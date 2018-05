Test de cultură generală despre marii fotbalişti ai lumii. Ce fotbalist celebru a ajuns preşedintele ţării sale

1. Câte titluri de campion mondial cu Argentina are Maradona?

a) 1

b) 2

c) 3



2. La ce echipă din Europa a jucat Pele?

a) Barcelona

b) Napoli

c) niciuna



3. De câte ori a câştigat Balonul de Aur Johan Cruyf?

a) o dată

b) de două ori

c) de trei ori



4. La ce echipă de club a debutat ca senior Cristiano Ronaldo?

a) Manchester United

b) Boavista Porto

c) Sporting Lisabona



5. Ce naţionalitate are Roger Milla?

a) libaneză

b) marocană

c) cameruneză



6. Ce fotbalist are cele mai multe goluri înscrise la un Campionat Mondial?

a) Messi

b) Pele

c) Ronaldo Luis Nazário



7. Care este jucătorul român cu cele mai multe goluri la un Campionat Mondial?

a) Florin Răducioiu

b) Viorel Moldovan

c) Gheorghe Hagi



8. La ce echipă de club din Italia a jucat Zinedine Zidane?

a) Napoli

b) Juventus

c) Internationale Milano



9. Care este jucătorul cu cele mai multe goluri marcate pentru echipa naţională a Italiei?

a) Roberto Baggio

b) Christian Vieri

c) Luigi Riva



10. Ce fost fotbalist celebru a ajuns preşedinte al ţării sale

a) George Weah

b) José Luis Chilavert

c) Pavel Nedvěd



Răspunsuri corecte: 1 – a, 2 – c, 3 – c, 4 – c, 5 – c, 6 – c, 7 – a, 8 – b, 9 – c, 10 – a.