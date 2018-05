Procesul interlopilor care s-au bătut pentru supremaţie poate începe. Contestaţiile inculpaţilor au fost respinse de Curtea de Apel Craiova

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj au precizat că au probat 16 conflicte stradale în care au fost implicaţi membrii grupării „Frăţia“. Ultimul scandal a avut loc pe data de 4-5 noiembrie 2016, în barul ON OFF din Craiova, iar interlopii s-au bătut pentru supremaţie cu cu săbii, cuţite, ţevi. Anchetatorii au finalizat cercetările şi au pus sub acuzare 13 inculpaţi printre care se numără Ioneluş Cimpoeru zis Ion Luptătoru, Florinel Barbu zis Skială, Sorin Stelian Flutur zis Bobo; Cătălin Viorel Tudor zis Fluture, Marian Irinel Coandă zis Charlie, Cristian Marian Vlădescu zis Ventura, Alexandru Grigore Băloiu zis Gore, Cantemir Ştefan Mitre zis Fane Vitamină, Gigel Roşianu, Ion Ilie zis Ilie Puşcărie; Fănel Trandafir zis Cimino şi Marian Gabriel Gîrniţă, subofiţer în cadrul IPJ Dolj.

Rechizitoriul a fost refăcut

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj au stabilit că Ştefan Mitre Cantemir l-a cunoscut în penitenicar pe liderul unui clan de interlopi din Dâmboviţa. Imediat după ce a fost eliberat a participat la o petrecere organizată de acesta cu mai mulţi membrii ai clanului „Frăţia“.

Inculpatul Ştefan Cantemire Mitre a decis atunci desprinderea sa din clanul „Frăţia“, dar şi înlăturarea lui Vadik Gigi Zavera din funcţia de lider.

Liderului clanului „Frăţia“ le-a transmis celor care au trădat că le este interzis accesul în cluburile şi localurile cunoscute drept teritoriu aflat în vizorul grupării din Craiova.

Vadik Gigi Zavera le-a mai transmis că în cazul în care nu vor respecta regulile cele impuse vor trebuie să suporte consecineţe. „Inculpatul Zavera Gigi Vadik l-a invitat pe un bărbat la barul «ON OFF» din Craiova, unde în prezenţa lui Roşianu Gigel i-a cerut să le transmită inculpaţilor Mitre Cantemir Ştefan şi Vlădescu Cristian Marian că le este interzis accesul în cluburile şi localurile cunoscute drept teritoriu de «dominaţie» a grupării «Frăţia», nesupunerea având drept consecinţă exercitarea unor acte de violenţă”, se arată în rechizitoriul întocmit de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj.

Dosarul interlopilor care s-au bătut pentru supremaţie a fost înregistrat anul trecut în luna august pe rol la Tribunalul Dolj, însă Gigi Vadik Zavera a depus o cerere de sesizare a Curţii Constituţionale cu privire la dispoziţiile unui articol din Codul de Procedură Penală, dar şi o parte din excepţiile formulate de inculpaţi. Judecătorul a trimis rechizitoriul pentru a putea fi refăzut, iar procurorii să descrie mai exact cum au constituit inculpaţii grupul infracţional organizat, dar şi faptele reţinute în sarcina unora dintre inculpaţi.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj au menţinut dispoziţia de trimitere în judecată, iar Curtea de Apel Craiova a respins pe data de 24 mai espins acţiunea ca inadmisibilă formulată de inculpaţi.

Inculpaţii s-au întâlnit în barul ON OFF din Craiova, iar de aici la un adevărat scandal în plină stradă nu a mai fost decât un pas. „După scurte discuţii contradictorii, care au degenerat, grupul condus de Zavera Gigi-Vadik a trecut la agresarea lui Vlădescu Cristian Marian, care a fost lovit în cap cu o sabie (macetă) şi ţeavă metalică şi înjunghiat superficial în spate cu un obiect tăietor înţepător. Reuşind să părăsească localul, Vlădescu Cristian Marian i-a contactat pe Mitre Cantemir Ştefan şi Băloiu Alexandru Grigore, aflaţi în zonă, care au venit imediat la faţa locului. A avut loc o luptă generalizată între cele două grupuri, în afara localului, în stradă, Zavera Gigi Vadik fiind lovit în mod repetat cu piciorul în cap de către Mitre Cantemir Ştefan, iar Vlădescu Cristian Marian a reuşit să preia sabia deţinută anterior de Zavera, lovindu-l cu mânerul acesteia în cap”, au mai spus procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj.