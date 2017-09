Academicianul Bogdan C. Simionescu, vicepreşedintele Academiei Române, a primit titlul de Doctor Honoris Causa din partea Universităţii „Dunărea de Jos”

Academicianul Bogdan C. Simionescu este absolvent al Institutului Politehnic “Gheorghe Asachi” din Iaşi, promoţia 1971, unde a obţinut titlul de inginer chimist, specializarea Tehnologia Compuşilor Macromoleculari. În anul următor a început studiile doctorale la Universitatea Catolică din Leuven, Belgia, sub îndrumarea profesorului Georges J. Smets, unul dintre pionierii ştiinţei polimerilor. A primit titlul de doctor în iunie 1975 şi a revenit la Iaşi fiind, în acel moment, cel mai tânăr doctor în ştiinţe din România.

Cariera sa academică s-a desfăşurat până în prezent în actuala Universitate Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi – fostul Institut Politehnic “Gheorghe Asachi” –, din 1992 devenind profesor titular de Ştiinţa Polimerilor. Treizeci şi nouă de serii de studenţi în Chimia şi Ingineria Polimerilor au urmat cursurile sale de Chimia Polimerilor şi/sau Fizica Polimerilor, mulţi dintre ei elaborându-şi lucrarea de licenţă sau dizertaţie sub conducerea sa.

Domeniile de interes ale activităţii ştiinţifice ale profesorului Bogdan C. Simionescu au fost – şi, în parte, au rămas – polimerii semiconductori, sinteza precursorilor materiei vii în condiţii abiotice simulate (“teoria la rece” a originii vieţii), polimeri cu mase moleculare ultraînalte (sinteză şi caracterizare) (domenii iniţiate de părintele său, academicianul Cristofor I. Simionescu), procese neconvenţionale de polimerizare (în principal polimerizarea indusă în plasmă), soluţii diluate de polimeri (copolimeri) de mase moleculare foarte mari, copolimeri bloc şi grefaţi cu structuri şi proprietăţi prestabilite prin tehnici combinate de sinteză, polisiloxani funcţionali şi copolimeri siloxanici, poli(N-acilimino)etilene, arhitecturi macromoleculare complexe, materiale polimere multifuncţionale, chimie supramoleculară, polimeri cu utilizări biomedicale.

Primele trei domenii, dezvoltate sub conducerea tatălui său, academicianul Cristofor I. Simionescu, i-au situat pe cei doi cercetători, în anii 1980, pe a doua poziţie în România pe lista celor mai citaţi cercetători români în literatura internaţională de specialitate.

Activitatea ştiinţifică a profesorului Bogdan C. Simionescu se concretizează în peste 350 de lucrări, dintre care peste 300 publicate în reviste cotate ISI, cărţi şi capitole în cărţi, peste 200 de conferinţe invitate susţinute în Europa, SUA, Canada si Japonia. A câştigat şi coordonat peste 20 de proiecte/granturi europene sau internaţionale şi peste 30 proiecte naţionale. El este membru al comitetelor editoriale ale unor reviste româneşti şi din afara ţării (Memoriile Secţiilor Ştiinţifice ale Academiei Române, Buletinul Universităţii Tehnice din Iaşi, Carbohydrate Polymers, Environmental Engineering and Management Journal, Materiale Plastice, Revue Roumaine de Chimie) şi membru al European Association of Science Editors.

În anul 2000, profesorul Bogdan C. Simionescu a fost ales membru corespondent al Academiei Române, iar din anul 2009 este membru titular al Academiei Române. El este, de asemenea, membru al Academiei Europene de Ştiinţe şi Arte (din anul 2008) şi membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (din anul 2015). Din luna mai 2014, academicianul Bogdan C. Simionescu este vicepreşedinte al Academiei Române.