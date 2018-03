Femeie salvată din apele Dunării. A vrut să se sinucidă aruncându-se de pe podul Sfânta Maria din Cernavodă

UPDATE Conform medicilor, femeia de 40 de ani este conştientă, stabilă, hipotermică. Va fi transportată la Spitalul Judeţean Constanţa.



Pompierii din cadrul Detaşamentului Cernavodă au intervint în după-amiaza zilei de marţi, 13 martie, pentru salvarea unei persoane care a căzut în apele Canalului Dunăre-Marea Neagră de pe podul Sfânta Maria din Cernavodă.

În sprijinul salvatorilor a venit şi o ambarcaţiune a Gărzii de Coastă.

Femeia a fost scoasă din apă şi transportată la spital.

Din primele informaţii se pare că o patrulă a poliţiei locale a alertat salvatorii după ce a găsit pe pod o poşetă şi alte obiecte. Femeia ar fi recurs la gestul extrem din cauza sărăciei.



„Am fost sesizaţi de către un conducător auto că la mijlocul podului a fost găsită o geantă, o pereche de pantofi şi o sticlă de băuturi răcoritoare. Am izolat locul şi am constatat că în apele Canalului Dunăre-Marea Neagră s-a aruncat o persoană de sex feminin. Cu ajutorul Poliţiei Transporturi victima a fost recuperată din apă şi dusă la spitalul din Cernavodă. Femeia este din Călăraşi şi are 41 de ani”, a declarat Marian Vilău, reprezentantul poliţiei locale.







Pe aceeaşi temă:

Bărbat ars de viu în propria casă. Pompierii s-au luptat cu flăcările câteva ore

VIDEO Intervenţia militarilor ISU pentru salvarea a doi copii bolnavi. Satul lor este izolat din cauza viscolului