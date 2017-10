FOTO Jocul strugurilor storşi de fete şi vinul gustos obţinut cu dichis. Secretele somelierilor din regiunea Dobrogei

Vinul rosé a fost creat în anii ’80 în Provence, sudul Franţei, ca o variantă lejeră la vinurile roşii recomandate pentru alimente mai consistente şi care poate suplini un vin alb destinat preparatelor din peşte.

Rosé-ul se obţine prin stoarcerea uşoară sau prin înţeparea boabelor de struguri roşii. Mustul alb este apoi trecut foarte scurt prin coajă, cât să-şi ia culoarea.

Este proaspăt, cu note fructate, accentuate de o tuşă de flori de câmp. Nu este un vin bogat, nu are taninuri şi este preferat pentru că nu este pretenţios. Temperatura optimă de servire este de 8-10 grade Celsius.

În România, primul vin rosé a fost adus de contele francez Guy de Poix, fondatorul Cramei Serve din Dealu Mare, Prahova, în prima jumătate a anilor ’90.

Regula rosé-ului este strictă: nu ai voie să faci vin rosé din amestec de vin alb cu vin roşu, pentru că asta te descalifică, însemnând că nu respecţi ABC-ul meseriei.

„Este total interzis să faci cupaj de alb şu roşu pentru a obţine rosé. Este contrar tuturor regulilor meseriei. Cupajul acesta se poate face doar la vinuri spumante, nu la vin rosé“, subliniază Ionuţ Făcăleţ, somelier certificat internaţional la prestigioasa Court of Master Sommelier Worldwide.

Specialistul - care conduce Asociaţia Naţională a Somelierilor din România, sucursala Constanţa - enumeră cele trei metode de obţinere a rosé-ului: presarea directă, macerarea peliculară şi saignée (tradus „sângerare“ din franceză).

Mustul rezultat stă la fermentat 12 zile, la o temperatură de 16 grade Celsius, după care se trece prin coajă.

În funcţie de durata în care mustul este în contact cu pieliţa, vinul îşi ia culoarea. „Astfel, pentru un vin rosé pal, mustul trebuie ţinut pe pieliţă 45 minute, iar pentru un rosé intens - 8 ore“, dezvăluie Ionuţ Făcăleţ,

Raritate: vinul alb din struguri roşii

Tot în acest timp, de stat al mustului pe pieliţă, constă secretul altui vin, extrem de rar. Pe piaţa din România există vin alb obţinut din struguri roşii. Doar câţiva producători fac acest vin - în Dobrogea, Oltenia, Vrancea şi Prahova.

„Aţi băut Cabernet Sauvignon vinificat în alb? Este un procedeu special de vinificaţie, prin care strugurii se culeg cât mai de dimineaţă, pe răcoare, ca să nu încălzească, apoi mustul este tras imediat să nu fie lăsat în contact cu pieliţa. Aşa se obţine vinul alb din struguri roşii, pe care crama noastră îl produce - printre puţinele din ţară“, explică Anca Maria Vlădoi de la Domeniul Vlădoi (Siminoc, Constanţa).

Dobrogeanul Vlădoi este unul dintre puţinii producători din România care fac acest vin - alături de Crama Oprişor (Oprişor, Mehedinţi), Casa Panciu (Tifeşti, Vrancea) şi Crama Rottenberg (Dealu Mare, Prahova).

Orice cunoscător recomandă consumul vinului cât mai proaspăt, din recolta anului în curs sau din cea precedentă. Vinul poate fi păstrat un an sau doi ani, timp în care se poate savura fresh.

Culorile toamnei în vie Foto Sînziana Ionescu

Specialiştii recomandă aşadar să cerem vinuri proaspete la restaurant, din producţia anului curent sau cel mult din producţia anului trecut.

„Cu excepţia vinurilor dulci, care conţin zahăr (ce este un bun conservant), vinurile se beau cât mai proaspete, pentru a te bucura de tot ce au de oferit. Rodul din recolta abia încheiată, fie că e alb, roze sau roşu, sec sau demisec, dacă este savurat în decursul unui an, este potrivit oricărui anotimp“, spun specialiştii dobrogeni de la Wine Taste Delight.

Ei mai dau câteva ponturi despre calităţile vinurilor:

- Vinul roşu este mai corpolent, mai plin şi mai expresiv decât un vin alb, deoarece are extract cuprins între 20-24 g/l faţă de 16-18 g/l cât are vinul alb.

- Vinul roşu este mai bogat în substanţe minerale, mai ales potasiu; datorită acestui lucru, vinul roşu este mai sănătos decât vinul alb.

- Vinul roşu conţine antociani, adică coloranţi roşii ai strugurilor şi este mult mai bogat în taninuri care îl fac mai aspru, mai bărbătesc, mai viguros şi mai tonic în comparaţie cu vinul alb.

- Vinul roşu are un conţinut superior în procianidine, ceea ce îi conferă un pronunţat efect antiinfarct.

- Vinurile roşii se comportă excelent la maturare şi învechire, când se rotunjesc, se înnobilează, îşi delimitează caracterul de soi, îşi sporesc buchetul şi fineţea.

