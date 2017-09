FOTO Un şofer a plătit parcarea prin SMS, dar tot a luat amendă. Poliţiştii locali admit că a fost o eroare şi îl invită pe bărbat să-i dea în judecată

Tânărul a povestit că nici nu se aştepta să fie sancţionat în condiţiile în care a plătit prin SMS un loc de parcare în centrul oraşului. În momentul în care a mers cu dovada la Poliţia Locală a primit un răspuns pe măsură: anularea amenzii se poate face doar printr-o hotărâre a instaneţei.



„Eu am plătit prin SMS şi am dovada. Aveam dreptul să staţionez în centrul oraşului o oră, însă am fost amendat fix după 9 minute după ce eu am primit confirmarea plăţii tot prin SMS. Chiar dacă eu am respectat legea am fost amendat cu 500 de lei, iar acest lucru din punctul meu de vedere este un abuz şi voi acţiona în judecată Poliţia Locală“, a povestit tânărul.

O eroare umană

Reprezentanţii Poliţiei Locale au confirmat faptul că Alexandru Curteanu a plătit taxa de parcare prins SMS, iar poliţistul care a emis amenda va fi cercetat. „Considerăm că a fost o eroare umană şi trebuie să ţinem cont de volumul mare de muncă şi de stresul din exterior, nu putem să spunem decât că a fost vorba de o eroare umană din partea poliţistului local“, a spus Daniel Mocioacă, şef Serviciul Circulaţie din cadrul Poliţiei Locale Craiova.

Tânărul a mai declarat că nu o să mai parcheze în centrul Craiova până în momentul în care situaţia lui nu va fi rezolvată. Deocamdată nu s-a decis dacă o să le ceară celor care l-au sancţionat şi daune materiale.

Primăria Craiova a introdus parcarea cu plata prin SMS la începutul lunii septembrie în centrul oraşului, iar şoferii trebuie să achite o taxă de 2 lei/h.