Povestea românului care conduce transportul public din capitala Emiratelor Arabe Unite. Răspunde de un proiect de 1,5 miliarde de euro

Orădeanul Csuzi Istvan este de profesie inginer electronist, cu doctorat în eficientizare energetică, iar experienţa în managementul sistemelor de transport public a dobândit-o prin auto-perfecţionare. Vorbeşte fluent engleza, dar se descurcă şi în franceză şi germană, pe lângă maghiară şi română.

Ofertă de nerefuzat

În 2009, Istvan Csuzi prelua conducerea transportului public din Oradea (OTL). A venit din mediul privat, lucru care, susţine el, l-a ajutat mult în gestionarea problemelor administrative, reuşind să aibă o relaţie bună cu angajaţii, dar şi să dezvolte transportul public din oraş.

În cei opt ani cât s-a aflat la conducerea regiei orădene, Csuzi Istvan a ajuns să fie cunoscut ca un profesionist pe plan mondial, din 2013 el deţinând şi funcţia de vicepreşedinte al Organizaţiei Mondiale a Transportatorilor Publici.

În 2016 şi-a făcut public CV-ul, iar în februarie 2017 a primit o ofertă de nerefuzat.

“Mă bucur că în Oradea am reuşit să dezvoltăm reţeaua de transport public şi să asigurăm acest transport la timpul potrivit. Oradea se poate compara cu oraşe importante din Europa. Rezultatele s-au auzit până departe. Anul trecut mi-am făcut public CV-ul, am referinţe foarte bune, iar în februarie am fost contactat că se eliberează postul de director general din Abu Dhabi şi dacă sunt interest de acel post. A fost o ofertă foarte tentantă. Am avut câţiva paşi de urmat, iar după interviul pe Skype am fost chemat personal la Abu Dhabi pentru discuţii. Mi s-au prezentat care sunt aşteptările, am fost verificat, şi mi s-a comunicat că sunt câştigătorul postului. Am semnat contractul, astfel că începând cu data de 1 Mai am plecat”, a declarat Csuzi Istvan.

Contractul a fost semnat pe o perioadă nedeterminată, cu o perioadă de acomodare de şase luni, astfel încât să se poată obişnui şi integra cerinţelor şi nevoilor din Abu Dhabi.

“Oferta primită nu a putut fi refuzată, din mai multe puncte de vedere. Este o provocare să conduci transportul public dintr-un oraş de zece ori mai mare. Astăzi există doar sistem de autobuz cu 58 de linii, dar în următorii cinci ani este necesară introducerea metroului sau tramvaiului. Este o provocare din punct de vedere profesional, dar sunt convins că atât experienţa mea, cât şi cunoştinţele mele vor fi necesare pentru a putea desfăşura activitatea într-un mod eficient. Am o mică reţinere faţă de climă, dar dacă sănătatea îmi va permite sunt convins că nu voi avea probleme”, susţine orădeanul.

Alte nivele, alte cifre

Românul ocupă în Abu Dhabi postul de country general manager, se ocupă de gestionarea transportului public pentru aproximativ 3 milioane de oameni şi are în subordine 3 directori generali, câte unul pentru fiecare companie.

Structura cuprinde Abu Dhabi – un oraş cu un milion şi jumătate de locuitori, Al Ain – un oraş de 750.000 de locuitori şi zona metropolitană Abu Dhabi cu teritorii externe – 500.000 de locuitori.

Csuzi a sesizat deja unele deficienţe în privinţa semnalizărilor şi a informării călătorilor la sistemului existent în prezent în Abu Dhabi şi îşi doreşte să îmbunătăţească aceste lucruri.

“Transportul public este mult mai mare decât cel orădean: alte nivele, alte cifre, alte categorii. Noile variante pot fi construite atât la nivel terestru, cât şi suspendat. Acestea vor fi marile provocări, să găsim soluţia optimă. Dacă la Oradea aveam dispute cu Primăria pentru cei opt kilometri de linie nouă privind suma de 10-12 milioane de euro, acolo pentru 130 de kilometri bugetul este de un miliard şi jumătate de euro”, a mai spus el.

În cei opt ani în care Csuzi a condus societatea din Oradea, s-au realizate progrese importante în sistemul de transport public, atât în ceea ce priveşte dotarea şi cumpărarea unor tramvaie noi, similare cu cele din Viena, achiziţionarea de autobuze moderne, cât şi pe partea de infrastructură şi mentenanţă.

Totodată, s-au realizat staţii cu sisteme electronice de afişaj şi informare a călătorilor, un dispecerat modern, sistemul de e-ticketing, plata electronică sau prin SMS a biletelor. În acelaşi timp, s-au construit staţii de transfer la intrările în oraş, autogări noi şi s-au extins reţelele de transport în oraş şi în zona metropolitană.

“Dacă ar fi să-mi reproşez ceva în activitatea orădeană ar fi că nu am reuşit înfiinţarea unui Muzeu al Transportului Public”, a punctat Csuzi.