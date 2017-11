Cum se face dulceaţa de aronia, cel mai nou produs natural, fără zahăr, inventat de „mămica magiunului de Topoloveni“

Aronia, un fruct înrudit cu măceşele, s-a clasat pe locul întâi în topul cercetărilor referitoare la cantitatea de antioxidanţi organici, în SUA. Creşte şi în România, dar nu poate fi înacdrat în categoria fructelor populare, în ciuda multiplilor nutrienţiilor pe care-i conţine. Unul dintre motive este gustului nu tocmai dulce. Cunoscuta întreprinzătoare Bibiana Stanciulov, posesoarea certificatului de Indicaţie Geografică Protejată acordat de Comisia Europeană pentru Magiunul de prune Topoloveni, a făcut din acest fruct astringent şi amărui, un deliciu dulce, făsă să adauge niciun. gram de zahăr







Astfel, după preparatul similar din topinambur, care a deschis linia dulceţurilor fără zahăr, produs care a obţinut Medalia de argint la Monde Selection, în Bruxelles, şi după celebrul produs obţinut anul trecut, dulceaţa din momordică, leguma recunoscută ca insulina verde, în 2017, făbricuţa din Topoloveni a lansat „Dulceaţa Topoloveana din Aronia”. un alt produs 100% natural - fără E-uri, fără conservanţi, fără gluten - care întrunşte nişte principii fără rabat pe care Bibiana stanciulov şi le-a stabilit de când a decis să se implice în industria alimentară.





„Dezvoltăm printre argeşeni un cult al plantaţiilor <<altfel>>”





Se aprovizionează de aproape, de a producători locali care şi-au daptat culturile la cerinţele făbricuţei sale de produse naturale.





„Cred , fără falsă modestie , că am reuşit să dezvoltăm printre argeşeni un cult al plantaţiilor ”altfel”, astfel încât am cumpărat, direct din plantaţie, fructele aronia. Probabil că în timp se vor dezvolta aceste culturi, deoarece aceste fructe sunt adevărate farmacii naturale şi pot fi folosite ca adjuvante în diverse afecţiuni ale noastre”, a explicat, pentru Adevărul, Bibiana Stanciulov.





„Obţinem produse mult mai sănătoase decât în gospodăria proprie”





Procesul tehnologic prin care din acest fruct amărui iese savuroasa dulceaţă e unul complicat şi de durată.





„În fabrica noastră obţinem produse mult mai sănătoase decât în gospodăria proprie, deoarece reuşim să controlăm temperatura de fierbere astfel încât toate efectele benefice ale fructelor se transferă în produsul final. Ceea ce afirmăm este demonstrat prin analizele pe care le efectuăm la institute acreditate şi prin premiile internaţionale pe care le-am obţinut cu majoritatea produselor noastre.





Procesul tehnologic este foarte dificil deoarece aceste fructe sunt foarte mici şi trebuie sortate cu multă atenţie, iar pentru a anula din gustul intens astringent şi uşor amărui se impune folosirea cu multă atenţie a sucului natural din măr. Gustul final al dulceţii Topoloveana din aronia, se aseamănă uşor cu cel al cireşelor amare. Procesarea în suc natural din măr accentuează capacitatea antioxidantă a dulceţii deoarece se combină flavonoidele -antioxidanţii din măr - cu antioxidanţii din aronia (conţin de 15 ori mai mulţi antoxidanţi decât afinele sau rodiile”, mai spune Bibiana Stanciulov.









Dacă, în mod normal, în industrie, obţinerea unei dulceţi durează 20 de minute, aici, procesul tehnologic durează până la 48 de ore, dar reuşeşte să păstreze antioxidantii si nutrienţii acestor fructe. De aceea, produsul obţinut este unul funcţional.









„Aronia este fructul unui arbust înrudit cu măceşul şi este sursă bogată de vitamine naturale şi betacarotenoizi, mărind astfel capacitatea de apărare a organismului prin prevenirea infecţiilor bacteriene şi virale ; fructele conţin tanin, zaharuri , vitaminele C , B1, B2, B3, PP, E şi C. Prin procesarea la temperatură menajantă, dulceaţa Topoloveana din Aronia păstrează toate caracteristicile benefice ale fructului. Din studiile ştiinţifice rezultă că prin acţiunea puternic detoxifiantă, aronia încetineşte îmbătrânirea, este un remediu natural în pierderea memoriei; sindromul metabolic; diabet; diverse forme de cancer; scade nivelul colesterolului din sânge; reglează tensiunea arterială; este utilă ca şi tonic pentru combaterea stresului şi a oboselii. Fără a fi un panaceu universal, lângă o alimentaţie corectă şi un mod de viaţă în care mişcarea are un loc important, dulceaţa noastră de aronia este un bun adjuvant pentru ridicarea calităţii vieţii”mai spune Bibiana Stanciulov





Noua duceaţă a fost deja prezentată la câteva târguri de profil. „Lansarea acestei dulceţi a fost la târgul de toamnă din Constanţa şi, spre bucuria noastră, în luna octombrie au coincis două târguri internaţionale , INDAGRA şi Târgul din Tallinn. Acum participăm la un târg inedit ”Târgul Creaţiei Feminine ” organizat de CREART. Felicităm organizatorii pentru ideea originală. Ne-am bucurat de o apreciere deosebită în toate locaţiile unde am avut posibilitateasă comunicăm direct cu consumatorul pentru a îi prezenta beneficiile”, mai spune Bibiana Stanciulov.





„Pe piaţa locală este foarte multă concurenţă neloială”





Dulceaţa naturală de aronia poate fi găsită în în magazinele proprii din Bucureşti sau sau la magazinul online, unde preţul este foarte apropiat de costul de producţie şi unde există garanţia că produsele sunt cele originale.





„ Din păcate, pe piaţa locală este foarte multă concurenţă neloială prin copierea multor elemente de pe eticheta noastră, ceea ce conduce la o falsă comparaţie a preţurilor noastre cu ale altor producători care doar ne-au furat, sub diverse forme, imaginea. Noi comercializăm <<Alimente Funcţionale>>, care, logic, au alte valori... Ca semn distinctiv şi foarte onorant pentru noi este stema Casei Regale a României pe toate etichetele noastre ceea ce defineşte calitatea noastră de Furnizori ai Casei Regale a României”





Trebuie precizat că fabrica Bibianei Stanciulov, Sonimpex Topoloven, este furnizor al Casei Regale a României din 2010.





Bibiana Stanciulov şi fiica sa, Diana, conduc împreună afacerea de la Topoloveni