Fiica unui fost poliţist, împuşcată mortal de un fost iubit. Cu câteva ore înainte, bărbatul l-a împuşcat pe actualul iubit

În această dimineaţa, agresorul a mers la locuinţa fostei lui prietene, cu un buchet de flori, dar la poartă a apărut atât tânăra, cât şi actualul ei iubit. Pe fondul geloziei, agresorul a scos un pistol cu care a tras mai multe focuri de armă, rănindu-l pe cel care i-a luat locul în inima fetei. Mai apoi, iubitul gelos a urcat fata cu forţa în maşină şi au dispărut. Poliţiştii au pornit pe urmele lor.

„Era mereu scandal”