VIDEO Angajata unui salon de coafură a sunat la 112 şi a reclamat un furt. Reacţia-şoc a agenţilor: ar fi pus-o să mintă că a găsit portofelul ca să nu facă anchetă

Lavinia Hobeanu a povestit că poliţiştii au pus-o să apeleze din nou numărul de urgenţă şi să anunţe că a găsit portofelul. Femeia este convinsă acum că oamenii legii nu au vrut nici măcar să încerce să prindă hoţii. Doi indivizi i-au furat pe data de 31 ianuarie 2018 suma de 1700 de lei şi actele.

„A intrat prima dată un individ vorbind la telefon. S-a aşezat pe scaun. La două secunde a intrat al doilea individ, care pretindea o programare pentru soţia lui. La un moment dat, primul individ a cerut la baie şi i-am dat acordul. Cel care a intrat la baie a lăsat apa să curgă ca să credem că e încă în baie. A ieşit, tot vorbind la telefon, s-a aşezat din nou pe scaun. Pe urmă a ieşit afară şi imediat a ieşit şi celălalt după. La 15 minute după ce au plecat mi-am dat seama că a dispărut portofelul. Am sunat la 112 şi au venit trei poliţişti de la Secţia 4 şi mi-au spus că trebuie să vină şi colegii dânşilor de la Criminalistică să ia amprente şi ar fi de preferat dacă s-ar putea să sunăm la 112 să spunem că a fost o confuzie şi că mi-am găsit portofelul. Le-am povestit tot ce s-a întâmplat, dar şi cum arătatu bărbaţii respectivi. Am rămas surprinsă când poliţistul mi-au recomandat să suna la 112 să spun că a fost o confuzie. Eu nu am fost de acord cu acest lucuru şi am cerut să vină colegii lor de la Criminalistcă să ia amprente şi să depun plângere. Unul dintre bărbaţi este înalte şi este pensat foarte subţire şi are nasul un pic teşit sus, iar cel de-al doilea este brunet şi scund şi are barbă şi urme de acnee veche. Nu mă aşteptam ca poliţia să nu îmi arate fotografii, mă gândesc că în baza lor de date existe hoţi, tâlhari. Cu siguranţă dacă vedeam poze cu ei îi recunoşteam“, a spus angajata salonului de coafură din Craiova.

Poliţiştii resping acuzaţiile aduse de angajata salonului de coafură, însă conducerea IPJ Dolj a demarat o anchetă înternă. „Poliţiştii au fost sesizaţi prin apelul 112 de către o angajată a unui salon de cosmetică din Craiova cu privire la un furt de documente şi a unei sume de bani. În urma sesizării prin 112 la faţa locului s-au deplasat poliţiştii din cadrul Secţiei 4 Craiova care au efectuat cercetarea la faţa locului, iar ulterior au întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârşirii de furt. Poliţiştii au mai multe piste şi vor lua în considerare toate aceste aspecte pe care le-au aflat în urma cercetării la faţa locului. Este adevărata că angajata salonului a fost sfătuită de poliţiştii să sune la 112 şi să anunţe că şi-a găsit banii? Aceste aspecte vor fi luate în considerare de conducerea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj şi vor fi demarate verificări prin biroul control intern pentru a verifica veridicitatea aspectelor semnalate de angajata respectivei societăţi comerciale“, a spus Cătălin Dochia, purtătorul de cuvânt din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj.

În Craiova au fost prădate de hoţi mai multe saloane de coafură, însă angajatelor le este frică să vorbească. „S-a întâmplat în mai multe saloane din Craiova, deşi multe dintre ele nu vor să vorbească de teamă, pentru că sunt foarte mulţi astfel de indivizi şi sunt foarte periculoşi“, a mai precizat Lavinia Hobeanu.





