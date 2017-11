Locuitorii unei comune preferă să vină dealul peste ei decât să iasă la muncă

Edilul localităţii Româneşti, Ioan Stegariu, a transmis pe pagina de socializare a comunei pe care o reprezintă că se confruntă cu o problemă legată de forţa de muncă.

într-un proiect care vizează împădurirea a 70 de hectare câştigat de primărie şi încredinţat unei firme private, SC Miluca SRL, lucrările sunt îngreunate de lipsa forţei de muncă.



„Constructorul se plânge de lipsa forţei de muncă locale, altfel spus nu găseşte oameni care să sape gropile şi să planteze copacii, cei câţiva muncitori fiind din satul vecin, Potângeni. Ne dorim să profităm de fereastra de timp favorabil în vreme de toamnă pentru a planta cât mai mult din cele 70 de ha. Aşteptăm muncitori sezonieri, harnici şi dornici să-şi câştige pâinea zilnică cinstit, cu demnitate. Program de lucru 8 ore. Se asigură masa zilnică“, a transmis edilul. Cu toate acestea, în localitate cu greu s-au adunat la începutul săptămânii zece oameni la muncă, deşi era nevoie de patru ori mai mulţi muncitori.



Proiectul derulat în comuna Româneşti vizează „îmbunătăţirea calităţii mediului prin lucrări de împădurire a terenurilor agricole degradate în comuna Româneşti, judeţul Iaşi”, finanţat de către Administraţia Fondului de Mediu, prin contract de finanţare nerambursabilă. Valoarea lucrărilor depăşeşte 1,1 milioane de lei.



„Acum este o perioadă optimă de împădurire, iar dacă am avea măcar 40 de oameni, atunci lucrările s-ar termina în 69 de zile, cât prevede contractul. Firmei câştigătoare i-ar fi mai convenabil să aibă forţă de muncă din comuna noastră, plătită din banii ei. Ar evita astfel costurile cu deplasarea şi cazarea, iar pentru localnici ar fi o sursă de venit. Acum, eu am stat de vorbă cu ei şi aşteptăm răspunsuri, să vedem câţi se vor înscrie. De ieri şi până astăzi am reuşit să convingem unul singur. Iniţial, noi am vrut să venim cu voluntari, dar legea nu ne permite acest lucru. Am convenit să lansăm un apel la cetăţenii din satele vecine”, a mai declarat primarul comunei Româneşti, pentru ziarul Evenimentul Regional al Moldovei. În comună sunt în jur de 30 de persoane care primesc ajutor social.



