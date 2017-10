Sesiunea Ştiinţifică PONTICA, dedicată împlinirii a 2.000 de ani de la moartea poetului Publius Ovidius Naso

Deschiderea oficială a celei de-a 50-a ediţie a lucrărilor Sesiunii Ştiinţifice Internaţionale PONTICA va avea loc miercuri, 11 octombrie 2017, ora 12.00, în Aula „Adrian Rădulescu” (Sala Pictată) a Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa.



Organizatorii, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, în parteneriat cu Facultatea de Istorie şi Ştiinte Politice a Universităţii „Ovidius” Constanţa, cu sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa, vor dedica această ediţie aniversară împlinirii a 2.000 de ani de la moartea poetului Publius Ovidius Naso.



SESIUNEA INTERNAŢIONALĂ A MUZEULUI DE ISTORIE NAŢIONALĂ ŞI ARHEOLOGIE CONSTANŢA

PONTICA 2017 - PROGRAM



11 oct. Miercuri, orele 12.00-13.30

Aula „Adrian Rădulescu”

Deschiderea Sesiunii Ştiinţifice Internaţionale PONTICA 2017 – alocuţiuni oficiale

Vernisajul expoziţiilor „Ţărmuri îndepărtate” şi „Masacrul de la Fântâna Mare”



Comunicări pe secţii

Miercuri, 11 octombrie 2017

Sala 1 - „Preistorie”

Orele: 16.00 – 20.00

SECŢIA PREISTORIE

Moderatori: Cristian Schuster, Adina Boroneanţ

Secretar: Valentina Voinea

• Done Şerbănescu

Inventarul funerar descoperit în necropola culturii Boian de la Sultana-Valea Orbului, jud. Călăraşi

• Valentina Voinea, Bartłomiej Szmoniewski

Tipuri de habitat Hamangia în microregiunea Valea Casimcei

• Adrian Bălăşescu, Valentin Radu

Consideraţii arheozoologice despre cultura Hamangia

• Valentin Radu, Monica Mărgărit, Ioana Daniela Dulama, Valentina Voinea

Prelucrarea carapacei de Testudo graeca (ţestoasă de stepă) în aşezarea Hamangia de la Cheia

• Stănică Pandrea

Observaţii cu privire la raporturile dintre tell-ul de la Brăiliţa şi mediul geografic

• Lazăr Cătălin, Theodor Ignat, Valentin Parnic, Vasile Opriş, Mihai Florea, Dan Ştefan

Date noi privind locuirile “off-tell” de la Sultana-Malu Roşu (România)

• Olguţa Androne

Complexe funerare descoperite în jurul aşezării Măgura Gumelniţa

• Katia Moldoveanu, Radian Andreescu

Pandantivul de aur de la Vităneşti-Măgurice, jud.Teleorman în contextul prelucrării aurului eneolitic la Dunărea de Jos



Joi, 12 octombrie 2017

Sala 1 - „Preistorie”

Orele: 9.00 – 13.30

SECŢIA PREISTORIE

Moderatori: Stănică Pandrea, Valeriu Sîrbu

Secretar: Constantin Şova

• Igor Manzura

The archaeological complex at Orlovka and the problem of cultural attribution of Late Eneolithic sites in the Northwest Pontic Region

• Hristina Vasileva

The secrets on the bottom of the sea. The EBA ceramic vessels from museums in Kiten and Primorsko

• Adina Boroneanţ, Clive Bonsall, Cristian Virag, Ciprian Astaloş

Determinarea surselor de obsidian în situri preistorice din nord-vestul României

• Cristian Schuster

Exploatarea şi comercializarea sării în Preistorie în Oltenia de Nord-Est

• Carmen Miu

Despre o posibilă exploatare a sării în preistorie în Câmpia Bărăganului

• Denis Topal, Yuriy Polidovych

Bronze model of the akinakes from Medgidia as an attempt of archaization

• Valeriu Sîrbu

Descoperiri getice din sudul Bălţii Ialomiţei



Miercuri, 11 octombrie 2017

Sala 2 - „Mircea cel Bătrân”

Orele: 16.00 – 20.00

SECŢIA GRECO - ROMANĂ

Moderatori: Emilian Popescu, Iulian Bîrzescu

Secretar: Irina Sodoleanu

• Vasilica Lungu

Aşezarea de la Babadag, între prima epocă a fierului şi epoca romană

• Iulian Bîrzescu

Noi cercetări în zona sacră de la Histria

• Adela Bâltâc, Paul Damian, Virgil Apostol

Histria – Sectorul Poarta Mare – Turnul Mare, noi date arheologice

• Viorica Rusu-Bolindeţ, Alexandru Bădescu

Elemente ale locuirii romane timpurii descoperite în săpăturile arheologice recente din sectorul Basilica extra muros de la Histria

