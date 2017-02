Cine este ziaristul-patron care a cerut la OSIM înregistrarea mărcii #REZIST. În 2016, a anunţat că Regele Mihai a murit

Informaţia că există o cerere de înregistrare a mărcii #REZIST, făcută de un argeşean şi depusă pentru 8 clase de protecţie, inclusiv politică, publicitate, afaceri şi ziare, a apărut pe 24 februarie în ziarul ”Profit”, din Curtea de Argeş.



Iniţial, majoritatea cititorilor au acordat puţină atenţie anunţului, mai ales că Iulian Uţă, patronul ziarului "Profit", fost membru UNPR, a mai şocat Argeşul şi România în câteva rânduri. Anul trecut, de exemplu, a publicat un articol prin care a anunţat decesul Regelui Mihai şi faptul că moartea acestuia este ascunsă de membrii Casei Regale.



În articolul din ziarul „Profit” este citat doar cu iniţialele C.U. argeşeanul care ar fi solicitat înregistrarea mărcii: „La sugestia unui prieten spaniol, am decis să înregistrez la OSIM marca şi logo-ul #REZIST. Am demarat procedurile şi, de azi, putem spune că #REZIST este marca naţională înregistrată. Pe modelul PODEMOS din Spania, am demarat deja procedurile de înfiinţare a unui nou partid, care se va numi simplu #REZIST. Suntem un grup de iniţiativa din care fac parte oameni cunoscuţi din România şi străinătate, care nu au fost membrii vreunui partid politic, câţiva tineri care au lucrat perioada scurte în Guvern, dar şi oameni care au un cuvânt greu de spus în domeniile în care activează acum (...). Având în vedere că marca #REZIST este protejată şi pentru alte domenii, nu numai zona politică, sperăm să putem folosi asta pentru a ne ajută în tot ceea ce ne-am propus”.



În ultimele zile, au apărut însă mai multe mesaje dure împotriva iniţiatiavei argeşeanului. Controversatul ziarist este acuzat în mediul online că a confiscat simbolul protestelor din Piaţa Victoriei. Comentatorii fac legătura între iniţialele apărute în articol şi patronul ziarului, mai ales prin prisma coincidenţei cu numele unuia dintre conturile sale de Facebook: „Iulian Claudius Uţă”.



„Am făcut ceea ce ar fi trebuit să facă deja până acum cei care au pozat în lideri ai protestatarilor”



Patronul publicaţiei a publicat zilele trecute, pe site-ul ziarului său, următorul comentariu.



“Faptul că eu şi grupul de prieteni cu care am protestat în Piaţa Victoriei am făcut ceea ce ar fi trebuit să facă deja până acum cei care au pozat în lideri ai protestatarilor, nu poate fi decât o continuare a speranţelor celor mulţi din pieţele unde se protestează de 24 zile. NIMENI nu a CONFISCAT NIMIC! Că s-a înregistrat o marca tocmai de cei care au protestat, de cei care sunt pe aceeaşi baricada ( incusiv ideologică) arată celor care acum se află vremelnic la cârma ţării, că acţiunile noastre au o continuitate firească şi ar trebui să le dea serios de gândit. LOGO-ul şi sloganul nu este al meu sau al grupului meu de prieteni, a fost şi va rămâne mult timp de aici înainte, precum un ghimpe în coasta actualilor „cârmaci”, al tuturor celor care ne dorim o altă clasa politică, fără penali, fără interese de grup. O clasa politică curată pentru un viitor curat! Noi doar am procedat la protejarea acestui slogan, #REZIST, şi l-am asigurat pentru a rămâne exclusiv al sutelor de mii de români care protestat în ultimele 24 zile”, scrie Iulian Uţă, în „Profit”.



Patronul publicaţiei se arată hotărât să speculeze politic sloganul şi anunţă lansarea platformei-program a partidului: „Celor care m-au acuzat că le-am confiscat un simbol, celor care m-au înjurat că la uşa cortului, nu le port pică. Trebuie să ştie, însă, că au fost mult mai mulţi aceia care au reacţionat contrar lor, care au înţeles perfect scopul acestui demers. Majoritatea au fost cei care sunt pe grupurile de protestatari de pe FB (…). Trebuie să existe un partid al celor de pe baricada #REZIST, asta e singură şansă de a schimbă din temelii, dar mai ales democratic, acest sistem politic extrem de toxic pentru România. Marţi vom lansa platforma online a Partidului #REZIST, unde veţi găsi o mulţime de detalii, o platforma şi un statut asupra cărora vom aduce permanent modificări, veţi cunoaşte şi câţiva din grupul de iniţiativa ( va spun doar că sunt mulţi cunoscuţi de-ai voştri, oameni care au fost în pieţe), veţi avea la dispoziţie şi formular de adeziune".



Cum a şocat Uţă Români, anul trecut



În ianuarie anul trecut, Iulian Uţă anunţa moartea regelui Mihai. "Regele Mihai a murit, decesul său fiind ascuns atât de membrii Casei Regale, dar şi de autorităţile republicii, spun sursele mele (...) O să vă spun doar motivele reale care susţin informaţia potrivit căreia regele Mihai a murit încă de acum câteva luni, iar trupul său neînsufleţit stă în conservare într-un laborator privat de lângă Zurich (...). Pe lângă luptele interne din cadrul Casei Regale sau greutatea în a decide succesorul la tron, principalul motiv pentru care moartea Regelui Mihai ar fi trecută sub tăcere este acela că, potrivit regulilor unei monarhii, nu există încă un loc de veci pentru acesta. Mai pe scurt, regele a murit de câteva luni dar nu există încă un loc în care sa fie înmormântat conform uzanţelor" , scria atunci controversatul jurnalist. Casa Regală a emis atunci un comunicat prin care a dezminţit afirmaţiile lui Iulian Uţă.