zi, între două reprize de ploi torenţiale, am ajuns la Rijskmuseum, cel mai mare şi vizitat muzeu al Olandei. Ca să vizitezi Rijskmuseum pe îndelete ai nevoie de cel puţin trei ore. În afară de tablourile marilor maeştri olandezi poţi vedea tablouri de Goya şi Veronese, picturi din Renaşterea italiană, colecţii de artă orientală, ceramică de Delft. Cea mai mare aglomeraţie este la două tablouri: „Rondul de noapte“ de Rembrandt şi „Lăptăreasa“ lui Vermeer. La capodopera lui Vermeer am văzut şi o imagine neobişnuită: sute de vizitatori se înghesuiau să facă poze cu telefonul mobil cu „Lăptăreasa“, exact cum ai imortaliza o vedetă.

Rijskmuseum, cel mai mare muzeu al Olandei

O experienţă de neuitat a fost şi vizita la Madame Tussauds. Celebrul muzeu al figurilor de ceară din Amsterdam, al doilea deschis în Europa (în 1972) după cel de la Londra, găzduieşte o colecţie impresionantă de statui de personalităţi în mărime naturală. Iar numeroşii vizitatori fac selfie-uri pe bandă rulantă cu Obama, van Gogh, George Clooney, Bob Marley, Marilyn Monroe, Michael Jackson, Messi ori Beckham. Tot la Madame Tussauds Amsterdam, îţi poţi face gratuit o poză în stilul tablourilor lui van Gogh, poză pe care ţi-o poţi trimite instant pe o adresă de e-mail.

Între doi nu te plouă la Madame Tussauds. Mai ales dacă sunt Obama şi Merkel

Sunt foarte multe locuri şi obiective de văzut în Amsterdam. Aş mai adăuga aici două, ambele aflate în cartierul Plantage. Primul obiectiv, pe care mai ales cei mici nu trebuie să îl rateze, este grădina zoologică. Înfiinţată în 1838, Artis Amsterdam este cea mai veche grădină zoologică din Europa. Grădina botanică din Amsterdam, aflată la doi paşi de Artis, este una dintre cele mai vechi din lume, fiind fondată în 1638. Acum, aceasta găzduieşte peste 4.000 de specii de plante.

CEA MAI IEFTINĂ CAMERĂ LA HOTEL E 100 DE EURO

Dacă preţurile la mâncare, băutură şi transport sunt relativ mici în oraş, cazarea este cu adevărat scumpă, preţul unei camere la hotel pornind de la 100 de euro pe noapte. Preţul unui bilet de avion poate fi şi sub 100 de euro dacă îl iei cu cel puţin două luni înainte. Un prânz în oraş costă în medie 15-20 de euro, iar o bere la 0,5 litri e între 4 şi 6 euro. La supermarket, preţul unei beri olandeze (Amstel, Heineken sau Grolsch) este sub un euro.