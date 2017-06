Organizatorii UNTOLD, despre zvonurile privind cel mai mare festival de la Marea Neagră: „NEVERSEA se ţine pe plajă“

În presa locală au apărut informaţii conform cărora desfăşurarea Festivalului NEVERSEA este pusă sub semnul îndoielii deoarece organizatorii nu au făcut rost de toate aprobările necesare. Plaja pe care a fost anunţat evenimentul din 7-9 iulie este situate în dreptul restaurantului Reyna (zona Delfinariu) din Constanţa, care a fost reabilitată, ca toată plaja Constanţei, cu fonduri europene.

„În urma unor informaţii eronate apărute în unele publicaţii cu privire la organizarea festivalului NEVERSEA, pe plaja din Constanţa, organizatorii festivalului doresc să asigure publicul CĂ NU EXISTĂ NICI UN MOTIV DE ÎNGRIJORARE privind organizarea festivalului în perioada şi locatia comunicată!

În baza protocolului de parteneriat semnat între organizatorii NEVERSEA şi Primăria Municipiului Constanţa, Primăria Constanţa şi-a asumat responsabilitatea de a obţine avizele necesare bunei desfăşurări a evenimentului, asigurând că toate avizele vor fi obţinute, în termenele legale, astfel încât evenimentul să fie un real succes încă de la prima ediţie“, este specificat în comunicatul de presă transmis miercuri, 14 iunie.

Organizatorii festivalului NEVERSEA menţionează că au demarat la rândul lor toate procedurile de avizare încă din luna martie a acestui an:

„În data de 29.03.2017 am depus o solicitare către Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral prin care solicitam acordul şi documentaţia necesară pentru desfăşurarea evenimentului. Ca urmare a solicitării emise, instituţia mai sus amintită ne-a transmis răspunsul sau pe data de 03.04.2017 (documentul transmis de către Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral are NR: 5224/O.A./03.04.2017), prin care ne-au informat asupra documentelor necesare şi a procedurilor de îndeplinit pentru obţinerea tuturor avizelor. A

stfel, dorim să vă asigurăm că s-au purtat toate discuţiile necesare cu autorităţile competente şi că nu există nici un impediment cu privire la autorizarea evenimenutului. Nu există nici un motiv de îngrijorare în privinţa organizării evenimentului NEVERSEA, acesta va avea loc în perioada 7,8,9 iulie 2017, în locaţia comunicată.

Din păcate, am trecut prin situaţii similare şi la prima ediţie a festivalului UNTOLD, când s-a încercat o discreditare a evenimentului, lansându-se diverse zvonuri nefondate dar după cum ştiţi, festivalul a fost un real succes, ba mai mult a şi câştigat titlul de CEL MAI BUN FESTIVAL DIN EUROPA încă de la prima ediţie. Anul 2017 va rămâne în istorie cu prima ediţie a celui mai mare festival organizat pe litoralul românesc, NEVERSEA“, a precizat Edy Chereji, Director Marketing şi Comunicare NEVERSEA.

NEVERSEA are loc, în perioada 7-9 iulie 2017, pe plaja NEVERSEA (Reyna - Delfinariu) din Constanţa, iar UNTOLD se desfăşoară în perioada 3-6 august la Cluj-Napoca.

Cine cântă la NEVERSEA

JASON DERULO, artistul cu 11 single-uri de platină, care s-au vândut în peste 50 de milioane de exemplare, vine pentru prima dată în România la cel mai mare festival de la malul Mării Negre, NEVERSEA. La doar 27 de ani, artistul american este în toate topurile momentului şi are un succes incredibil cu fiecare melodie pe care o lansează. A colaborat şi a compus melodii pentru artişti ca: Puff Diddy, Sean Kingston, Lil Wayne, Kelly Rowland, Nicky Minaj, Snoop Dog, 2 Chainz, Hardwell şi mulţi alţii. Melodii atât de cunoscute fanilor şi nu numai, precum „Watcha Say“„Talk Dirty“, „Want to want me“, „Wiggle Wiggle“, dar şi cea mai nouă piesă „Swalla“, toate se vor auzi în vară, live pe scenele NEVERSEA.

„La început de vară, ce poate să sune mai bine la malul Mării Negre decât melodia „Hot right now“, cântată live de compozitoarea şi artista britanică RITA ORA“, se întreabă organizatorii. Primul ei album „Ora“, lansat în 2012 a ajuns în scurt timp numărul unu în Marea Britanie. Albumul conţine melodiile „RIP“ la care a colaborat cu Tinie Tempah, dar şi „How we do party“, fredonate de fanii din întreaga lume. Cunoscută pentru nonconformismul său, artista britanică este şi actriţă. A avut roluri în filmele „Fast and Furious 6“ şi „Fifty Shades of Grey“.

Trupa britanică pop YEARS & YEARS vine la malul Mării Negre, şi urcă pe scena principală a festivalului NEVERSEA. ELLA EYRE este deja cunoscută fanilor din România. În 2016 a fost prezentă la Cluj-Napoca, la cea de-a doua ediţie a festivalului UNTOLD, unde zeci de mii de fani au fredonat melodii precum „Waiting all night“, „Together“ şi „Deeper“.

Dua Lipa, Tiësto, Fatboy Slim, Afrojack, Sam Feldt, KSHMR, Benny Benassi, Nicky Romero, Fedde Le Grand, Ferry Corsten, Tujamo, Lost Frequencies, Danny Avila, Rudimental, Wilkinson, Foreign Beggars, Netsky, Zeds Dead, DubFX, Mike Perry şi Klangkarussell, Nina Kraviz, Sven Vath, Sasha, Gui Borrato, Joris Voorn, Mathias Tanzmann, Butch, Marc Romboy, Dorian Paic, Carola Pisaturo, Einzelkind, Cezar, Dan Andrei, Nico Stojan, Priku, Prâslea, Herodot, Dorisburg, Cab Drivers, Dubtil, SIT, DJ Sprinkles, Mall Grab, Hunee, Soichi Terada, Young Marco, Dekmantel Soundsystem, San Proper, Gerd, Makam, Blond:ish, Jan Blomqvist, HVOB, Nightmares On Wax, Maribou State, Kozo, Rampue, Nicola Cruz, Nu, Thugfucker.

Pe aceeaşi temă:

Liceenii care iau 10 la Bac intră gratuit la NEVERSEA şi UNTOLD

Organizatorul festivalurilor Untold şi Neversea caută voluntari

Ce club de fiţe din Mamaia va asigura platforma VIP de la NEVERSEA, noul festival creat de organizatorii UNTOLD