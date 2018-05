Drama tânărului a cărui soţie a murit după două transplanturi de plămâni: „Ea îmi spunea că va muri”

Andrei Ceucă (31 de ani), un tânăr care lucrează şi locuieşte în Viena, Austria, a povestit pentru „Adevărul” cum a trăit soţia sa, Cerasela Ceucă, fostă Mihovici, ultimele luni de viaţă.

Cerasela a fost diagnosticată în 2008 cu fibroză idiopatică, iar un an mai târziu a primit prima recomandare de transplant pulmonar. Intervenţia s-a realizat în 2011, la Spitalul Universitar AKH din Viena, după o campanie de strângere de fonduri mediatizată. „După primul transplant, am putut respira normal şi reuşeam să merg fără să obosesc. Înainte de operaţie stăteam tot timpul conectată la aparatul de oxigen şi oboseam, de parcă duceam în spate o casă, chiar dacă practic nu făceam nimic“, relata Cerasela în 2014.

„Nu mă simt bine deloc”

Cerasela şi Andrei s-au căsătorit în mai 2015, când aveau 25, respectiv 28 de ani. Tinerii căsătoriţi s-au mutat la Viena, în Austria, pentru ca Cerasela să fie aproape de medicii care au operat-o. În 2016, plămânii transplantaţi tinerei în urmă cu cinci ani mai funcţionau în proporţie de 11%, aşa cum ne preciza pacienta într-un interviu. La acel moment, oboseala cronică pe care o resimţea înainte de transplantul pulmonar îi îngreuna iar viaţa de zi cu zi. „Nu mă simt bine deloc. Aştept al doilea transplant şi momentan trebuie să stau aici până se găseşte un donator. Medicii mi-au zis aşa: cu plămâni transplantaţi mai trăiesc doi ani. De când m-am îmbolnăvit a trecut deja un an şi trei luni. Acum mai respir doar cu 11% din plămâni. La fel ca în urmă cu cinci ani. Nici eu nu ştiu care sunt cauzele, dacă este din cauza unei bacterii, ori este o respingere a organului transplantat”, a precizat Cerasela pentru „Adevărul” în martie 2016.

După şapte luni, în noiembrie, Cerasela a beneficiat de un retransplant de plămâni, după cum a povestit soţul său, Andrei. Un an şi trei luni mai târziu, în februarie 2018, Cerasela a murit în timp ce se afla internată în stare gravă în Spitalul AKH din Viena. „A făcut şi al doilea transplant, dar după un an a început să obosească iar. Noi ne-am mutat la Viena pentru că cei de aici (n.r. medicii) i-au spus că din România nu are nicio şansă să mai primească bani pentru retransplant. Şi am venit aici, unde ea a fost asigurată prin mine”, a subliniat Andrei Ceucă, soţul Ceraselei.

„A mers la spital pe picioarele ei şi nu s-a mai întors”

Potrivit bărbatului, la Viena, pacienta a avut parte de cele mai bune îngrijiri. „Nu se compară nici într-o mie de ani casa de asigurări din România cu cea de aici. În România trebuia să merg în fiecare lună la Botoşani pentru reţete, pentru un medicament dat cu aprobare de la Bucureşti. Aici nu am mers nicăieri pentru a-i aproba retransplantul. Cei de la spital s-au ocupat de tot dar, din păcate, după doar un an, a început din nou să obosească. După ce a făcut ultima bronhoscopie, a mers la spital pe picioarele ei şi nu s-a mai întors”, a povestit Andrei. La ultima internare, Cerasela a stat 59 de zile în spital, timp în care i s-au realizat numeroase proceduri medicale pentru salvarea vieţii, aducându-se în discuţie inclusiv posibilitatea efectuării unui al treilea transplant de plămâni.

Echipa medicală le-a explicat rudelor că inclusiv în acest caz şansele de supravieţuire sunt minime, întrucât organismul tinerei respingea organele transplantate. „Corpul ei lupta împotriva plămânilor. Avea prea mulţi anticorpi de aceea a făcut şi acele terapii de plasmafereză (n.r. tehnică transfuzională care permite prelevarea doar a plasmei de la un donator de sânge sau de la un bolnav) şi fotoforeză (n.r. deplasare a particulelor microscopice sub acţiunea unei iluminări puternice). Dar obosea tot mai tare. Obosea când bea apă sau când mânca. Aş fi vrut să fiu eu în locul ei să nu mai sufere atât”, a mai spus soţul Ceraselei.

Botoşăneanca a murit pe 12 februarie, la trei zile după împlinirea vârstei de 28 de ani. „Ea îmi spunea că va muri. Pe 11 februarie a început să îi crească dioxidul de carbon din sânge şi îi aduceau fel de fel de aparate pentru tratament, dar nu îi scădea deloc. Au mutat-o la terapie intensivă şi au intubat-o iar. A doua zi au venit mulţi doctori şi au stat de vorbă cu mine şi mi-au spus că nu mai au ce să facă. Au încercat tot ce au avut şi au făcut tot ce au putut, dar corpul ei lupta împotriva plămânilor de aceea nu i-au mai făcut şi al treilea transplant. Am fost lângă ea până în ultima clipă. Mă rugam să facă Dumnezeu o minune. Mă rugam să mă ia Dumnezeu pe mine, dar să o lase pe ea să trăiască”, a conchis Andrei Ceucă. Cerasela Ceucă a fost înmormântată în satul natal, Răuseni, din judeţul Botoşani.

