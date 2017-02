Impresionant. Singurul protestatar din oraşul vrâncean Odobeşti, susţinut de un grup de tineri de la Bucureşti. Fotografia care a făcut înconjurul internetului

De la declanşarea protestelor, marţi seara, Cosmin Bîrsan a fost singurul locuitor al oraşului Odobeşti care a ieşit în stradă pentru a-şi arăta indignarea faţă de decizia guvernanţilor.

Fotografia cu tânărul ţinând în mână două afişe cu mesajele "Nu amnistiei şi graţierii" şi "DNA, să vină să vă ia", a făcut înconjurul internetului.

Acest lucru i-a impresionat pe câţiva tineri din Bucureşti, care sâmbătă seara au ajuns la Odobeşti să fie alături de Cosmin.

"Am ajuns la Odobeşti. Ghici ce am găsit. Oamenii frumoşi pe care îi căutăm. Este doar un gest de solidaritate. Sper să fie mai multe care să urmeze ", au spus tinerii care au venit să-l susţină pe Cosmin.

Înainte de această viziţă, Cosmin Bîrsan a scris următorul mesaj pe contul de socilaizare.

“O zi pe care am început-o prost, pe la politie, din cauza unor injectaţi politic care nu sunt de acord cu atitudinea pe care eu o am zi de zi. Au ales sa se răzbune în cel mai josnic mod. Mi-au mânjit uşa casei cu "rahat". Din păcate nu ştiu că de rahat te cureţi, în schimb conştiinţa....

Am terminat aceasta zi protestând singur în Parcul Civic din oraşului meu. Unul nu a avut curajul sa vină alături de mine. Dictatura din Odobeşti este vizibilă pana pe Marte, prieteni.

Sunt singur în Odobeşti, dar sunt alături de sute de mii de români din ţară care s-au săturat de coruptie, hotie şi minciună. În seara asta am realizat că nu suntem singuri, românii s-au UNIT, au făcut front comun împotriva hoţilor. Este tot ce contează în acest moment. România îşi revine ! Sunt sigur de lucrul asta ! Mâine este o noua zi. Cine stie ce va mai fi !?”

În luna octombrie a anului trecut, Cosmin Răzvan Bîrsan a fost amendat cu suma de 600 de lei, de poliţia oraşului unde locuieşte. Amenda a primit-o, în urma unei sesizări a şefilor din primăria locală, condusă de primarul PSD Daniel Gheorghe Nicolaş, sesizare având ca obiect postările făcute pe cele două conturi de Facebook, unde tânărul critică autorităţile oraşului.

"Utilizând conturile «Bîrsan Cosmin Răzvan» şi «Democraţia a murit», a proferat injurii şi expresii jignitoare la adresa Primăriei Odobeşti şi a funcţionarilor publici din această instituţie, lezându-le demnitatea şi onoarea", se arată în procesul verbal de amendă.

La doar o săptămână, aceeaşi poliţie l-a mai amendat odată pe tânăr, în urma reclamaţiei făcute personal de primarul PSD Daniel Nicolaş.

Tânărul a depus la Parchet o plângere împotriva poliţiştilor, iar ambele amenzi au fost contestate în instanţă.

“ Consider că nu am greşit şi nu am încălcat legea atât de tare încât să primesc altă amendă. În loc să fiu citat la adresa din buletin, am fost citat la reşedinţa părinţilor mei. Mi-au speriat mama, a început să plângă, crezând că voi fi arestat. Poliţia Odobeşti a încălcat din nou legea şi voi contesta această amendă”, ne-a precizat tânărul.