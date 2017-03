Imagini apocaliptice pe un drum judeţean din Iaşi. Sute de plopi sluţiţi cu drujba de muncitorii de la Spaţii Verzi. „Plopul are vigoare fantastică şi apar repede lăstari“

Cei care ajung pe drumul judeţean Iaşi-Voineşti au parte de o privelişte apocaliptică. În ultimele câteva săptămâni, sute de plopi au rămas fără coronament, iar trunchiurile par nişte ţepuşe imense. „Au tăiat copacii la finalul lunii februarie. Dar, deşi sunt plopi înalţi pe tot drumul dintre Iaşi şi Voineşti, s-au oprit cu tăiatul exact în dreptul indicatorului care arată că se termină comuna Miroslava“, a spus unul dintre ieşenii care fac naveta zilnic pe acest tronson de drum.



Angajaţii direcţiei judeţene de drumuri susţin că plopii aveau perioada de vegetaţie depăşită şi existau riscuri de accidente rutiere. Astfel, direcţia a dat acceptul primăriei Miroslava să facă toaletarea. Angajaţii celei mai bogate primării de comună din judeţul Iaşi au făcut tăierile la finalul lunii februarie.



Dentrologii susţin că aceste toaletări sunt necesare la plop, dar trebuie făcute respectând anumite reguli. „La plopi şi la salcie se practică două tipuri de tăieri. Este una numită «în scaun», când se taie trunchiul la 4-5 metri înălţime, depinde de vecinătăţi, şi atunci el îşi va forma o coroană sferică, apoi ovoidă, şi asta se practică o dată la câţiva ani, depinde de rapiditatea de creştere. Cel de-al doilea tip de tăiere este atunci când se lasă «scheletul» coroanei. Aceasta este varianta mai bună pentru că se reface mai uşor coroana. La plop şi la tei, chiar, se practică o astfel de toaletare, pare urât în momentul tăierii, dar coronamentul se va reface destul de repede. Până în vară nu o să-i mai recunoaşteţi. Dacă plopul este sănătos şi exemplarul nu-i găunos, el se reface. Plopul are o vigoare fantastică şi apar foarte repede lăstari“, a explicat şeful de lucrări dr. ing. Cezar Tomescu, profesor la Facultatea de Silvicultură din Suceava.



Specialistul a precizat că aceste aliniamente stradale cu vegetaţie sunt indicate, dar din păcate ele nu sunt folosite decât în anumite zone. „Din păcate, la noi s-au eliminat foarte mult aliniamentele cu plopi şi nu s-a mai plantat nimic înapoi. Teoretic, pe lângă drumurile principale ar trebui perdele de protecţie, o fâşie lată de zece metri unde să avem arbori şi arbuşti care să încheie foarte bine, pe verticală, profilul, şi să diminueze foarte mult vântul iarna. Din păcate, noi, în ultimii 50 de ani am distrus aceste perdele de protecţie, în timp ce în alte zone din Europa s-au păstrat“, a spus cadrul didactic. Avantajele acestor aliniamente cu plopi sunt numeroase: „faptul că rămâne zăpada iarna, avem apă în cultură primăvara sau că avem biodiversitate în jurul acestor copaci“.

