Curiozităţi despre marile performanţe sportive ale românilor. Ce vârstă avea Nadia Comăneci când a obţinut nota 10

- Prima medalie de aur obţinută vreodată de România la o olimpiadă a fost la proba de armă calibru redus, culcat. Este vorba de medalia obţinută la Olimpiada din 1952, de la Helsinki, rezultatul fiind obţinut de Iosif Sîrbu. La aceeaşi olimpiadă, România a mai obţinut două medalii de argint şi una de bronz.



- Născută în data de 12 noiembrie 1961, Nadia Comăneci avea 14 ani împliniţi la Jocurile Olimpice din 1976, de la Montreal, atunci când a obţinut de şapte ori nota 10. Era pentru prima dată în istoria modernă a gimnasticii când un sportiv obţinea nota maximă. Aparatul electronic a arătat nota 1.00, nefiind pregătit pentru a afişa nota 10. La aceeaşi olimpiadă, Nadia a obţinut trei medalii de aur, o medalie de argint şi una de bronz.



- Gheorghe Hagi, considerat cel mai mare fotbalist român al tuturor timpurilor, a început fotbalul la vârsta de 10 ani, la clubul Farul Constanţa. El a debutat în prima ligă românescă, care pe atunci se numea Divizia A, la vârsta de 17 ani. Campionatul Mondial din 1990 a fost primul la care Hagi a jucat pentru echipa naţională a României.







- Tenismenul român Ilie Năstase a câştigat două titluri de grand slem, în 1972 la US Open şi în 1973 la Roland Garros. Năstase are trei titluri de grand-slem şi la dublu şi a jucat tot de trei ori, alături de Ion Ţiriac, finala Cupei Davis. La feminin, Florenţa Mihai este cea care a jucat prima finală de grand-slem, la Roland Garros, în 1977. Un an mai târziu, titlul a fost câştigat tot de o româncă, Virginia Ruzici. Tot la Roland Garros, în 2014 şi 2017 a jucat două finale şi Simona Halep, ambele pierdute.





- În urmă cu câteva decenii, România avea una dintre cele mai bune echipe naţionale la handbal masculin. În 1961 şi 1974, România a câştigat nu mai puţin de patru tiluri mondiale la acest sport.



- În privinţa rezultatelor României la Jocurile Olimpice de Iarnă nu putem spune că avem foarte multe motive de mândrie. În toată istoria acestei competiţii, ţara noastră a obţinut o singură medalie, de bronz, la Olimpiada din 1968. Atunci, echipajul de bob – două persoane, format din Petre Hristovici şi Gheorghe Maftei a urcat pe treapta a treia a podiumului.



- La fotbal, prima echipă românească finalistă într-o competiţie europeană a fost Rapid Bucureşti, care a ajuns în finala Cupei Europei Centrale în 1940. Finala nu s-a mai disputat însă din cauza izbucnirii celui de-al Doilea Război Mondial. În 1986, Steaua Bucureşti avea să fie prima echipă din estul Europei care câştiga Cupa Campionilor europeni, actuala Champions League, cea mai importantă competiţie inter-cluburi din Europa. Dinamo Bucureşti a jucat şi ea o semifinală a Cupei Campionilor Europeni, în 1984.



