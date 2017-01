Căldura furnizată în sistem centralizat la Galaţi s-a scumpit din nou, cu 9,3%. Populaţia va suporta integral majorarea

Şedinţa de săptămâna trecută a Consiliului Local Galaţi a adus o veste proastă pentru cei aproape 100.000 de gălăţeni ale căror locuinţe (circa 38.000 de apartamente de bloc) sunt branşate în continuare la sistemul public de termoficare: consilierii locali au votat majorarea preţului agentului termic cu 16,21 de lei pe gigacalorie.

Măsura, conjugată cu faptul că aleşii au decis ca subvenţia de la bugetul local să rămână aceeaşi ca anul trecut (respectiv de 270,24 de lei/gigacalorie), face ca majorarea de preţ să fie suportantă integral de către populaţie, care va avea de plătit facturi mai mari cu 9,3% pentru căldură.

Mai exact, preţul mediu de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice destinată populaţiei a crescut de la 444,24 lei/gigacalorie la 460,45 de lei/gigacalorie, iar preţul local al energiei termice facturate populaţiei a crescut de la 174 lei/gigacalorie, cât era până acum, la 190,21 lei/Gcal (inclusiv TVA).

Majorarea preţului căldurii este, pe ultimele şase luni, de 20,3%, având în vedere că începând cu 1 august preţului gigacaloriei a crescut cu 11% (respectiv, cu 44 de lei, de la 400,24 de lei/gigacalorie, cât era la începutul anului, la 444,24 de lei/gigacalorie).

Spre desosebire de curenta majorare, care transferă costurile pe seama populaţiei, scumpirea precedentă a fost achitată, sub formă de subvenţie, de la bugetul local, lucru care a determinat nemulţumiri în rândul plătitorilor de taxe debranşaţi de la sistemul centralizat.

S-a ajuns inclusiv ca Primăria să fie dată în judecată pentru tratament discriminatoriu, proprietarii de centrale termice considerând că şi ei au dreptul la subvenţionarea preţului căldurii.

Primarului municipiului Galaţi, Ionuţ Pucheanu, a precizat că decizia luată în şedinţa de CL din 26 ianuarie 2017 nu este una care ţine de administraţia locală, majorarea preţului gigacaloriei find solicitată de Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Energie (ANRE).

În actualele condiţii, chiar şi cu această scumpire, populaţia plăteşte doar 41% din valoarea reală a costurilor de încălzire a locuinţei branşate la sistemul centralizat. Spre completă edificare, să spunem că dacă subvenţiile ar fi anulate, costurile medii de încălzire a unui apartament cu 2 camere (conform INS), ar creşte de la 1.800 de lei pe an la 2.862 de lei pe an, adică în plus cu 1.062 de lei.

Primăria Galaţi cheltuie anual (potrivit cifrelor înregistrate în ultimii cinci ani), pentru plata subvenţiilor şi întreţinerea sistemului de distribuţie a agentului termic, o sumă cuprinsă în 5,5 şi7,5 milioane de euro.