Afacere românească în Anglia: coafor şi frizerie numai cu angajaţi din patrie. „La Brexit, clienţii mei îşi cereau scuze în numele concetăţenilor lor“

În urmă cu 17 ani, Valerica Artene, o tânără din oraşul vrâncean Mărăşeşti, care administra la vremea aceea un mic coafor şi frizerie în urbea natală, decide să-şi urmeze soţul în Marea Britanie, pentru a afla cât mai multe noutăţi şi despre tendinţele în meseria sa pe care a decis să o realizeze cu mare pasiune.

Spune că oraşul Mărăşeşti, în care locuia, era şi este şi astăzi o aşezare defavorizată, cu şomaj în floare şi perspective deloc favorabile. Mai mult decât atât, mica sa afacere nu părea să dea semne că se dezvoltă, în condiţiile în care mai tot ce câştiga din activitatea sa se ducea pe impozite datorate statului.

“Iniţial, am plecat pentru şase luni în Marea Britanie, ca să învăţ lucruri noi, să le preiau şi să le aplic la mine în ţară. Eu consideram că locul meu este aici, mai ales că am o familie foarte unită. După cele şase luni, în care m-am specializat la locul de muncă şi mi-am construit o idee despre cum se practică meseria noastră în lume, am revenit la Mărăşeşti. Din păcate, nu s-a legat nimic, pentru că simţeam că impozitele ne sufocau, statul mă jecmănea, munceam mai mult decât în Anglia, iar satisfacţiile erau minime. În trei luni eram din nou în Anglia, de data aceasta definitiv, cu toată familia, inclusiv copilul”, ne spune Valerica Artene.

A muncit mult în toată această perioadă, la fel şi soţul ei, Dan, specialist în alt domeniu, iar eforturile comune au fost răsplătite în urmă cu câţiva ani, când Valerica şi-a văzut visul cu ochii, de a avea propriul coafor şi frizerie.

Acest lucru se întâmplă în localitatea Cholsey, care aparţine de oraşul Wallingford, aflată la doar 12 mile de Oxford. Aşezarea este cunoscută prin faptul că în cimitirul din sat îşi doarme somnul de veci renumita scriitoare Agatha Christie, lucru important pentru turismul local şi pentru afacerea româncei, care nu duce lipsă de clientelă.

"La început am fost priviţi cu scepticism"

Valerica ne spune că nu i-a fost uşor să răzbată în această lume, în care la început străinii erau priviţi cu scepticism, dar încetul cu încetul le-a câştigat încrederea şi astăzi locuitorii acestui ţinut sunt cei mai buni prieteni ai lor.

Mai cu seamă că foarte mulţi oameni din sat îi trec pragul frizeriei cel puţin o dată pe lună, sau chiar la două săptămâni, britanicii fiind recunoscuţi pentru faptul că au grijă de înfăţişarea lor.

Valerica Artene munceşte cot la cot în unitatea sa alături de alţi trei angajaţi, toţi români. Este o pură întâmplare această situaţie, ţine să ne precizeze “şefa”, care în trecut a avut şi salariaţi de alte naţionalităţi.

FOTO: Valerica Artene, în coaforul pe care-l administrează

“Am dat anunţ la ziar, au venit foarte mulţi oameni la probe şi cei mai calificaţi s-au dovedit românii. Nu ne-a interesat naţionalitatea, ci competenţa, pentru că astea sunt regulile aici. Şi mă bucur pentru ei, fac o treabă foarte bună şi apreciată de clienţi”, ne mai precizează Valerica.

Cei trei angajaţi, Ioana din Cluj, în vârstă de 35 de ani, Cristina din Buzău, de 26 de ani şi Iulian din Iaşi, care are numai 19 ani, s-au integrat perfect în colectiv, toţi fiind pasionaţi de munca lor.

"Aici ducem o viaţă decentă"

“Meseria asta o poţi practica numai dacă îţi place. Eu am o vorbă şi spun că sunt doar trei meserii pe lumea asta pe care le poţi face cu dăruire, şi anume medic, profesor şi coafez. Eu am muncit şi în ţară în domeniu, dar aici îmi este mult mai bine. Traiul este mult mai ieftin, la fel şi mâncarea şi poţi duce o viaţă decentă. Sunt cu soţul meu aici de un an şi jumătate şi dacă îţi vezi de treabă oamenii te acceptă. Clienţii mei sunt 99% englezi, de la copii de câteva luni şi până la oameni trecuţi de 90 de ani. Sunt binevoitori, îţi zâmbesc tot timpul, foarte amabili”, ne spune Ioana, angajata de la “Clippers”.

FOTO: Frizeria administrată de români

Salariaţii Valericăi au parte şi de sprijin din partea angajatorului, pentru că locuiesc cu toţii într-un apartament cumpărat de familia Artene, economisind astfel banii care ar fi mers pe transport, iar chiria, pe care o împart la trei, este mai redusă.

Români spun că nu se tem de Brexit, întrucât comunitatea i-a acceptat foarte bine.

“Când s-a întâmplat cu Brexit-ul, oamenilor din sat le era şi ruşine să vină în frizeria noastră. Îşi cereau scuze în numele concetăţenilor lor, spunându-ne că ne consideră de-ai lor. A fost cel mai emoţionant moment pe care l-am trăit aici, ştiind dificultăţile începutului, când noi eram singurii străini pe aici. Au înţeles că este locul nostru de suflet şi vom rămâne lângă ei”, ne-a mărturisit Valerica Artene.