Directorul unei companii de stat, acuzat că şi-a luat 13 telefoane de ultimă generaţie pe banii companiei

În data de 28 martie la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa s-a înregistrat o plângere penală făcută de Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale Radionav SA împotriva fostului director general (2014-2016) Dumitru Nancu, lector universitar din anul 2012 la Facultatea de Ştiinţe Economice - Universitatea „Ovidius” din Constanţa.



Comenzile veneau la domiciliu



Concret, Nancu este acuzat în plângere că în perioada în care a condus compania de stat a achiziţionat de la Orange, folosindu-se de bugetul alocat companiei şi de punctele de fidelizare, un număr de 22 de echipamente tip telefoane mobile şi tablete de ultimă generaţie, în valoare totală de 53.550,83 lei, fără ca vreunul dintre cele 22 de echipamente să fi intrat vreodată în gestiunea RADIONAV. O parte din echipamente a fost livrată la domiciliul lui Dumitru Nancu, iar cealaltă parte a fost ridicată de către el, personal, de la sediul Orange.



Mai mult, în plângerea penală se arată că fostul director a comandat aparate de telefonie mobilă şi accesorii în lunile octombrie-decembrie 2016, când acesta era suspendat din funcţie şi nu avea dreptul de a reprezenta compania. „Acesta şi-a asumat calităţi executorii pe care nu le deţinea, a folosit falsul sub semnătură privată, uzul de fals intelectual şi atribuirea de calităţi oficiale în fals”, se mai arată în plângerea penală.



Din lista celor 22 de bunuri, pe care Dumitru Nancu este acuzat că le-a furat, sunt două tablete IPAD Mini 4, în valoare de aproximativ 2.290 de lei fiecare, şase telefoane iPhone 7, fiecare cu o valoare de peste 3.300 de lei, şi şapte telefoane iPhone 6, fiecare cu o valoare mai mare de 3.100 de lei.



Acuzaţiile aduse de compania Radionav sunt de furt, delapidare, abuz de încredere, abuz de încredere prin fraudarea creditorilor, gestiune frauduloasă, abuz în serviciu, fals material în înscrisuri oficiale, fals intelectual, uz de fals, fals în înscrisuri sub semnătură privată. Totodată, societatea l-a acţionat în judecată pe fostul director, dosarul având ca obiect „acţiune în răspundere patrimonială” este pe rolul Tribunalului Constanţa.



Nancu nu recunoaşte acuzaţiile, dar dă o parte din bani înapoi



De cealaltă parte, Dumitru Nancu a declarat pentru Adevărul că: „Eu am fişa de lichidare şi toate documentele care atestă că activitatea mea desfăşurată în perioada 2104-2106 este perfect legală, ba mai mult, ultimul an de activitate a fost cu profit! Legat de acea plângere eu am luat legătura cu directorul general Radionav George Bucur (actualul director interimar n.n.) şi a infirmat ceea ce a apărut în presă”. George Bucur este director general al Radionav din data de 29 martie, iar plângerea penală este înregistrată în data de 28 martie la parchet sub semnătura directorului de la acea vreme, Vlad Stănculescu.



George Bucur, director interimar de câteva zile al Radionav, a declarat iniţial pentru Adevărul că: „Din ce am vorbit eu cu domnul Nancu este că are de adus nişte telefoane şi dacă le aduce atunci se stinge tot. Lăsaţi-l o zi, două, să nu mai scrie ziarele atâta. Nu e vorba de recunoscut (că a luat acele aparate n.n.), e Săptămâna Mare, haideţi domnul meu să fim liniştiţi.”



După mai multe ore, George Bucur a declarat că, între timp, „toate lucrurile au luat o întorsătură bună pentru toate părţile. 90 şi ceva la sută deja a plătit suma, s-a dus acum să plătească şi diferenţa, până după Paşti nu am cum să fac confirmarea. Voi informa Consiliul de Administraţie că plângerea penală a rămas fără obiect, iar dacă se dispune… De ce vorbiţi de furt? Nu-mi plac cuvintele astea mari, suntem în sărbătoare. Marţi se vor limpezi treburile complet.”



Întrebat şi de celelalte acuzaţii din plângerea penală (delapidare, abuz în serviciu, fals intelectual), George Bucur a răspuns că nu comentează.



Vlad Stănculescu, directorul Radionav (ianuarie – martie 2018) care a semnat din partea instituţiei plângerea penală, a spus că iniţiativa acestei verificări i-a aparţinut. „Eu am avut iniţiativa. Personalul mi-a adus la cunoştinţă acest lucru şi eu am cerut situaţia oficială. Am făcut o adresă către domnul Nancu, pe care nu-l cunosc personal şi nu am nicio problemă cu el, i-am cerut ori să aducă banii, ori să aducă terminalele pe care le-a achiziţionat în mod fraudulos ascunzând acele facturi. Dumnealui, timp de 4 luni de zile, chiar dacă a fost şi sunat, am trimis două adrese acasă la el, una prin executor, nu a răspuns. Prin apropiaţi de-ai lui a zis că nu le aduce şi că nu le dă înapoi. Am înştiinţat Consiliul de Administraţie, iar acesta a încuviinţat să iau toate măsurile legale: plângerea penală şi chemarea în judecată.”



Nici un angajat nu a fost sancţionat deoarece au declarat că nu ştiau de aceste lucruri. „El le ridica personal, el le comanda personal şi pe facturi era adresa lui de acasă. El nu a adus facturile la cunoştinţa contabilităţii. Totul a rămas acasă la el. Deşi era suspendat şi nu avea voie, el se folosea de bugetul companiei”, adaugă Vlad Stănculescu care spune că fişa de lichidare a lui Dumitru Nancu este în regulă deoarece la acea dată (2016) aceste fapte nu erau cunoscute.



Dumitru Nancu, omul statului în diferite companii, cu doctorat la SRI



Dumitru Nancu (39 de ani) este doctor în Informaţii şi Securitate Naţională, doctorat susţinut în cadrul Serviciul Român de Informaţii - Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, instituţie în cadrul căreia şi-a efectuat şi studiile de masterat.



Nancu a îndeplinit până acum mai multe funcţii de conducere în instituţii ale statului sau unde statul era acţionar majoritar: director general Radionav (2014-2016), preşedinte Consiliu de Administraţie Aeroport Mihail Kogălniceanu, preşedinte-director general Agenţia Naţională pentru Locuinţe (2013-2014, secretar de stat Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri (2012), subsecretar de stat Ministerul Economiei (2009-2012), membru CA Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. (începând cu 2013), consilier personal al ministrului Transporturilor (2013), economist la Transelectrica (2004-2008).



Conform ultimei declaraţii de avere depusă la Agenţia Naţională de Integritate în iunie 2017, Dumitru Nancu a câştigat peste 600.000 de lei din diferitele funcţii pe care le deţinea în companii ale statului şi din activitatea universitară.

Pe aceeaşi temă:

Directorul Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti, Aurelian Popa, urmărit penal pentru abuz în serviciu

Începe procesul fostului decan al Facultăţii de Teologie din Constanţa. Este acuzat de abuz în serviciu şi fals intelectual