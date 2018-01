Şedinţe publice pentru bugetul unuia dintre cele mai mari oraşe din ţară. În ce investiţii vor ajunge peste 200 de milioane de lei

Oficialii Primăriei Iaşi au anunţat că şedinţele vor fi şi în weekend, pentru ca tot mai mulţi oameni să poată paticipa. „Vom face dezbateri publice în fiecare sfârşit de săptămână la Primărie. Este «casa ieşenilor» şi îi aştept pe toţi să vină să contribuie la elaborarea bugetului oraşului nostru”, a declarat primarul Mihai Chirica.Calendarul dezbaterilor publice organizate de Primăria Municipiului Iasi este următorul: vineri, 26 ianuarie 2018, ora 16.00; sâmbătă, 27 ianuarie 2018, ora 10.00;vineri, 2 februarie 2018, ora 16.00; sâmbătă, 3 februarie 2018, ora 10.00. La şedinţele publice sunt aşteptaţi să participe, în limita locurilor disponibile, toţi cei interesaţi - cetăţeni, reprezentanţi ai asociaţiilor şi organizaţiilor neguvernamentale.Totodată, până pe 3 februarie 2018, ieşenii pot trimite şi în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare pe adresa: Primăria Municipiului Iaşi, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 11, Iaşi, cod 700064. De asemenea, pot fi făcute propuneri şi la Direcţia Relaţii Publice şi Transparenţă Decizional - Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni - Biroul de Relaţii cu Publicul (ghişeul 6), luni, marţi, miercuri şi vineri între orele 8.30 şi 16.30, iar joi între orele 8.30 şi 18.30, la telefonul direct 0232.984 sau pe e-mail, la adresa informatii@primaria-iasi.ro.Pe de altă parte, până acum au fost făcute peste 3.000 de propuneri şi sugestii la proiectul bugetului pe 2018. „Bugetul pe 2018 este cu 56 de milioane de lei mai redus faţă de anul trecut, pierdere cauzată de reforma fiscală, dacă o pot numi aşa, prin care a fost redus impozitul pe venit de la 16% la 10%”, a declarat primarul Mihai Chirica, într-o conferinţă de presă.Potrivit acestuia, capitolul rezervat investiţiilor va avea o pondere de circa 30% din întregul buget. „Ca să putem păstra un buget relativ constant am păstrat filosofia acestuia, plecând de la faptul că, prin lege, trebuie să asigurăm cheltuieli de funcţionare pentru toate domeniile de activitate pe care o primărie trebuie să le asigure. Din bugetul de venituri proprii reuşim să angajăm mai bine de 30% din buget pentru investiţii. În total, pe bugetul consolidat cu o valoare de 844,6 milioane de lei sunt angajate 213,6 milioane de lei pentru investiţii”, a precizat primarul Mihai Chirica.Edilul a adăugat în aceeaşi conderinţă de presă: „Avem în stadiul de evaluare a licitaţiilor Palatul Braunstein, Mănăstirea Frumoasa şi urmează să intrăm cu Spitalul Clinic de Recuperare la licitaţie în acest an. Ne concentrăm şi pe proiectele de pe Axa 4 POR pe care vrem s-o aplicăm din acest an, urmând să semnăm contractele de finanţare până în decembrie 2018”.De asemenea, edilul Iaşului a prognozat atragerea a 60 de milioane de lei din finanţările europene pe baza contractelor deja semnate şi a prefinanţărilor la următoarele contracte.