• Florina Panait-Bîrzescu

Statui onorifice de epocă romană de la Histria

• Kate Mower

The Elusive Location of Apollo’s Temple at Apollonia Pontica (Bulgaria)

• Constantiniu Mara

„Regele Decebal la Florenţa” Studiu privind descompunerea Forului Împăratului Traian din Roma

• Emilian Popescu

Creştinii în armata romană

• Ovidiu Mihail Căţoi

Piese creştine din secolul al III-lea la Praetorium (jud. Vâlcea)

• Ionuţ Holobeanu

Organizarea bisericească în Armenia Maior şi Satrapiae şi importanţa ei pentru înţelegerea dependenţei canonice a episcopiilor de pe ţărmul de nord al Mării Negre (sec. IV-VI p.Chr)

• Georgi Atanasov, Ioto Valeriev

Early Christian Basilica № 1 in the Late Antique city of Zaldapa – past and present researches. The new-found crypt



Joi, 12 octombrie 2017

Sala 2 - „Mircea cel Bătrân”

Orele: 9.00 – 13.30

SECŢIA GRECO - ROMANĂ

Moderatori: Alexandru Barnea, Andrei Opaiţ

Secretar: Laurenţiu Cliante

• Maria Bărbulescu, Livia Buzoianu

Inscripţii fragmentare în limba greacă din colecţia MINAC

• Alexandru Barnea

Subiect rezervat

• Ioana Mureşan

Efectul dreptului roman asupra practicii ridicării monumentelor funerare la Dunărea de Jos. Instrucţiuni, limitări, interdicţii

• Mihaela Denisia Liuşnea

West of the Black Sea Region: Cultural Exchanges (1st century AD)

• Andrei Opaiţ, Alexandru Barnea, Bianca Grigoraş

Aprovizionând cu vin, ulei si produse din peşte frontiera Dunării de Jos în secolele II – VI p. Chr. Un studiu de caz, Dinogetia

• Mihail Zahariade

Poarta de Nord a castrului de la Halmyris în secolele II-III p.Chr. - încercare de reconstituire

• Ghiorghe Papuc

Via Principalis Tomitana

• Mircea Negru, Ionuţ Săvulescu, Ingrid Poll

Consideraţii privind producţia de cărămizi romane la Romula

• Valeri Yotov, Alexander Harizanov

Ceramic kilns in the Early Byzantine town on St. Atanas Cape

• Alexander Minchev, Valeri Yotov

The pottery production in the Late Antique town on Sveti Atanas Cape near Byala, Region of Varna (5th – 6th century AD)

• Georgi Atanasov, Svetlana Gancheva

Where is the camp of the milites IIII Constantiani (Notitia Dignitatum, V, 86-87) in Durostorum (Silistra)



Joi, 12 octombrie 2017

Sala 2 - „Mircea cel Bătrân”

Orele: 16.00 – 19.00

SECŢIA GRECO - ROMANĂ

Moderator: Ioan C. Opriş

Secretar: Tiberiu Potârniche

• Mihai Ionescu, Robert Constantin, Sorin Marcel Colesniuc, Laurenţiu Radu

Cercetări arheologice cu caracter preventiv la Callatis. Campania 2017

• Constantin Băjenaru

Metropolis Tomitanorum - necropolis et territorium. Topografia şi peisajul arheologic în necropola şi teritoriul oraşului roman

• Ioan C. Opriş

Capidava de la Traian la Heraclius. Cinci secole de apărare a frontierei romane de la Dunărea de Jos

• Alexandru Raţiu, Raluca Moţei

Noi cercetări privind principia de epocă romană târzie de la Capidava. Consideraţii preliminare

• Tiberiu Potîrniche

Capidava sector Est. Campania 2017

• Constantin Nicolae

Carsium, sec. IV-V

• Cristian Matei

Roman signal stations identified in Scythia Minor

• Cătălin Dobrinescu, Vitalie Bodolică, Tiberiu Potârniche, Mircea Popa

Evaluări de teren în Marea Neagră, 2016 – 2017

• Adina Velcescu

Synthèse sur le patrimoine archéologique subaquatique en Roumanie

• Laurenţiu Marian Dobre

Arheologie subacvatică, potenţialul arheologic submarin constănţean - elemente de ancorare



Miercuri, 11 octombrie 2017

Sala 3 - „Tezaur. Colecţia sticlă”

Orele: 16.00 – 20.00

SECŢIA MEDIEVALĂ

Moderatori: Oana Damian, Ioan Marian Ţiplic

Secretar: Cristina Talmaţchi

Lansare de carte: Simona Maria Cursaru-Herlea, Ceramica medievală de la Capidava (secolele IX-XI), Editura ASTRA Museum, 2016.

