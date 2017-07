Belgianul bătut de concubina româncă pentru că i-a cerut sex oral. Bărbatul a obţinut ordin de restricţie, pe care femeia l-a încălcat şi a ajuns la Poliţie

Povestea de dragoste dintre Cornelia Mincă, 40 de ani, femeie de serviciu la Primăria Albota, şi Jose Guy David, 60 de ani, cetăţean belgian cu o pensie de 1.200 de euro, a început anul trecut, în Belgia, după ce o cumnată a femeii, care muncea pentru belgian, le-a făcut făcut cunoştinţă. Bărbatul n-a ştiut însă, la început, întreaga poveste a româncei. Abia după ce a venit în România a aflat că e mamă a trei copii cu probleme de sănătate şi că trăieşte într-o sărăcie lucie.

A scos-o din camera insalubră a căminului Institutului de Cercetări de la Albota, unde locuia împreună cu cei trei copii şi i-a închiriat o locuinţă în Piteşti.

Apoi s-a hotărât să-şi facă o casă la Albota, unde să locuiască împreună. Bărbatul spune că i-a virat femeii 20 de mii de euro ca să cumpere terenul, după care s-au apucat de treabă. Nici n-au terminat bine casa, că au început scandalurile. Bărbatul o acuză pe femeie că bea mult, iar ea, pe el, că are pretenţii sexule exagerate. Ultimul scandal a avut loc la începutul acestei luni, după ce Jose Guy David i-ar fi cerut Corneliei, potrivit celor relatate de femeie, favoruri sexuale orale. Românca spune că a refuzat şi recunoaşte că l-a lovit pe belgian. De atunci, cei doi n-au mai avut trai împreună.

Bărbatul s-a adresat instanţelor pentru obţinerae unui ordin de restricţie împotriva femeii. Judecătoria Piteşti a aprobat săptămâna trecută, cererea bărbatului.

„Admite cererea formulată. Interzice pârâtei, pe o perioadă de 6 luni de la data pronunţării prezentei hotărâri, să se apropie de reclamant la o distanţă mai mică de 200 m şi să îl contacteze pe acesta in orice mod, inclusiv telefonic si prin corespondenţă, sau în orice alt mod cu reclamantul”, se arată în decizia instanţei piteştene.

"Unde să mă duc cu trei copii?"

Luni seară, femeia a vrut să se întoarcă acasă, însă belgianul n-a mai primit-o şi a alertat Poliţia. Cornelia Mincă a fost chemată la audieri.

”Ştiu că are ordin de restricţie, dar unde să mă duc cu trei copii? Am cumpărat împreună, am construit împreună, e şi casa mea”, spune femeia, care pretinde că şi ea a contribuit cu bani la proprietatea din care a fost alungată.

Vecinii şi primarul comunei Albota sunt însă de altă părere.

„Pe vremea când locuia în căminul Staţiunii de Cercetări, n-avea nici cu ce să-şi plătească chiria. Am dat hotărâre de Consiliu Local ca să-i plătim noi chiria, să n-o dea afară cu tot cu copii. Ea susţine însă că ar fi avut bani dintr-o o relaţie cu un român din Irak şi că ăsta i-ar fi trimis cei 20 de mii de euro pe care i-a băgat în casă.... Eu cred că belgianul va demonstra până la urmă că banii sunt ai lui, de fapt. Cel mai bine pentru ea ar fi să se împace cu belgianul şi să-l respecte, că altă şansă Dumnezeu nu-i mai dă", a declarat, pentru Adevărul, primarul comunei Albota, Ion Dumitru.

Pentru că a încalcat ordinul de restricţie, femeii i s-a întocmit dosar penal. La acest moment este cercetată în libertate.

„S-a întocmit dosar penal pentru nerespectarea hotărârilor judecătoreşti şi se fac cercetări. Potrivit codului Penal fapta se pedepseşte cu închisoare de la trei luni la doi an, sau cu amendă. În cazul în care se împacă, se înlătură şi răspunderea penală”, a declarat, pentru Adevărul, agentul de poliţie Andreea Însurăţelu - IPJ Argeş.