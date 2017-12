FOTO Brad Engineering, concursul unde studenţii se întrec în ingeniozitate. Banii strânşi din vânzarea brazilor vor ajuta un copil rănit într-un grav accident

Sute de gălăţeni au vizitat astăzi expoziţia organizată cu ocazia desfăşurării concursului Brad Engineering, ajuns deja la ediţia a treia, în spaţiul deschis din holul Faculttăţii de Inginerie din Galaţi.

Concursul Brad Engineering presupune parcurgerea a două etape: realizarea şi expunerea brazilor neconvenţionali şi vânzarea exponatelor. La concurs s-au înscris echipe formate din doi până la patru studenţi.

Fiecare echipă participantă a creat un brad neconvenţional de Crăciun, cu o înălţime de maximum doi metri (inclusiv suportul), care nu are ca decoraţiuni lumânări, artificii sau alte obiecte inflamabile sau pirotehnice. Materialele din care au fost confecţionaţi brazii sunt rezistente şi bine asamblate, astfel încât să nu se deterioreze şi să permită un transport uşor şi sigur.

Programul evenimentului este următorul:

-15 Decembrie 2017, începând cu ora 12,00, a avut loc deschiderea expoziţiei şi jurizarea exponatelor la Brad Engineering, iar în deschiderea jurizării brazilor au fost premiaţi elevii participanţi la concursul Conexiuni, Ediţia a V-a;

-18 Decembrie 2017, de la ora 14,00, vor avea loc momentele artistice, premierea şi licitaţia brazilor;

-Închiderea expoziţiei are loc pe 20 Decembrie 2017, la ora 12,00, când se realizează şi transportarea brazilor către cei care i-au cumpărat.

Am discutat cu câţiva expozanţi pentru a afla cum le-au venit ideile şi unde ar dori să ajungă brazii după licitaţie.

”Deşi are o greutate destul de mare, în jur de 100 de kilograme, bradul este demontabil. Am pus 140 de chei în el, unele le-am luat de la prieteni, iar pe altele le-am cumpărat Aceste chei au rolul de a deschide inimile celor care vizitează bradul. În vârf am pus emblema facultăţii de inginerie. Licitaţia la bradul nostru va porni de la 500 de lei şi sper să rămână la noi la facultate şi să se bucure şi colegii mei de el”, ne-a declarat Alexandra Ivan, studentă în anul III la Facultatea de Inginerie din Galaţi.

”Creaţia noastră se numeşte Tree Cycle, care face referinţă la vehiculul pe două roti, bicicleta. Am realizat acest brad pentru a le reaminti într-un fel oamenilor că se pot deplasa şi cu bicicleta la fel de uşor, evitând poluarea şi aglomeraţia care se formează. Bradul este împodobit numai cu piese componente de la bicicletă, cum ar fi pedale, frâne, pinioane, lanţuri. Structura bradului este compusă din roţi de bicicletă şi spiţe, dar confecţionate de noi din oţel. În vârf, în locul acelei stele care se pune de obicei la brad am creat o bicicletă în miniatură din oţel. Bradul este rotativ datorită suportului, care este o jantă de mtocicletă, tulpina fiind încastrată în axul jantei”, ne-a declarat Cristian Lefter, student în anul III la Facultatea de Inginerie din Galaţi, specializarea Tehonologia Construcţiilor de Maşini.

Cei interesaţi pot achiziţiona exponatele până pe 20 Decembrie 2017. ”Sumele rezultate în urma vânzării brazilor vor fi donate către familia unui copil, Nicolas, pentru a contribui la tratamentul necesar în vederea recuperării în urma unui grav accident de circulaţie”, a declarat profesorul universitar Cătălin Fetecău, unul dintre organizatorii şi coordonatorii evenimentului.