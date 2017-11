Medic de la Infecţioase, despre durerile unui copil nevaccinat, bolnav de rujeolă: „Am fost impresionat de experienţa teribil de dureroasă prin care trecea”

Şase copii din judeţele Moldovei au fost internaţi în ultimele 10 zile la la Spitalul de Boli Infecţioase „Sfânta Parascheva“ din Iaşi cu suspiciune de rujeolă. Boala a fost confirmată cu analize de laborator în două cazuri. Pentru celelalte patru cazuri, medicii aşteaptă rezultatele analizelor.

Bolnavii au vârstele cuprinse între şase luni şi cinci ani. Patru copii sunt din judeţele Vaslui şi Bacău, iar ceilalţi doi sun din judeţul Iaşi. Potrivit medicilor, niciunul dintre cei şase bolnavi nu a fost vaccinat cu ROR, conform schemei naţionale de vaccinare. Doi pacienţi nu au fost vaccinaţi pentru că nu sunt încă eligibili, întrucât nu au vârsta minimă necesară de nouă luni. Ceilalţi bolnavi nu au fost vaccinaţi din cauza părinţilor care au refuzat.

„În intervalul menţionat au ajuns la spital cu rujeolă doi bebeluşi de şase şi şapte luni. Copilaşii nu sunt vaccinaţi pentru că nu au vârstă minimă recomandată şi, în plus, nu sunt alimentaţi la sân, adică imunizaţi natural, dacă putem spune aşa. Trebuie subliniat că prin laptele matern se transferă bebeluşului anticorpi datorită cărora cei mici sunt protejaţi de diverse boli. Laptele matern conţine imunoglobuline, adică anticorpi, de aceea alăptatul la sân este atât de sănătos şi util. În cazul rujeolei, de pildă, un copil de câteva luni alăptat la sân, încă nevaccinat pentru că nu are nouă luni, are alte şanse de luptă cu virusul rujeolei decât un bebeluş nealăptat natural“, a subliniat dr. Mihnea Hurmuzache, medic primar boli infecţioase, directorul medical al Spitalului de Boli Infecţioase „Sfânta Parascheva“ din Iaşi.

Doctorul a mai subliniat că un singur copil dintre cei şase internaţi cu suspiciune de rujeolă a fost spitalizat câteva zile în stare mai gravă, cu supraveghere în ATI.

La Iaşi, 68 de îmbolnăviri de rujeolă

Dr. Dănuţ Teodor, medic primar boli infecţioase în Spitalul de Boli Infecţioase „Sfânta Parascheva“ din Iaşi, a relatat pe contul personal de Facebook că, după o gardă recentă, a rămas impresionat de experienţa dureroasă prin care trecea o fetiţă de trei ani diagnosticată cu rujeolă şi nevaccinată.

„Mă uitam la ea şi nu am putut să nu fiu impresionat de experienţa teribil de dureroasă prin care trecea şi nu am putut să nu mă uit în ochii părintelui ei şi să-l întreb dacă acum mai consideră că decizia de a nu-şi vaccina copilul împotriva rujeolei a fost una bună! M-am întrebat şi ce mutaţie s-a produs în mintea noastră, cât de mare şi perfidă poate fi o manipulare în masă, astfel încât un părinte să ia o decizie greşită legată de să­nătatea propriilor copii!“, a relatat dr. Dănuţ Teodor.

Potrivit ultimei informări emise de Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile, numărul de îmbolnăviri cu rujeolă în judeţul Iaşi a ajuns la 68. Niciunul dintre bolnavii ieşeni nu şi-a pierdut viaţa în urma îmbolnăvirii.

