FOTO VIDEO Asistaţii social care s-au săturat de pomenile de la stat: au plecat la muncă în străinătate ca să-şi facă vile

Gheorghe Miri (42 de ani) este unul din asistaţii sociali din comuna Braloştiţa care a plecat să muncească în domeniul agricol în străinătate.

Bărbatul susţine că a reuşit să strângă o sumă importantă de bani, iar astfel în curtea casei a apărut, lângă cocioaba mică şi sărăcăcioasă, o vilă cu etaj. „Am trei copii, iar din ajutorul social nu reuşeam să trăim mai mult de o săptămână. M-am hotărât să plec la muncă în Spania şi astfel am reuşit să strâng bani şi să ofer familiei un viitor mai bun. Nu vreau să mai ajung niciodată la mila statului şi să fiu nevoit să trăiesc din ajutorul social. Mi-am propus să plec în fiecare an să muncesc în străinătate şi vreau să le construiesc şi copiilor câte o casă. A fost foarte grea perioada în care nu aveam absolut nimic“, a povestit Gheorghe Miri.

Prosperitate în localitate

Dumitru Amza, primarul comunei Braloştiţa, a precizat că în momentul de faţă numărul dosarelor privind acordarea de ajutoare sociale a scăzut de la 300 la 50. „Oamenii au fost nevoiţi să plece să muncească în străinătate, iar tot ce au câştigat acolo au investit în zonă. Şi-au ridicat case frumose, iar localitatea a înflorit în ultimii ani. În satul Valea Fântânii a mai rămas doar o singură persoană care primeşte ajutor de la stat“, a spus edilul.

Jurnaliştii „Adevărul“ l-am găsit şi pe singurul asistat social din satul Valea Fântânii. Bărbatul, deşi are 32 de ani, susţine că nu poate să muncească din cauză că este bolnav. „Eu nu vreau să plec la muncă în străinătate şi să mor pe acolo. Sunt bolnav şi nu pot să fac absolut nimic. Ajutorul social este mic, dar nu am ce să fac“, a declarat Ion Durlă.

Lenuţa Miri, o altă localnică din comuna Braloştiţa, povesteşte, din faţa noii case, că a reuşit să câştige bani buni la muncă în străinătate. Dacă până acum trei ani stătea cu mâna întinsă la stat, acum situaţia este cu totul alta. „Am plecat cu inima frântă în Spania, dar nu am avut altă soluţie. Am lăsat acasă cinci copii cu tatăl lor şi gândul meu a fost tot timpul la ei. Cu banii pe care i-am câştigat în străinătate am reuşit să ne ridicăm o vilă cu etaj, însă banii nu ne-au ajuns să o termină, dar cred că în doi ani o să fie gata. Anul viitor în martie o să plec din nou la muncă în Spania, iar acolo se câştigă bani destul de mulţi. Am câştigat între 3.000 şi 5.000 de euro pe contract. În mediul rural e foarte greu să îţi găseşti un loc de muncă. Cel mult poţi să mergi cu ziua şi să faci 50 de lei“, a spus Lenuţa Miri.