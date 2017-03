Hotelul marinăresc al Navrom unde „se îneacă“ banii publici. Funcţionarii care se alimentează cu whisky, cremă de faţă şi bijuterii dintr-o afacere dezastruoasă

Un raport al Curţii de Conturi arată că o societate din Galaţi, Cons Management Parc de Soft SRL, creată prin asocierea dintre Consiliul Local şi cel Judeţean, a produs pierderi uriaşe din fonduri publice. Firma a preluat un hotel în paragină destinat marinarilor aflaţi în tranzit în oraş pentru a-l transforma în parc IT.



În 2002, când autorităţile locale au mediatizat Parcul de Tehnologia Informaţiilor de la Galaţi, sintagmele vehiculate erau spectaculoase: „Silicon Valley de la Dunăre“, „motor de dezvoltare“, „magnet de locuri de muncă“. Afacerea a fost parafată şi dezvoltată „pe repede-înainte“, motiv pentru care detalii importante au scăpat publicului. Unul ar fi legat de faptul că imobilul situat pe strada Portului, devenit sediu al parcului tehnologic, a fost închiriat prin negociere directă de la firma Navrom Centru de Afaceri SRL, la care acţionar semnificativ este Ştefan Viorel, senator PSD de Galaţi şi actualul ministru de Finanţe în cabinetul Grindeanu.



Chirie uriaşă plătită către Navrom



Clădirea respectivă era în acea vreme într-o stare foarte proastă şi nu aducea firmei Navrom Centru de Afaceri SRL venit. Conform contractului de asociere, CJ şi CL Galaţi au investit în 2004 pentru modernizarea imobilului 1,5 milioane de lei, după care s-a încheiat un contract de închiriere pentru întreaga suprafaţă de 3.227 de metri pătraţi. Preţul negociat a fost de 2 euro lunar pe metru pătrat, adică 77.448 de euro anual.



Firma publică şi-a asumat prin contract, separat de chirie, şi toate reparaţiile legate de întreţinerea imobilului, dar şi să suporte toate cheltuielile cu utilităţile (apă, căldură, internet, telefonie, energie electrică etc.).



Bilanţurile contabile ale Cons Management Parc de Soft SRL Galaţi arată însă că societatea n-a izbutit decât în primii cinci ani să producă un profit infim. Acoperirea pierderilor ulterioare rezultate din chiriile luate clienţilor, plus costurile generale de funcţionare ale firmei, au fost mascate prin mai multe inginerii financiare.



Una a fost majorarea artificială a capitalului social al firmei publice. Astfel, în toamna lui 2013, Consiliul Judeţean Galaţi a cotizat cu 150.000 de lei, iar la scurt timp asociatul CL Galaţi a plătit aceeaşi sumă, scopul fiind acoperire a pierderilor de 308.000 lei înregistrate în 2012. Operaţiunea a fost repetată în 2015.



Creme de faţă din bani publici



O altă situaţie ilegală descoperită de Curtea de Conturi este legată de faptul că Navrom Centrul de Afaceri SRL a perceput de la societatea publică Cons Management Parc de Soft SRL un tarif umflat, peste preţul reglementat prin lege, la energia termică. Suma facturată a fost de 298 lei/gicalaorie, fapt care a produs supraîncasări de 98.563,39 lei, fără TVA, doar în 2016.



Inspectorii de audit au constatat şi că societatea a achiziţionat în 2016 produse şi servicii în valoare cumulată de 4.667 lei, „care nu au legătură cu obiectul de activitate al agentului economic şi nu contribuie la realizarea obiectivelor previzionate, în condiţiile în care operatorul economic se confruntă cu dificultăţi în achitarea datoriilor (chirie, utilităţi) către proprietarul imobilului“.



Curtea de Conturi dă şi exemple: „perie de coafat, hrană pentru câini, analiză RMN, whisky, cremă de faţă, bijuterii, conserve de ton, apă de toaletă, gel de duş, bloc de desen, ciocolată, vin, lichior, selfie-stick, candele“, la care adaugă şi faptul că reprezentantul Primăria Galaţi în Adunarea Asociaţilor a încasat nelegal 12.000 de lei.

Autorităţile locale dau din colţ în colţ

Autorităţile locale, informate despre problemele de la firma la care sunt acţionari, dau deocamdată din colţ în colţ. Primarul Ionuţ Pucheanu şi-a arătat disponibilitatea de a verifica ce s-a întâmplat la Parcul de Soft, urmând să fie luate măsuri, însă are o reacţie în dublu standard.

Pe de o parte, spune că totul se va face transparent şi că legea va fi aplicată. „Am avut deja o discuţie cu domnul city-manager. Ne vom uita şi noi pe acest raport. El încă nu este unul definitiv, mai există încă unele proceduri legale. Vom vedea ce măsuri se vor impune, cu siguranţă că ni le vom asuma şi va trebui să le ducem la îndeplinire”, a declarat primarul Galaţiului”, a declarat edilul.

Într-un răspuns transmis în scris către „Adevărul”, în urma unei solicitări pe Legea 544, acelaşi primar încearcă să omită cel puţin unul dintre aspectele constatate de Curtea de Conturi.

Astfel, în adresa nr. 4541/22.02,2017, cu girul semnăturii primarului, ni se spune că reprezentanţii CL în Adunarea Generală a Asociaţilor nu pot fi remuneraţi conform legii, deşi întrebarea noastră era cu privire la numele persoanelor desemnate, modul de desemnare, sumele încasate ilegal de fiecare în parte şi modul de recuperare a prejudiciului constatat de Curtea de Conturi.