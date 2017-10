Surpriza comunităţii pentru femeia din Iaşi care a născut patru bebeluşi odată. La 29 de ani, tânăra are opt copii

Primăria comunei Lespezi, pe raza căreia locuieşte familia Irina şi Constantin Cozma, s-a ocupat de renovarea locuinţei, în timp ce preotul Dan Damaschin şi oamenii care au fost impresionaţi de povestea copiilor au strâns scutece, lapte, îmbrăcăminte şi alimente pentru micuţi. Preotul ieşean încearcă să găsească inclusiv o femeie dispusă să lucreze pentru familia cu opt copii.

„Acum suntem în lucrări de renovare. Primăria ne-a ajutat cu izolarea casei şi cu renovarea camerelor. Eu acum nu mai merg la muncă, la Bucureşti, ci stau acasă, lângă soţie, până se aranjează lucrurile”, a precizat Constantin Cozma, tatăl copiilor.

Bărbatul a mai arătat că cei patru bebeluşi sunt încă internaţi în Secţia de Recuperare Pediatrică de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi.

Nou-născuţii, două fete şi doi băieţi, au ajuns la greutatea optimă, de două kilograme, dar sunt menţinuţi sub supraveghere medicală pentru încă două săptămâni.

„Bebeluşii mănâncă lapte praf şi atunci soţia nu stă internată cu ei, ci merge să-i viziteze din când în când. Copiii au acum două kilograme, chiar peste, şi sunt foarte bine. Pe mine vestea că mai am patru copii m-a şocat. La început am fost şocat, dar acum sunt mulţumit pentru că totul vine de sus, de la Domnul”, a mai declarat tatăl copiilor.

Familia Irina şi Constantin Cozma mai au acasă patru copii, cu vârsta cuprinsă între patru şi 11 ani. În plus, soţii au grijă şi de doi nepoţi abandonaţi.

Irina Cozma, o femeie în vârstă de 29 de ani din localitatea Buda, comuna Lespezi, a născut pe 10 august două fete şi doi băieţi. Femeia a născut în a 32-a săptămână de sarcină. Mama cvadrupleţilor a relatat că se ştia însărcinată cu gemeni, nu cu cvadrupleţi.

„Eu am fost la câteva controale şi mi-au spus că am gemeni, numai că la spital după ce am născut doi copii, au mai venit încă doi. Când l-am sunat pe soţul meu la Bucureşti să-i spun vestea a zis «Doamne, cum este posibil» şi şi-a făcut cruce. Copiii sunt bine, sănătoşi. Acum sunt internaţi la Spitalul de Copii «Sfânta Maria» pentru analize şi investigaţii“, a precizat tânăra mămica.