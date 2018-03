VIDEO Roşiile româneşti vor ieşi pe piaţă mult mai târziu decât în mod obişnuit. Fermierii cedează în faţa frigului după ce au cheltuit averi să salveze culturile

Ion Petcu este unul dintre agricultorii din comuna Izbiceni care anul acesta nu va ieşi cu roşile pe piaţă în luna aprilie.



Fermierul era convins că anul acesta o să dea lovitura şi o să reuşească să vândă imediat toată marfa. Din cauza temperaturilor scăzute, o parte din recoltă a fost afectată de frig, iar acum este convins că o să vândă primele tomate abia în luna mai.



„În timpul nopţii s-au înregistrat temperaturi scăzute, iar aseară au fost -18 grade. Am consumat undeva la 40 de tone de lemne, 10 tone de cărbuni şi 5 - 6 tone de brichete. În aceste condiţii, nici investiţia nu o vom scoate. Am cheltuit între 1.500 - 2,000 de lei zilnic. Este foarte mult şi nici aşa eu nu cred că vom reuşi să ieşim pe piaţă cu primele roşii de Izbiceni în luna aprilie. Au fost afectate de îngheţ şi este foarte greu să le mai ţinem în viaţă“, a spus bărbatul.

Patria roşiilor româneşti

În localitatea Izbiceni din judeţul Olt sunt 900 de fermieri care s-au înscris pentru a putea primi 3.000 de euro subvenţie de la stat. Agricultorii vor să facă demersuri la Ministerul Agriculturii pentru prelungirea perioadei de valorificare a tomatelor cu trei săptămâni. „Costurile în această perioadă au fost ridicate de 6 sau 7 ori faţă de anul trecut, iar unii fermieri nu au avut bani şi resurse şi au fost nevoiţi să renunţe la culturi. Vor trebuie să replanteze din nou roşile atunci când vremea o să le permită“, a precizat Gheorghe Zăăleanu, preşedintele Sindicatului Producătorilor Agricoli Olt.

Fermierii din patria roşilor spun că niciodată nu au avut un an cu temperaturi aşa de scăzute în timpul nopţii. „În câmp unde am eu solariile s-a ajuns şi la -18 grade. Temperatura trebuie să fie de 12 grade, iar pentru a putea să o menţinem astfel am muncit 24 de ore din 24. Cred că am cheltuit în medie 2.000 de lei zilnic, iar dacă vremea o să fie la fel şi în zilele următoare o să fie vai de noi. Chiar nu ştiu ce o să facem anul acesta. Cel mai important lucru este să ieşim cu ele pe piaţă şi să reuşim să le vindem“, a declarat Vasile Golgojan.

Reprezentanţii primăriei din localitatea Izbiceni au precizat că foarte puţini fermieri vor scăpa anul acesta cu recoltele neafectate. „Noi sperăm să se acorde un ajutor pentru cei care au culturile compromise din cauza gerului“, a spus Florin Lazăr, viceprimarul comunei Izbiceni.