Cine sunt proprietarii InPuff.ro, afacerea cu haine 100% româneşti care a explodat în mediul online. „Am avut vânzări de 1 milion de euro în 2017“

Într-o perioadă în care produsele „Made in China“ domină piaţa de profil, Mihai Horhoianu (41 de ani) şi soţia sa Adela (37 de ani) cred în brandurile româneşti de haine, pe care le vând cu succes pe internet. Au ajuns la peste 100.000 de clienţi din România şi Europa, iar în 2017 vânzările au atins 1 milion de euro, după ce în 2016 ajunseseră la 800.000 de euro.

Mihai Horhoianu spune că ideea magazinului online de haine, intitulat InPuff.ro, i-a venit în 2010. Atunci, administra împreună cu o soţia o afacere care viza vânzarea de produse electrocasnice de mici dimensiuni.



A descoperit întâmplător doi producători români de haine şi a văzut oportunitatea colaborării cu ei. Ulterior, a lărgit portofoliul. „Pe vremea aceea, majoritatea magazinelor de textile vindeau produse de import, iar noi am avut elementul de originalitate“, spune Mihai Horhoianu.



Antreprenorul piteştean a absolvit Facultatea de Centrale Nucleare din cadrul Politehnicii Bucureşti, iar soţia Adela - Facultatea de Informatică de la Universitatea din Piteşti.

”În prima afacere am investit bani împrumutaţi de la familie şi un C.A.R.”

Începuturile au fost dificile, iar Mihai şi Adela Horhoianu au muncit foarte mult pentru a dezvolta afacerea. ”În prima afacere am investit bani împrumutaţi de la familie şi un C.A.R. cam de 10.000 lei. La început eu mă ocupăm de promovare şi fotografii, iar soţia mea de comenzi şi relaţia cu clienţii, dar în scurt timp am mărit echipa prin angajarea unui operator. Toată afacerea a pornit ca o extenise a magazinului deja existent în Piteşti într-un centru comercial iar în scurt timp ne-a depăşit aşteptările şi am alocat din ce în ce mai mult timp şi energie. În 2011 erau alte oportunităţi în promovare pentru că reach-ul pe Facebook se obţinea mult mai uşor aşa că ne-a venit ideea să facem fotografii cu produsele şi să le punem pe Facebook în ideea de a promova magazinul fizic din Piteşti. Lucrurile au mers bine şi InPuff.ro a devenit a devenit afacerea noastră principală. Avem în momentul de faţă, la sediul din Piteşti, un show-room de prezentare a tuturor produselor disponibile pe site”, spune Mihai Horhoianu.

Mihai şi Adela Horhoianu lucrează numai cu branduri româneşti, dintre care pot fi enumerate Atmosphere, MBG Collection, Venezia, Effect, Xara, Hermosa, Escape Star Jeans, Raspberry, Aura Carina şi altele. Categoriile principale din site sunt: rochii de seară, rochii de zi, rochii de nuntă, ţinute office şi cămăşi. Mai există alte 20 de categorii şi subcategorii de produse.

” Am dus con silierea clientului la un alt nivel”

În România sunt mai multe site-uri ce comercializează haine. „Punem accentul pe satisfacţia clientului: este important să primească mărimea potrivită şi de aceea pe site avem toate dimensiunile produselor iar clienţii au posibilitatea să ne ofere, la rândul lor dimensiunile lor. Bazându-ne şi pe experienţa noastră decidem dacă produsul ales de clientă este potrivit sau nu şi consiliem clientă pentru a alege mărimea potrivită. Am putea spune că am dus consilierea clientului la un alt nivel. Un alt aspect important este calitatea produselor şi faptul că o mare parte din oferta InPuff este în exclusivitate online. Toate produsele sunt made în România. Noi credem în produsele româneşti şi în calitatea lor. Şi câştigăm încrederea clienţilor prin ceea ce oferim. Tocmai de aceea, insistăm foarte mult să avem fotografii originale pe site, conforme cu realitatea”, a declarat Mihai Horhoianu (foto sus).

Returul produsului este garantat în termen de maximum 14 zile de la data livrării, aşa că dacă ceea ce clienta a comandat nu i se potriveşte, în acest interval de timp îşi poate primi banii înapoi sau poate înlocui produsul.

Site-ul InPuff.ro are şi un sistem de fidelizare: 3% din fiecare comandă se întoarce în contul clientului sub formă de puncte acestea putând fi folosite la următoarele comenzi. La ora actuală, site-ul este în Top 5 magazine online cu haine româneşti.

80% dintre clienţi intră pe site de pe telefonul mobil

Aplicaţia pentru telefon mobil a site-ului are succes

Mihai şi soţia sa au dezvoltat şi o aplicaţie pentru Android şi iOS. După cum spun cei doi tineri antreprenori, feedback-ul este pozitiv: „Avem cliente care comandă exclusiv prin aplicaţie. Aplicaţia este mai rapidă şi mai simplă iar la prima comandă clientul are 5% reducere”. 80% dintre clienţii InPuff.ro intră pe site de pe telefon. „Site-ul a fost gândit responsive şi se adaptează uşor pe orice dipozitiv. Căutăm constant modalităţi de vânzare special gândite pentru mobil”, precizează Mihai Horhoianu.

Până acum, site-ul a avut peste 100.000 de clienţi, iar în 2017 3% dintre clienţi au fost din alte ţări, în principal români stabiliţi peste hotare.

După cum spune Mihai Horhoianu, vânzările au mers foarte bine în 2017: „Anul trecut am avut vânzări de aproximativ 1 milion de euro şi ne propunem pentru acest an o creştere de 20%”. În afară de România, primele trei ţări ca vânzări sunt Spania, Italia şi Franţa. Cifra de afaceri se bazează însă în procent de 95% pe România.

Profitul companiei variază în jurul valorii de 20% din cifra de afaceri, iar pentru acest an ţinta este eficientizarea şi creşterea acestuia la 25%.

Compania are 10 angajaţi, însă multe aspecte care ţin de promovare sunt externalizate lucrând cu alte 4 companii din domeniul marketingului online.