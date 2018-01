Poliţist din Iaşi, acuzat de agresiune sexuală asupra unei fete de 16 ani. Tatăl fetei: „A chemat-o în dormitor şi i-a zis să îi dea un pupic pe guriţă”

UPDATE 13.15 Tatăl fetei a povestit corespondentului „Adevărul” ce s-ar fi întâmplat în cursul zilei de ieri. „Un poliţist de la sediul din Gorban a făcut avansuri sexuale fiicei mele de 16 ani. A chemat-o la el în dormitor şi i-a zis să îi dea un pupic pe guriţă. A sărutat-o pe ureche, pe gât, pe gură. A împins-o pe pat şi i-a pus mâna pe burtă şi a mângâiat-o. Fata s-a sculat şi i-a zis că are treabă afară. El i-a spus zis să rămână doar între el şi fată. Aseara am zis că mergem să denunţăm. Merge zvonul în sat că are relaţii în Iaşi. Şi fata a spus că îi e teamă să meargă la Poliţie pentru că îi e frică să nu dea cu maşina peste ea”, ne-a spus Cătălin Popovici, tatăl minorei.

Agentul de Poliţie Gabriel Dan E. (41 de ani), de la Poliţia Gorban, este audiat de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Răducăneni la secţia de Poliţie la care lucrează. Audierile au loc în contextul în care, ieri, părinţii unei minore de 16 ani au depus plângere la Poliţie acuzându-l pe agent de comiterea unui presupus abuz sexual.

„Ancheta este în desfăşurare, a început urmărirea penală in rem pentru infracţiunea de agresiune sexuală”, a declarat procurorul Niculina Lisnic, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Răducăneni.

Potrivit unor surse din anchetă, poliţistul este vecin cu minora, aceasta din urmă obişnuind să o ajute la treabă pe soţia poliţistului. Ieri, fata ar fi rămas singură în casă cu poliţistul şi ar fi fost trântită pe pat de acesta. Nu este clar până la ora redactării acestei ştiri dacă şi în ce formă s-ar fi comis abuzul sexual.

Minora a mers plângând acasă şi a povestit părinţilor ce a păţit, aceştia formulând sesizare la Poliţie, cazul fiind preluat de procurori.

„Persoana reclamată este ajutor de şef de post la Postul de Poliţie Gorban şi este în concediu de odihnă în acest moment”, a precizat Anca Vâjiac, purtător de cuvânt al Poliţiei Iaşi.