• Simona Maria Cursaru-Herlea

Ceramica medievală timpurie descoperită la Capidava

• Emilia Corbu

Piese de uz casnic din os descoperite la Vlădeni-Popina Blagodeasca (jud. Ialomiţa)

• Cristina Paraschiv-Talmaţchi, Constantin Şova

Archaeological landmarks regarding the chronological framing of the early medieval settlement from Oltina (Constanţa County)

• Stella Doncheva, Ivajlo Bunzelov

Lead Models of Strap End Appliques at the 10th century from Metalwork Centers near Preslav

• Ioan Marian Ţiplic, Maria Emilia Ţiplic

Câteva consideraţii referitoare la ritualul funerar în Transilvania în secolul al X-lea: necropola de la Orăştie - Dealul Pemilor X2

• Ioana Paraschiv-Grigore

Un pandantiv din lapis-lazuli descoperit la Dinogetia

• Oana Damian, Mihai Vasile, Andra Samson

Cetatea bizantină de la Nufăru, jud. Tulcea. Structuri de locuire cercetate în punctul “Trecere bac”

• Costel Coroban

The Byzantine Empire in Old Norse Sagas, Literary Sources

• Alexandru Madgearu

Problema relaţiilor regiunii Gurilor Dunării cu Imperiul Bizantin în vremea lui Mihail VIII Paleologul

• Erich Noris Szakács

Proprietăţile Ordinului Teuton în secolul al XIII-lea şi contractele de tip emfiteotic



Joi, 12 octombrie 2017

Sala 3 - „Tezaur. Colecţia sticlă”

Orele: 9.00 – 13.30

SECŢIA MEDIEVALĂ

Moderator: Radu-Ştefan Vergatti

Secretar: Aurel Mototolea

• Radu-Ştefan Vergatti

Mărturii documentare ale dominaţiei primilor Basarabi asupra Deltei Dunării şi Dobrogei de Nord

• Preslav Peev

Data about fishing from medieval sites of Bulgaria Black Sea coast

• Eugen Cernenchi

Când au început plăţile Ţării Moldovei către Hanatul Crimeei?

• Aurel Stănică, Niculina Dinu

Aspecte privind locuirea otomană în teritoriul Cetăţii Noviodunum

• Ion Mareş

Descoperiri arheologice de la Biserica armenească Sfântul Simion (Turnu Roşu) din Suceava

• Roxana Gâscă

Osmân al II-lea (1618-1622). Lupte dinastice, rebeliuni şi conflicte militare

• Bogdan Rusu

Navigaţie şi comerţ la gurile Dunării: vectori ai migraţiei între Orient şi Occident

• Dimitrie - Ovidiu Boldur

La graniţa imperiilor – punctul vamal al cetăţii Rákóczi de la Ghimeş-Făget (judeţul Bacău)

• Niculina Dinu

Ceramica de Milet în date cronologice



Miercuri, 11 octombrie 2017

Sala 4 - „Ovidiana”

Orele: 16.00 – 20.00

SECŢIA NUMISMATICĂ

Moderatori: Emanuel Petac, Gabriel Talmaţchi

Secretar: Dan Vasilescu

• Emanuel Petac, Aurel Vîlcu

Tezaurul de dioboli din Apollonia Pontica şi Mesembria descoperit la Constanţa în anul 1911

• Steluţa Marin

O piesă de plumb inedită de la Callatis

• Silviu Purece

Tipul monetar Aninoasa-Dobreşti şi posibilele evoluţii politice din spaţiul sud-carpatic

• Delia Moisil

A hoard of ancient coins found in the area of Brăneşti-Fundulea

• Theodor Isvoranu, Mircea Dăbâca

Descoperirile monetare de la Histria-sector Sud, campanile 2011-2016

• Mihaela Iacob

Limes-ul danubian de la Beroe la Halmyris în sec. I-III: evidenţa numismatică

• Gabriel Talmaţchi, Claudiu Munteanu

Despre un tezaur de silicve descoperit probabil în Dobrogea

• Dan Vasilescu

Monede cu particularităţi din tezaurul de epocă romană târzie de la Straja (jud. Constanţa)/ Particular coins from the Late Roman hoard found at Straja (Constanţa County)

