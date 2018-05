Primarul din Mangalia cere Guvernului soluţionarea urgentă a situaţiei de la Şantierul Naval: „Este o bombă socială cu ceas“

Într-o scrisoare adresată preşedintelui României, primului-ministru şi ministrului Economiei, edilul din Mangalia atrage atenţia că prelungirea stării de incertitudine privind situaţia acestui şantier de lungă tradiţie va accentua criza economică deja existentă şi va avea un impact social negativ pentru judeţul Constanţa.

”În calitate de primar al Municipiului Mangalia, doresc să vă informez asupra faptului că prelungirea situaţiei de incertitudine generează panică în rândul a mii de oameni care nu au siguranţa unui loc de muncă, ştiindu-se faptul că şantierul reprezintă un pol economic important, în industria de construcţii şi reparaţii nave. În plus, situaţia existentă creează şi un impact social negativ, deoarece mii de locuri de muncă din industria de construcţii şi reparaţii nave sunt puse în pericol”, a subliniat primarul Radu Cristian, în documentul transmis oficialităţilor statului.

Demersul edilului din Mangalia nu este singular, el trăgând un semnal de alarmă încă de la începutul acestui an, când, printr-un document similar, s-a adresat oficialităţilor statului în găsirea unei soluţii imediate pentru rezolvarea situaţiei angajaţilor de la DMHI. „Personal, am fost de mai multe ori la ministerele de resort, am trimis scrisori, petiţii în care am atras atenţia că la Şantierul Naval Mangalia este o bombă socială cu ceas, care ar putea exploda în orice moment, dacă nu se semnează un contract cu un investitor strategic”, a completat edilul.

Potrivit datelor statistice, în 2016, şantierul naval avea 2.399 de angajaţi proprii, alături de cei peste 4.700 de angajaţi ai societăţilor colaboratoare. În acest moment, aici mai sunt aproximativ 1.700 de angajaţi.





”Facem încă o dată apel la dumneavoastră, stimate Domnule Preşedinte, pentru a analiza şi a vă implica direct în soluţionarea urgentă a situaţiei Şantierului Naval din Mangalia şi în luarea unei decizii finale privind soarta acestuia, ţinând cont de întreaga infrastructură existentă, de miile de locuri de muncă pentru locuitorii din Mangalia şi localităţile limitrofe, dar şi de necesitatea continuării şi dezvoltării acestuia, ca pol strategic al economiei naţionale”, a conchis primarul Mangaliei, Radu Cristian, în scrisoarea adresată preşedintelui României.

Reprezentanţii Sindicatului Liber “Navalistul” şi Ministrul Economiei au discutat recent despre problemele de la Şantierul Naval Mangalia, liderii sindicali arătându-se îngrijoraţi de scăderea drastică a activităţii şantierului.





Potrivit sindicaliştilor, 700 de salariaţi nu mai au front de lucru din 7 februarie 2018, atunci când a fost livrată ultima navă construită în şantier.