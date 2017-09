FOTO Singura Facultate de Informatică din ţară cu toate laboratoarele modernizate din banii privaţilor

Laboratoare moderne îi aşteaptă pe studenţii Facultăţii de Informatică din Iaşi. „Noi avem opt laboratoare. Primul l-am modernizat noi, dar văzând efortul financiar de care e nevoie am decis să apelăm la firme private. Prima companie a fost cel mai greu de adus, după aia, celelalte au venit de la sine. După 25 de ani, studenţii mei nu mai învaţă pe mesele pe care am studiat eu. Mese noi, calculatoare noi, aer condiţionat, video-proiector. Avem toate condiţiile pentru a ne desfăşura orele într-un mediu civilizat. La amploarea la care este proiectul, e unic în ţară. La Cluj-Napoca a mai fost un laborator modernizat, dar nu toate, aşa ca la Iaşi“, a declarat decanul Adrian Iftene.După ce, anul trecut, patru laboratoare au fost amenajate de firme de IT&Outsourcing, care au birouri în Iaşi, în debutul noului an universitar, alte trei spaţii au fost pregătite pentru viitorii specialişti în tehnologia informaţiei.„Laboratoarele au fost modernizate cu sprijinul financiar al unor companii din Iaşi. Sperăm să le ofere tinerilor condiţii decente de studiu şi fie păstrate în condiţii optime“, a transmis Lenuţa Alboaie, prodecan al Facultăţii de Informatică din Iaşi. În prezent, facultatea are în jur de 1.600 de studenţi, care aprofundează cunoştinţele în cele şapte laboratoare.Astfel, companiile Continetal, Centric, Levi Nine, Amazon, Bitdefender, Aqua Soft şi Cad Gemini au venit cu un concept, au alocat timp şi bani, iar angajaţi de-ai lor au lucrat la spaţiile moderne din facultate. În medie, un laborator a ajuns la 20.000 de euro. „Noi o considerăm ca o investiţie în societate“, a spus Dana Luca, de la Cad Gemini din Iaşi, firmă care a susţinut anul trecut modernizarea unui laborator.Dragoş Cogean, software development manager la aceeaşi companie, a afirmat: „Sunt plăcut surprins că spaţiul a fost păstrat. Civilizaţia îndeamnă la civilizaţie. În laboratorul pe care l-am modernizat noi am ales o dispunere a birourilor după o reinterpretare a unui stil habsburgic. La fel arată şi birourile noastre. Pe unul din pereţi am făcut o scurtă istorie a domeniului, la care am lucrat două luni, cu ajutorul unui arhitect“.