• Eugen Paraschiv-Grigore

Sigilii cu monograme descoperite în sudul Dobrogei

• Lilia Dergaciova

Tezaurul Cociulia şi importanţa acestuia pentru cunoaşterea sistemului monetar moldovenesc de pe timpul lui Alexandru cel Bun

• Gabriel Custurea

Noi capsule de teriac descoperite în Dobrogea



Miercuri, 11 octombrie 2017

Sala 5 - „ Independenţei”

Orele: 16.00- 20.00

SECŢIA MODERNĂ – CONTEMPORANĂ

Moderatori: Marian Moşneagu, Alexandru Porţeanu

Secretar: Iulian Boţoghină

• George Ungureanu

România, Bulgaria şi dosarul dobrogean în primul an al Marelui Război

• Radu Cornescu

Pe urmele General-Feldmareşalului August von Mackensen în România (1916-1918)

• Ioan-Codruţ Lucinescu

Dobrogea în vâltoarea ,,războiului secret” 1916-1918

• Marian Moşneagu

Acţiunile flotei de operaţiuni a României în campania anului 1917

• Leonida Moise

Mărturii inedite despre participarea militarilor dobrogeni la bătălia de la Mărăşeşti

• Iulian Boţoghină

Sumară schiţă de portret a unui tulcean din armata română: ofiţerul-arhitect Stelian Boiangiu

• Valentin-Dumitru Pătraşcu

Participarea preotului Ilie Roşoga la ceremonia de reînhumare a Ecaterinei Teodoroiu

• Iulia-Cristina Bulacu

Bucureşti sub ocupaţie - informaţii oficiale din presa ocupanţilor publicată în capitală

• Mioara Ioniţă

Banca Naţională în sprijinul activităţii Societăţii Ortodoxe Naţionale a Femeilor Române în timpul Primului Război Mondial

• Anemari Monica Negru

Societatea Ortodoxă Naţională a Femeilor Române în anii 1916-1918: exil şi asistenţă socială

• Remus Macovei

Lupta invalizilor, orfanilor şi văduvelor din campania 1916-1919 cu birocraţia şi reaua credinţă a autorităţilor

• Angela Pop

Revistele „Arhiva Dobrogei” şi „Analele Dobrogei”. Contribuţii la istoriografia războiului pentru întregire naţională

• Alexandru Porţeanu

Vicisitudini ale memoriei publice şi ale istoriografiei Marii Uniri



Joi, 12 octombrie 2017

Sala 5 - „ Independenţei”

Orele: 9.00 – 13.30

SECŢIA MODERNĂ – CONTEMPORANĂ

Moderatori: Daniela Buşă, Paul Dominte

Secretar: Lavinia Dumitraşcu

• Nicolay Todorov

Steuerpächter in Tulcea sandschak in den siebzigsten jahren des XIX jahrhunderts

• Daniela Buşă

Oameni şi locuri din Dobrogea anilor 1877-1878 în relatările unor martori străini

• Cristian Constantin

Bursa din Constanţa (sfârşitul secolului al XIX-lea- începutul secolului al XX-lea)

• Ana-Maria Petrescu

Zone portuare adiacente Dunării. Evoluţie urbanistică în timpul reglementărilor Comisiei Europene a Dunării

• Paul Dominte

Viaţa portuară la Constanţa de la Independenţă la Primul Război Mondial

• Dan-Dragoş Sichicea

Proiecte de organizare a Marinei militare române în viziunea Inspectoratului General al Marinei (1918-1932)

• Lavinia Dumitraşcu

I.N.Roman avocat al familiei Nicolae Iorga

• Corina Apostoleanu

Publicistica lui Ion Marin Sadoveanu la Constanţa

• Constantin Cheramidoglu

1940. Primul plan urbanistic al oraşului Constanţa

• Gheorghe Grigore Stănculescu

Inginerul Ion Stănculescu. Consolidarea falezei Constanţa (1955-1961)

• Mariana Păvăloiu

De la Şcoala Flotilei, la Academia Navală „Mircea cel Bătrân"

• Ligia Dima

Şi clădirile vorbesc…

• Adrian Ilie

Primarii Medgidiei în perioada comunistă



Joi, 12 octombrie 2017

Sala 5 - „Independenţei”

Orele: 16.00 – 19.00

SECŢIA MODERNĂ – CONTEMPORANĂ

Moderatori: Cristina Boţoghină, Cosmin Popa

Secretar: Delia-Roxana Cornea

• Mariana Momciu

Condicile de intrare a hârtiilor în cancelaria Epitropiei Sfântului Mormânt din Moldova pe anii 1862, 1863

• Robert Stănciugel

Apostol Mărgărit, „Apostolul” românilor balcanici care s-a trădat pe sine?

