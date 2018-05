VIDEO Reacţia soţului directoarei de şcoală care a fost surprinsă în ipostaze intime cu un elev: „Sunt devastat. Am avut încredere în ea“

Stelian Ghinea, soţul fostei directoare de la Liceul de Artă din Focşani surprinse în ipostaze neortodoxe cu elevul ei, major, a reacţionat la acuzele aduse de femeia cu care se află în divorţ, care a spus că el ar fost cel care a oferit fotografiile compromiţătoare la presă.

Bărbatul, cadru didactic la acelaşi liceu, spune că îl deranjează aceste afirmaţii, deşi a avut bănuieli că există o relaţie nepotrivită între soţia lui şi elev.

“Au fost neînţelegeri, dar le-am acceptat pe toate, am trecut peste toate. Soţia mi-a spus că nu s-a întâmplat nimic, că nu e nicio problemă. Eu am avut încredere în ea. Eu am rămas devastat în urma acelor poze. Nu ştiu ce să mai comentez la asemenea întâmplări. Îmi pare rău. Ovidiu (n. a. elevul care avea o relaţie cu profesoara) cred că a căzut victimă. Este un copil de 19 ani, un adolescent în formare. Un cadru didactic, director, un lider nu ar face aşa ceva niciodată… Bănuieli au fost, probabil în capul meu erau diverse scenarii, dar soţia mă liniştea şi îmi spunea că nu s-a întâmplat nimic şi că este ca o mamă pentru elev”, a susţinut Stelian Ghinea.

VIDEO: Vrancea24

Bărbatul a mai spus că a fost căsătorit cu Diana Tăicuţu de 14 ani şi au împreună un copil de patru ani.

După fotografiile în care profesoara de pictură apare dezbrăcată, în scene tandre cu elevul de clasa a XII-a, ea a reacţionat şi a cerut presei să le retragă, indicându-l pe cel care i-a fost soţ de răspândirea lor.

"Viaţa mea intimă şi privată nu poate deveni subiect de presă doar pentru a-i folosi fostului meu soţ în procesul de divorţ. Vă rog sa retrageţi imaginile pentru care am formulat plângere penală împotriva fostului meu soţ. De asemenea, nici dacă în viaţa mea privată de persoană desparţită în fapt de soţul meu ar interveni o relatie cu un adult în varsta de 20 de ani, adica mai tânăr cu 14 ani decât mine, nu aş permite nimănui să îmi vatăme viaţa personală pentru un astfel de lucru", potrivit Dianei Tăicuţu.

În urma ascndalului cu tentă sexuală, Diana Tăicuţu a demisionat din funcţia de director al Liceului de Artă ”Gheorghe Tattarescu” Focşani.

CITIŢI ŞI:

FOTO Directoarea Liceului de Artă din Focşani a demisionat după ce a fost implicată într-un scandal amoros cu un elev