Criza transplantului pulmonar: doi bolnavi aşteaptă pe patul de spital o soluţie de la Ministerul Sănătăţii. „Simt că am o sabie deasupra capului“

Mugurel Amariţei şi Carmen Oghinciuc sunt internaţi în două spitale din Iaşi din cauza complicaţiilor cu care se confruntă în aşteptarea operaţiilor salvatoare. Vestea potrivit căreia singurul centru european cu care colabora România pentru a-şi trata bolnavii care au nevoie de transplant pulmonar a reziliat acordul încheiat i-a îngrijorat pe cei doi pacienţi.

Mugurel Amariţei, în vârstă de 35 de ani, este internat la Spitalul de Pneumoftiziologie pentru tratarea celui de-al cincilea pneumotorax pe care l-a făcut în aşteptarea unui transplant pulmonar. Amariţei şi-a depus dosarul medical cu recomandarea de transplant pulmonar la Direcţia de Sănătate Publică din Iaşi în noiembrie 2015. Până acum autorităţile sanitare nu i-au oferit nicio soluţie clară pentru efectuarea intervenţiei chirurgicale. Plămânii ieşeanului funcţioneză de mai bine de 12 luni doar în proporţie de 17%.

„Toată lumea care aşteapta să facă transplantul la Viena a aflat că spitalul nu ma colaborează cu România din cauza unor neînţelegeri dintre politicienii noştri. Ei se ceartă şi noi din cauza asta ajungem să murim. Eu, vineri, 17 martie, am făcut al cincilea pneumotorax şi iar am ajuns la spital. Complicaţiile se intensifică. Ultimele trei pneumotoraxuri le-am făcut la distanţă de câteva săptămâni şi mă tem că în ritmul ăsta nu o să se întâmple ceva bun. Nu ştiu ce să mai fac să fiu auzit. Eu vreau să trăiesc, să nu mor la 35 de ani. Cineva trebuie tras la răspundere pentru că nouă nu ni se acordă nicio şansă la viaţă“, a spus pacientul.

Carmen Oghinciuc, o ieşeancă în vârstă de 50 de ani care a primit recomandare de transplant anul trecut, este internată din ianuarie 2016 într-o secţie de paliative din Iaşi. Pacienta şi-a depus dosarul medical la Direcţia de Sănătate Publică în octombrie şi până acum nu a primit niciun răspuns. După ce a primit recomandarea de transplant pulmonar, Oghinciuc a fost pe cont propriu la o evaluare la Spitalul AKH din Viena. Potrivit pacientei, medicii i-au recomandat să lucreze cu un terapeut pentru întreţinerea muşchilor pectorali şi să urmeze un tratament pentru luare în greutate.

„Ulterior, după îndeplinirea acestor indicaţii, ar fi trebuie să merg la o nouă evaluare. Acum am văzut că spitalul a renunţat la acordul cu România, ceea ce înseamnă că nu o să mai merg la nicio evaluare. Simt că am o sabie deasupra capului şi că sunt condamnată la moarte. Nu are nimeni dreptul să decidă cine trăieşte şi cine nu. Ministrul Sănătăţii să se gândească la noi, la bolnavii care suntem legaţi de aparatul de oxigen şi care nu pot face cinci paşi fără să creadă că mor“, a precizat Carmen Oghinciuc.