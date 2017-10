Impresionanta poveste a tânărului care a ajuns bucătar după ce părinţii l-au părăsit: „Am aflat de pe internet că tata este închis pentru omor deosebit de grav“

Chef Mihai Cristian a reuşit să impresioneze doi dintre cei trei juraţi ai concursului Chefi la Cuţite, astfel că s-a calificat în etapa următoare. Povestea de viaţă a tânărului bucătar este una impresionantă. Mama sa a divorţat de tatăl natural pentru că acesta a ajuns la puşcărie, fiind condamnat pentru mor deosebit de grav. La vremea respectivă, Mihai avea doar câteva luni. Povestea a aflat-o în urmă cu câţiva ani găsind informaţiile pe internet.

”Pe tata nu l-am cunoscut, auzeam despre el doar atunci când mama şi bunica se certau, iar mai târziu am aflat că este în închisoare pentru o lungă perioadă de timp. Am aflat asta de pe internet, căci a fost închis pentru omor deosebit de grav”, a povestit Mihai.

Mama lui a ales să se mute la Oradea, astfel că el a rămas în Bucureşti, fiind crescut de bunică de la câteva luni.

“Copilăria mea a fost umbrită de lipsa dragostei părinteşti. Este unul dintre motivele pentru care mă ataşez foarte repede de copii. Bunica pentru mine a fost mamă, a fost tată, a fost de toate. M-a crescut până la 11 ani, când a murit. Îmi aduc aminte că în dimineaţa respectivă am simţit ceva înainte să plec la şcoală. Când am venit acasă am văzut-o pe bunica mea întinsă pe pat, tocmai murise, cu mâinile pe piep. Şi acum am o imagine groaznică. Am iubi-o foarte mult. Ea a fost cea care m-a învăţat să gătesc”, a povestit Mihai.

După ce bunica a murit, Mihai a fost nevoit să se mute la Oradea, la mamă, care între timp se recăsătorise. A urmat o perioadă nu tocmai fericită pentru el. A început să lucreze de la vârsta de 14 ani, când, pentru prima dată a intrat într-o bucătărie profesională din Băile Felix. Banii pe care îi câştiga era nevoit să-i împartă cu părinţii. Cu tatăl vitreg nu s-a înţeles, ba mai mult a devenit violent cu el.

“A fost foarte ciudat pentu că eu niciodată nu am fost lovit de bunica mea, şi cineva, un străin, a dat în mine. Ceea ce m-a deranjat era că mama nu zicea nimic. Mi-a spus că nu mai am ce să caut în casă, să mă mut singur pentru că nu sunt bun de nimic”, a spus Mihai.

Muncă de dimineaţa până seara

Tânărul nu ţine legătura cu părinţii, aceştia neştiind că el participă la concursul de gătit. S-au certat dintr-o chestie legată de bani.

“Îmi cereau foarte des bani, din munca mea. Mama mi-a cerut să-i dau o sumă de bani, eu nu am reuşit să-i dau aceea sumă şi mă făcea drogat, alcoolist, pentru că veneam seara acasă şi zicea că sunt drogat, dar eu aveam ochii roşii de a fumul din bucătărie şi de la orele de muncă”, a povestiti tânărul bucătar.

La 14 ani câştiga 600 de lei pe lună şi era foarte fericit, iar la 17 ani a ales să se mute singur, în chirie. La 21 de ani s-a stabilit în Bucureşti, iar încetul cu încetul a început să câştige tot mai mult. Prin multă muncă, de dimineaţa până seara, Mihai a reuşit să ajungă pe piciarele lui. Din păcate, cu familia nu vorbeşt deloc .

“Îmi doream să stau cât mai departe de casă şi pentru asta m-am refugiat în bucătărie. Au fost momente în care am căzut în bucătărie şi au venit cei de la SMURD, m-au dus la spital, am stat internat câteva zile până mi-am revenit şi iar am revenit în bucătărie pentru că sunt pasionat. M-am născut să fiu bucătar”, explică Mihai.

Meseria de bază a lui Mihai este cea de bucătar, dar de aproape un an este şi instructor de fitness.

Marea provocare

Participarea la “Chefi la cuţite” o vede ca pe o provocare, dorind să le arate părinţilor ce nu au crezut în el că este un tânăr care poate.

“Vreau să-i demonstrez mamei că ceea ce a spus ea despre mine nu este adevărat. Spunea că nu sunt bun de nimic, că sunt un drogat şi un alcoolist, şi nu o să ajung nimic în viaţă”, povesteşte Mihai.

Dacă ar fi să câşige concursul, Mihai spune că ar face cursuri cu copiii din centrele de plasament, cursuri de gătit, astfel ca la 18 ani când ies să ştie să se descurce.