FOTO Regele Mihai I a murit. Cele mai dragi amintiri din vacanţele copilăriei sale, în imagini rare

Regele Mihai a murit, marţi, 5 decembrie. Ultimul monarh din ţările Europei de Est s-a stins din viaţă la vârsta de 96 de ani, după o lungă suferinţă.

Câteva dintre amintirile din copilăria sa au fost legate de vacanţele petrecute în ţinutul Hunedoarei. În vara anului 1935, viitorul rege al României a petrecut două săptămâni în Ţara Haţegului şi în Orăştie, de unde a călătorit prin întreg ţinutul. Vacanţa de vară petrecută de prinţul Mihai I în ţinutul Hunedoarei a fost relatată într-o lucrare preţioasă din anii 1930, „Cum învăţa a-şi cunoaşte ţara Măria Sa Mihai”. Cartea scrisă de profesorul Ion Conea şi publicată la Editura „Cartea Românească” în anul 1936, este redată de clasapalatina.wordpress.com. Autorul relata cât de mult l-au impresionat pe viitorul rege monumentele Hunedoarei şi cum a fost primit de localnici.

În 10 iunie 1935, Mihai I, proaspăt absolvent al clasei a treia de liceu, a ajuns în Ţara Haţegului, pentru a petrece aproape două săptămâni din vcacanţa de vară într-unul dintre cele mai bogate locuri ale României, în vestigii istorice, ţinutul Hunedoarei. De aici a pornit într-o călătorie care a inclus mai multe iserici din zona Hunedoarei, Castelul Corvinilor, Cetatea Devei, Cetatea dacică de la Costeşti, Valea Jiului, Porţile de fier ale Transilvaniei.

„De la Haţeg în fiecare zi ne duceam în câte un loc important. Am fost la biserica Dânsuş, Sânta Maria Orlea şi la Mănăstirea Prislop. Am fost la Poarta de Fier transilvană, unde romanii s-au luptat cu Dacii şi unde Ioan Corvin a bătut groaznic pe turci. Una din cele mai impresionante zile a fost la Grădişte, unde am văzut urmele cetăţii Ulpia Traiană şi unde am călcat pe locul unde acum 1829 de ani a călcat împăratul Traian. Ca recompensă pentru munca depusă, ne-am dus şi prin Defileul Jiului să-l vedem cât este de frumos. Oprindu-ne la Pietroşani, am vizitat una din multele mine din care se scoate aurul negru (cărbune)”, scria Ion Conea.

„Dacii se ţin ţare în munţi”

Din ţinutul Haţegului, prinţul în vârstă de 14 ani s-a îndreptat spre Hunedoara, unde a vizitat castelul şi minele de fier, iar ultimele trei zile ale expediţiei în Hunedoara le-a petrecut în Orăştie, Deva, Ţara Moţilor şi Ţara Zarandului. Cea mai impresionantă zi, povestea autorul cărţii „Cum învăţa a-şi cunoaşte ţara Măria Sa Mihai”, a fost cea a vizitei în ţinutul cetăţilor dacilor din Munţii Orăştiei, prin locurile unde a călcat Decebal. „Dacii se ţin ţare în munţi”, nota prinţul în vârstă de 14 ani, la vizitarea cetăţii Costeşti. Mihai I şi-a dorit să urce, a doua zi, în Sarmizegetusa Regia, însă vremea capricioasă a făcut ca drumul să fie aproape imposibil de parcurs.

Prinţul văzuse în Hunedoara un ţinut de o frumuseţe fără pereche, scria autorul volumului biografic: „munţii cu zăpadă pe frunte, chiar vara; păduri întinse, aruncate pe umerii lor ca nişte mantii dumnezeieşti; văi largi şi roditoare – şi mai ales acea vale între munţi, frumoasă şi scumpă ca o bijuterie, care este Ţara Haţegului”, relata Ion Conea.

„Aţi văzut, după aceea, cum în rărunchii acestui ţinut de munţi stau bogăţii nepreţuite; aurul de la Brad şi Gura Barza şi din nisipul Crişului Alb, fierul de la Ghelar – bogăţii exploatate încă din vremea strămoşilor noştri daci şi romani; apoi minele de cărbuni ale căror zăcăminte căptuşesc tot bazinul Pietroşanilor. Aţi văzut, după aceea, cum munca şi priceperea şi hărnicia românească fructifică aceste bogăţii ale pământului românesc. Şi tot astfel n’are să uite niciunul din voi, niciodată, tăpşanul acela sfânt din faţa bisericii din Ţebea, unde aţi ascultat lăcrămând lecţia despre Gorunul lui Horia şi Mormântul lui Avram Iancu, amândouă unul lângă altul… Şi am trecut, în cele din urmă, la Costeşti: dacă la Grădiştea Haţegului aţi văzut dezgropată în întregime Sarmizegethusa lui Traian, zidită de el sa fie capitală a Daciei romane, apoi la Costeşti aţi văzut alte ruine, parcă şi mai de preţ decât acelea: acolo a zidit Traian dincoace – Boerebista şi Decebal, regii Dacilor nemuritori…”, informa autorul lucrării. Mihai nu era străin de ţinutul Hunedoarei. În urmă cu un an, însoţindu-l pe tatăl său, regele Carol al II-lea, a vizitat Castelul Corvinilor şi Ulpia Traiana Sarmizegetusa.

