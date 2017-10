Toalete publice care au costat cât o garsonieră, ţinute bine închise de şefii primăriei. „Am încercat să văd dacă funcţionează, dar nimic, nu se deschid“

Una dintre cele mai costisitoare achiziţii făcute de Primăria Iaşi la finalul anului trecut a fost reprezentată de cinci „toalete publice inteligente“, pentru care s-au alocat 150.000 de euro din bugetul public. Practic, pentru fiecare cabină s-a cheltuit în jur de 30.000 de euro, cât o garsonieră în centrul Iaşiului.

Deşi contractul cu firma Comex Rom SRL din Bucureşti a fost parafat în octombrie 2016, abia în iunie 2017 toaletele au fost montate pe spaţii verzi din parcurile oraşului. La aproape jumătate de an de la amplasarea lor, acestea nu sunt puse în funcţiune.



„Am încercat să văd dacă funcţionează, dar nimic. Nu se deschid. Scrie pe ele că pot fi folosite dacă bagi monezi, dar nu ştim cât costă“, a spus o mămică aflată joi în parcul din Alexandru cel Bun, unul dintre cele mai mari cartiere din oraş.

Cele cinci toalete sunt amplasate în marile parcuri ale oraşului, respectiv Expoziţiei, cel din Podu Roş, pe Esplanada Nicolina, Esplanada Oancea din cartierul Tătăraşi şi pe Esplanada Piaţa Voievozilor din cartierul Alexandru cel Bun. Situaţia este identică în tot oraşul: toaletele smart sunt simple cutii din metal pe care nimeni nu le foloseşte.



„Au fost sărbătorile Iaşiului, atunci trebuiau folosite, dar au stat închise, iar noi am plătit altora pentru WC-uri ecologice puse prin oraş“, a spus Andrei, un tânăr aflat ieri în parcul din Podu Roş acolo unde stă, de asemenea, nefolosită o investiţie de 30.000 de euro.



Reprezentanţii Primăriei au transmis că până acum s-au făcut racordurile la utilităţi, iar în următoarea perioadă vor fi deschide toaletele. „Există toate racordurile la utilităţi făcute. S-a finalizat şi inspecţia legată de tipul de monede ce vor fi folosite pentru plata serviciilor, iar în câteva zile le vom deschide“, a transmis Sebastian Buraga, purtătorul de cuvânt al Primăriei Iaşi. Cu toate acestea, încă nu se ştie cât va fi tariful perceput populaţiei, şefii Primăriei neluând încă decizia dacă se va plăti 1 leu sau 1,5 lei pentru utilizarea grupurilor sanitare.

Încă de la montarea lor, în vară, unii ieşeni au fost sceptici privind această achiziţie. Unul din locuitorii cartierului Alexandru cel Bun a afirmat că, la câteva zeci de metri, în aceeaşi zonă, mai exista un WC public închis de ani buni, iar cu cei 30.000 de euro se putea amenaja acel spaţiu.



Pentru că niciun ieşean nu a folosit încă toaletele inteligente, deocamdată „serviciile“ oferite de cutiile de metal sunt doar la nivel declarativ. Astfel, potrivit celor din Primărie, toaletele sunt prevăzute cu senzori privind înfundarea, uscarea mâinilor, distribuirea automată a hârtiei, automat de încălzire electrică pe timp de iarnă, telecontrol cu GSM, iluminat cu LED, afişaj electronic şi un sistem acustic cu instruiri vocale în mai multe limbi.

Deşi nici la un an de la semnarea contractului, cei care stau în Iaşi nu pot valorifica investiţia de 150.000 de euro, în mai, primarul Mihai Chirica, spunea într-o şedinţă de Consiliu Local: „Cred că nu ne vom opri doar la cinci. Se simte nevoia şi în alte zone. Împreună cu Garda de Mediu am avut o întâlnire şi am discutat instalarea de baterii de toalete chiar şi în zonele de loisirs, în C.A. Rosetti şi Păun. Vom căuta soluţii pentru acele zone“.

Firma care a livrat produsele este Comex Rom SRL din Bucureşti, iar anul trecut a avut o cifră de afaceri de peste 13 milioane de lei, profitul depăşind 5 milioane de lei. Contractul semnat cu Primăria Iaşi la finalul anului trecut a fost de 644.065 lei, fără TVA.