• Alexandru Ghişă

De la Moscopole la Budapesta. Problema Fundaţiei Gojdu

• Cristina Boţoghină

Pictorul N. Grant (1868-1950) - vlăstar al neamului Goleştilor

• Sorin-Marcel Colesniuc

Eroi ai mişcării anticomuniste din judeţul Botoşani, în Arhiva CNSAS

• Delia-Roxana Cornea

Consideraţii asupra mişcării de rezistenţă anticomunistă în Dobrogea: Lotul Tofan-Tomoşoiu în Arhivele Securităţii

• Cosmin Popa

Lupta pentru privilegiul minciunii: Ion Popescu-Puţuri versus Miron Constantinescu sau metehnele “intelectualilor de partid”

• Delia Marinescu

Din istoricul instituţiilor de artă româneşti – cazul Pinacotecii Municipale Bucureşti

• Claudia Ilie

Includerea în arealul Uniunii Europene a Canalului Dunăre-Marea Neagră-Rhin-Main

• Ionuţ Cojocaru

Turcia după 15 iulie 2016

• Mihai Nicolae

Românii de pretutindeni în programa şcolară



Miercuri, 11 octombrie 2017

Sala 6 - „Pipe”

Orele: 16.00- 20.00

SECŢIUNE

„EXILUL ŞI MIGRAŢIA DE LA POETUL OVIDIUS LA EUROPA SECOLULUI XXI”

Moderatori: Emanuel Plopeanu, Gabriel Stelian Manea

Secretar: Andreea Andrei

• Adriana Cîteia

Tipologia exilului în cultura europeană

• Constanţiu Mara

Ovidius- Reîntoarcerea la Roma

• Daniel Citirigă

Publius Ovidius Naso în memorialistica şi propaganda Primului Război Mondial

• Adrian Lucian Scărlătescu

Constantin I. Niculescu (Clasicul, 1897-1965). Un traducător ialomiţean al lui Ovidiu din Pont

• Dumitru-Mircea Buda

Exil interior, disidenţă, nostalgie. Dinspre John Neubauer spre Svetlana Boym

• Metin Omer

Emigrarea musulmanilor din România în Turcia (1918-1940). Perspective ale autorităţilor de la Ankara

• Viorel Achim

Deportările în Transnistria – tipologie şi legătura cu politica de populaţie a guvernului Antonescu

• Octavian Ţîcu

Românii din Kazahstan: o perspectivă prin prisma Expediţiilor Memoriei



Joi, 12 octombrie 2017

Sala 6 - „Pipe”

Orele: 9.00- 13.00

SECŢIUNE

„EXILUL ŞI MIGRAŢIA DE LA POETUL OVIDIUS LA EUROPA SECOLULUI XXI”

Moderatori: Daniel Citirigă, Adriana Cîteia

Secretar: Oana Grigoruţă

• Daniel Lazăr

Refugiaţii iugoslavi din România în anchetele Securităţii (1948-1951). Documente inedite din Arhiva CNSAS

• Silviu B. Moldovan

Ipostaze şi motivaţii ale exilului politic în/din România comunistă

• Emanuel Plopeanu

În exil, pe frontul Războiului Rece: experienţa americană a lui Frederic C. Nanu

• Gabriel Stelian Manea

Un episod din istoria comunităţilor ortodoxe române din America: alegerea arhiepiscopului Victorin Ursache în 1966

• Răzvan Victor Pantelimon

Exilaţi chilieni în România după 1973

• Cristina Preutu

Regimul plecărilor din Republica Socialistă România la finalul anilor ʼ60

• Florin Stan

Emigrarea evreilor din URSS în Israel în perioada 1989-1991. Implicarea autorităţilor din România. Mărturii şi documente inedite (studiu de caz)

• Giordano Altarozzi

Problema migranţilor în Italia. Probleme şi perspective

• Ana-Maria Gajdo

Efectele primăverii arabe în Europa: refugiaţi, solidaritate şi islamofobie

• Iulia-Alexandra Oprea

Musafiri sirieni în Turcia: între excludere şi asimilare



13 octombrie - excursie documentară la Capidava





