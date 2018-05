27 de milioane de euro pentru proiecte transfrontaliere România- Republica Moldova. Lista celor mai importante investiţii

Proiectele vor fi implementate în parteneriat cu raioane din Republica Moldova, iar investiţiile propuse vizează de la reabilitarea şi promovarea de obiective culturale, până la modernizarea infrastructurii rutiere, reabilitarea de spitale, achiziţionarea de aparatură medicală performantă, dar şi parteneriate în domeniul cercetării.





Trei dintre proiecte au fost depuse de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Euronest, valoarea totală a acestora fiind de aproximativ 3 milioane de euro.





Un prim proiect este „Călător pe meridiane culturale”, cu o valoare totală de 1,7 milioane de euro, şi va fi implementat în parteneriat cu Raionul Făleşti. Consiliul Judeţean va restaura şi va promova turistic Muzeul „Ion Creangă”, ansamblu din care face parte şi Bojdeuca.„Educaţie şi cultură fără frontiere” va fi implementat în parteneriat cu Raionul Făleşti. Valoarea totală a proiectului este de 1,6 milioane de euro. Muzeul “Mihai Eminescu” din parcul Copou va fi restaurat şi consolidat, tâmplăria va fi înlocuită, iar instalaţiile electrice, sanitare şi termice vor fi refăcute.Prin proiectul „Circuit turistic internaţional de promovare a patrimoniului cultural-istoric”, care va fi derulat în parteneriat cu Raionul Străşeni, va fi restaurată Casa Memorială “Constantin Negruzzi”. Potrivit oficialilor CJ, Conacul familiei Negruzzi are nevoie de înlocuirea tâmplăriei, refacerea instalaţiilor electrice, sanitare şi termice. Proiectul are o valoare totală de 1,5 milioane de euro.Se încearcă totodată reabilitarea Stăreţiei din cadrul Mănăstirii Golia prin proiectul „Dezvoltarea turismului transfrontalier prin valorificarea tradiţiei, culturii şi monumentelor în regiunea transfrontalieră Ungheni, Republica Moldova- Iaşi, România”. Monumentul istoric necesită restaurarea uşilor şi înlocuirea tâmplăriei ferestrelor, refacerea trotuarelor şi a rigolelor, reabilitarea beciului, refacerea aleilor de acces şi înlocuirea totală a instalaţiilor termice, electrice şi sanitare. Valoarea totală a proiectului este de 1,7 milioane de euro.Prin proiectul „Together for health”, care va fi derulat în parteneriat cu Raionul Teleneşti, cu o valoare totală de 1,9 milioane de euro, clădirea monument istoric în care funcţionează Secţia Paşcanu a Spitalului de Pneumoftiziologie va fi consolidată şi reabilitată. Această secţie urmează să fie dotată cu echipamente, tehnică şi aparatură medicală de ultimă generaţie prin proiectul ”Reabilitarea şi modernizarea serviciilor de sănătate în regiunea transfrontalieră Ungheni-Iaşi în vederea îmbunătăţirii, tratării şi detectării de caz a tuberculozei”. Astfel, se urmăreşte asigurarea serviciilor de prevenire, depistare şi tratare a tuberculozei. Valoarea totală a acestuia este de 6,4 milioane de euro.„Creşterea accesibilităţii transfrontaliere prin modernizarea infrastructurii de interes local din judeţul Iaşi, România şi Raionul Sângerei, Republica Moldova”- În judeţul Iaşi va fi modernizat un tronson de 4 kilometri de pe DJ 249A, cuprins între localităţile Mânzăteşti şi Ungheni. Investiţia totală va fi de 2,3 milioane de euro. Un alt tronson din DJ249A va fi refăcut prin proiectul „Reabilitarea infrastructurii rutiere transfrontaliere din Judeţul Iaşi şi Raionul Leova”. Valoarea estimată a proiectului este de 2,3 milione de euro.