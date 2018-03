Disperarea unui bolnav căruia plămânii abia îi funcţionează: „Cu transplantul deja făcut, în România nu ai unde să te tratezi. O mare ruşine pentru ţara asta”

Deşi plămânii bolnavului mai funcţionează la 14% din capacitatea normală, răspunsul autorităţilor sanitare întârzie să apară. Din acest motiv, Mugurel Amariţei se declară scârbit de comportamentul şi promisiunile celor care le-au dat speranţe deşarte românilor aflaţi pe lista de aşteptare pentru transplant pulmonar.Du pă moartea singurului român transplantat în Spitalul AKH din Viena în 2016 - Adrian Lupu, în vârstă de 38 de ani – Amariţei spune că pacienţii au ajuns acum „bătaia de joc“ a decidenţilor. „Aţi văzut? Acum şi dacă faci transplant în străinătate, în România nu poţi să trăieşti. Cu transplantul deja făcut, ei nu au unde să te trateze. O mare ruşine pentru toată România asta. Băiatul ăla avea toată viaţa înainte şi uitaţi ce i s-a întâmplat“, a spus bolnavul.

În ceea ce îl priveşte, de câteva luni, Mugurel nu a mai primit nicio veste despre transplantul pe care trebuie să-l facă. Ministerul Sănătăţii şi medicii bucureşteni care l-au văzut şi consultat i-au spus să aştepte, iar reprezentanţii DSP Iaşi nu l-au mai căutat după ce Spitalul AKH din Viena a anunţat că deja are patru români pe lista de aşteptare pentru transplant pulmonar.

„Mi-au spus să aştept şi aştept. Îndată fac trei ani de aşteptare, analizele sunt bune toate, în afară de plămâni care funcţionează 13-14%. Am fost şi am făcut recuperare la Spitalul Colentina, iar înainte am fost la alte spitale din Bucureşti pentru analize. În străinătate sigur nu sunt pe nicio listă. În România mi-au dat o listă să o completez că sunt de acord să fac tranplantul la Sfânta Maria, când o fi să fie. Acum nu am nicio certitudine“, a mai arătat Amariţei.