Cât de periculos este stresul. Ne afectează sănătatea şi favorizează apariţia bolilor cardiovasculare

Stresul poate slăbi sistemul imunitar, iar astfel organismul devine vulnerabil în faţa virozelor respiratorii sau a infecţiilor. „Cortizonul este hormonul pe care îl eliberăm atunci când suntem stresaţi. El poate favoriza slăbirea sistemului imunitar. În condiţii de stres este bine să ştim că inima lucrează mai mult pe termen lung, aşa că există riscul apariţiei bolilor cardiovasculare. Acest lucru poate duce la apariţiei unui infarct în momentul unei emoţii puternice“, a spus medicul Alina Tudose.

Cât de periculos este stresul pentru sănătate:

- Stresul influenţează negativ mişcările intestinale, iar inevitabil apar durerile de stomac, refluxul gastric, îngreunarea digestiei, balonare, diaree şi constipaţie.

- Stresul favorizează apariţia bolilor cardiovasculare. În momentul în care suferim o emoţie puternică bătăile inimii sunt mai rapide, iar astfe sângele se coagulează mult mai repede.

- Stresul produce insomnii, iar de aici la depresie nu este decât un pas. Poate determina şi schimbării la nivelul creierului, iar din această cauză pot apărea probleme cu anxietatea sau atacurile de panică.

- Stresul are legătură şi cu durerile de spate sau de umeri. Muşchii încordaţi duc la apariţia acestor probleme.

- În perioadele stresante poate apărea acneea, dermatita seboreică şi cea atopică, psoriazisul, lupusul.

Stresul are legătură de cele mai multe ori şi cu perioada din copilărie. „Persoanele stresate se refugiază de cele mai multe ori în mâncare fără să realizeze că pot acumula kilograme în plus. Trebuie să ştim că organismul la maturitate nu are acelaşi mecanism de ardere a grăsimilor ca în copilărie“, a mai precizat Alina Tudose, medic generalist.

Stresul apare în mare parte în urma sarcinilor de la locul de muncă. Pentru a ieşi din această stare este indicat să facem pauze regulate şi să încercăm să stabilim din timp sarcinile pe care le avem de îndeplinit.