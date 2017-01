Ucigaşul unui fost lider PRM, prins după ce a folosit telefonul victimei. Ce citate  motivaţionale a postat pe Facebook

Ferenc Csomos (28 de ani), un tânăr cu antecedente penale, a fost identificat ca ucigaşul fostului lider politic. Potrivit declaraţiei date de acesta în faţa procurorilor, cei doi s-au văzut în dimineaţa zilei de 7 ianuarie, în jurul orei 10.30, pentru a discuta despre vânzarea unei locuinţe. Gheorghe Baciu a venit în calitate de agent imbobiliar, în timp ce Ferenc era interesat de cumpărarea locuinţei.

“Ne-am întâlnit direct în faţa casei care era de vânzare. Aici am intrat în casă, am urcat în pod, apoi am revenit în casă, am încercat să negociez preţul casei, acesta a zis că ultimul preţ este 25000 euro, moment în care eu l-am refuzat, spunându-i că nu îmi trebuie la preţul acesta. Am vrut să plec, am ieşit în curte, iar acolo Baciu m-a prins de ceafă, m-a strâns, spunând ceva, dar nu am înţeles ce. În acel moment, în timp ce eram în curte, undeva mai în spate, i-am dat peste mână ca să mă eliberez din strânsoare, apoi ne-am împins reciproc. Am dat de-un cuţit cu care l-am lovit în spate, în zona cefei. Apoi ne-am mai împins, l-am lovit în zona pieptului tot cu cuţitul, căzând la pământ, am luat cheia de la maşină, cheia de la poartă, telefonul acestuia, am încuiat poarta”, a declarat criminalul în faţa anchetatorilor.

Nu după mult timp a revenit la locul crimei, dându-şi seama că Baciu încă trăieşte a luat o lopată cu care i-a zdrobit capul. După ce l-a văzut că nu mai mişcă, Ferenc Csomos a plecat acasă unde i-a dat bunicii să-i spele hainele cu care fusese îmbrăcat.

A folosit telefonul victimei atât cu cartela proprie, cât şi cu cartel găsită în el, “ în principal pentru a naviga pe internet si pentru a vorbi cu mama sa”, arată procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.

Totodată, pe Facebook şi-a postat propriile fotografii făcute cu acelaşi telefon, dar şi bancuri şi citate motivaţionale.

„Nu plânge după trecut. Deja a trecut. Nu te stresa pentru viitor. Încă nu a sosit. Trăieşte prezentul şi fă-l de neuitat”, transmitea Csomos în noaptea de 7 spre 8 ianuarie, imediat după crimă.

Criminalul a fost prins pe 10 ianuarie, în timpul audierilor el recunoscându-şi crima, fiind arestat preventiv pentru 30 de zile. Deocamdată, este acuzat de omor, faptă pentru care riscă închisoarea de la 10 la 20 de ani.

Va mai recomandam:

Un fost preşedinte al PRM a fost ucis cu bestialitate. Cine este criminalul