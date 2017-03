Fabuloasa poveste a câinelui cu dantura de aur care a provocat revolte în uzină. Poliţia Secretă a fost pusă pe urmele lui

Notele secrete păstrate la Arhivele Naţionale, din judeţul Hunedoara, au oferit detaliile unui episod ciudat din viaţa muncitorilor din Hunedoara. În anul 1944, Hunedoara era un orăşel cu 8.000 de locuitori, dintre care aproape 3.000 lucrau la Uzinele de Fier. Starea de spirit a comunităţii era tulburată de anii celui De-al Doilea Război Mondial, care au adus scumpirea alimentelor şi a serviciilor, au adus bombardamente în Hunedoara, dar şi de numeroasele probleme în uzinele ei, considerate obiectiv strategic al ţării şi al industriei de apărare.

Intreprinderea din Hunedoara producea în anii 1940 oţel şi bare laminate, folosite de fabricile de armament din Câmpina şi Braşov la confecţionarea proiectilelor, însă muncitorii nu îşi primeau salariile la timp. Mai mult, şefii Uzinelor de fier erau acuzaţi de localnici că trăiesc în lux, fără să le pese de soarta angajaţilor lor. Un eveniment ciudat, comentat intens de muncitori, potrivit notelor informative secrete ale Comisariatului de Poliţie, oferea o mărturie a frustrărilor care îi afectau pe hunedoreni.

Câinele cu dantură de aur

„Muncitorii de la Uzinele de Fier Hunedoara, secţia Ghelar, de sub conducerea domnului inginer Grigore, sunt extrem de îngrijoraţi şi manifestă nemulţumiri pe temeiul întârzierii plăţii salariului, pe lunile martie 1944 şi aprilie, care imediat este scadentă. Lipsa de fonduri pentru muncitori nu costituie o justificare, afirmând că domnii care au salariul cel mai mare au parale suficiente şi pentru acest motiv nu fac intervenţii şi au ajuns chiar până acolo ncât au pus dantură de aur şi la câini. Recent ar fi venit de la direcţiunea centrală a Uzinelor de fier Hunedoara, cu sediul în Bucureşti, un domn ale cărui date de stare civilă nu le cunoaştem, care are un căţel cu întreaga dantură de aur. Acest câine serveşte aceeaşi mâncare pe care o mănâncă şi stăpânul său. Şeful secţiei, domnul inginer Grigore, se afirmă că ar fi luat măsuri ca aces câine să nu maifie lăsat să intre la cantină, deoarece modul cum este alimentat, cât şi dantura de aur pe care o are în gură, creează o stare de spririt nemulţumitoare în rândurile muncitorilor”, se arăta într-o notă secretă a Poliţiei Hunedoara, din 13 mai 1944.

A ajuns în atenţia Siguranţei

Câteva zile mai târziu, Comisariatul de Poliţie Hunedoara a transmis o notă informativă cu aceeaşi temă Biroului Siguranţei, de la Poliţia de Reşedinţă. „Muncitorii care merg cu trenul către minele Ghelar, se afirmă că fac următorul comentariu: Organele de conducere ale Uzinelor de Fier, şi în special cele de la Direcţia Generală, evacuaţi din Bucureşti, cheltuiesc sume fabuloase pentru reparaţii şi înfrumuseţări, iar de salariul lor nici vorbă. Ba recent, ar fi venit de la Direcţia Generală din Bucureşti un domn al cărui nume nu îl cunoaştem, fiind domiciliat pe raza Postului de Jandarmi Ghelar, are un căţel cu dantura de aur şi care serveşte aceeaşi mâncare pe care o serveşte stăpânul său”, se arăta ăn nota din 24 mai 1944, semnată de Anca Graţian, şeful comisariatului de Poliţie şi şeful Biroului de Siguranţă al Poliţiei din Hunedoara.

