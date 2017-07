FOTO Funcţionarul public, doctor în teatrologie. În timpul liber este actor, regizor şi scriitor

Înzestrat încă din copilărie cu darul scrisului, George Costin este autorul unor cărţi de succes, precum „Anotimpuri cu centură de castitate" şi „O iubire imposibilă", însă latura sa de artist s-a manifestat în special în domeniul actoriei, în urmă cu peste 35 de ani fiind unul dintre componenţii de bază ai trupei de teatru din Focşani.

„Am scris prima poezie la vârsta de opt ani, iar ani în şir am publicat poezie în revistele şcolare, fără să le adun într-un volum. Teatrul a fost tot ce mi-am dorit să fac în viaţă, ajungând acolo graţie literaturii. În timpul liceului, ca membru al celebrului cenaclu literar Milcovia, condus de Dumitru Pricop, am fost remarcat de regizorul Vasile Onesciuc după ce am recitat o poezie a regretatului poet Constantin Ghiniţă. Pe 2 octombrie 1977 mi-am început aventura în teatru", îşi aduce aminte George.

A fost pe rând sufleor, a făcut figuraţie şi mai apoi a fost distribuit în foarte multe roluri principale. Ţine să precizeze că toate piesele în care a jucat au fost puse în scenă de regizori profesionişti, de la care a avut enorm de învăţat. „Băiatul cu floarea", „Piticul din grădina de vară", „O noapte furtunoasă", „Opinia publică" sau „Şase hohote de râs", sunt doar câteva dintre titlurile pieselor în care George Costin şi-a pus în valoare talentul interpretativ.

Funcţionar public

În 1992 a renunţat la postura de artist pentru a avea mai mult timp la dispoziţie şi pentru a se dedica creşterii şi educaţiei celor doi fii ai săi, care i-au moştenit talentul şi sunt astăzi nume de mare perspectivă în teatrul românesc.

„Era foarte multă uzură, nopţi pierdute la repetiţii şi aproape că nu mai aveam timp să stau cu băieţii mei. Am ales cariera de funcţionar public la Agenţia pentru Prestaţii Sociale, instituţie pe care am şi condus-o opt ani. Este o muncă foarte importantă şi îmi vine uşor să o fac, pentru că sunt în contact permanent cu oamenii, lucru care mă bucură enorm", spune George Costin.

Marea sa dragoste, teatrul, a rămas prezent permanent în această perioadă în inima sa, iar în anul 2010 şi-a luat doctoratul în teatrologie.

„Am făcut doctoratul pentru sufletul meu. Aveam nevoie de o confirmare pentru faptul că am jucat atâţia ani şi, de ce să nu recunosc, mi-am completat şi cunoştinţele în domeniu. Au fost trei ani de studiu mai ceva ca la facultate", mărturiseşte George Costin.

Din 2011 a revenit în tearu, mai întâi în calitate de regizor al piesei „Încurcă lume", iar ca actor a jucat în piese precum "Hamlet", "Fericire conjugală", "Încurcă lume", "Take, Ianke şi Cadâr".

Amândoi băieţii săi au îmbrăţişat dragostea de teatru. Gabriel este deja actor consacrat la Bucureşti, fiind unul dintre cei mai promiţători tineri actori ai momentului, iar Alexandru face scenografie şi regie.

“Avem o relaţie specială, de prietenie şi ne consultăm permanent în problemele noastre artistice. Chiar repetăm împreună rolurile. Am fost nelipsit de la spectacolele băieţilor mei şi pot să spun că sunt la curent cu tot ce se întâmplă în teatrul românesc prin ei. Nu mă lasă să lâncezesc. La Panciu, în casa bunicilor, este micul rai al familiei mele. Este locul meu imaginar din aproape toate întâmplările scrise de mine. Acolo, atât eu, cât şi soţia şi copiii mei redescoperim copilăria", spune George Costin.