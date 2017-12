Din Madagascar, Radu Mazăre le scrie autorităţilor: „Sunt o ţintă politică a Statului Paralel. Atunci când în România va exista o justiţie reală, mă voi întoarce”

La scurt timp după apariţia în spaţiul public a informaţiei că Radu Mazăre a plecat în Madagascar şi intenţionează să ceară azil politic, a apărut o scrisoare a acestuia adresată avocaţilor săi şi tuturor autorităţilor interesate de cazul lui.



Fostul primar al Constanţei se află din anul 2015 sub control judiciar, măsură confirmată de către magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în luna decembrie.



Redăm textul integral al scrisorii lui Radu Mazăre:



„In atenţia: doamnei avocat Focşa Ioana, domnului avocat Barbacioru Tiberiu,



În vederea informării tuturor autorităţilor interesante din România



Modalitatea în care statul Român, prin intermediul structurilor de forţă şi justiţie mă cercetează abuziv, nu ţine cont de legile în vigoare, încalcă cu bună ştiinţă deciziile Curţii Constituţionale, dovedeşte că sunt în continuare o ţintă politică, a statului paralel, care trebuie eliminată prin orice mijloace.



În anul 2017 am fost pus sub acuzare de DNA Constanţa în patru noi dosare penale în care am calitatea fie de suspect, fie de inculpat, acuzaţiile fiind de abuz în serviciu sau complicitate la abuz în serviciu.

Dosar 281/P/2015

– două infracţiuni de abuz în serviciu

– o infracţiune de tentativă la abuz în serviciu



Sunt acuzat că s-au efectuat două schimburi de terenuri între Municipiul Constanţa şi persoane fizice la o valoare nefavorabilă Municipiului Constanţa.



Precizez că evaluarea terenului a fost făcută de un evaluator selectat în bază unei proceduri de licitaţie. Oportunitatea schimburilor a fost decisă de Consiliul Local (C.L.) în bază hotărârilor de Consiliu Local Municipal (H.C.L.M.). Valoarea terenurilor a fost însuşita în numele şi pentru C.L. de comisia de vânzare special constituită de C.L. prin H.C.L.M. din care eu nu fac parte. În cazul schimburilor de teren, valorile terenurilor au fost însuşite direct de C.L. Toate H.C.L.M-urile aferente sunt în vigoare, au fost semnate pentru legalitate de secretarul C.L. şi contrasemnate de prefect. După semnarea documentelor de către toţi funcţionării Primăriei cu atribuţii în domeniu, actele au fost verificate şi semnate de notar, ultimul care şi-a pus semnătura fiind Primarul.



Conform legii 215, principală atribuţie de serviciu al Primarului este ducerea la îndeplinirea H.C.L.M-urilor. Dacă nu le duci la îndeplinire este automat abuz în serviciu.



Curtea Constituţională a stabilit inclusiv în ultima decizie şi motivare (cazul Belina) că actele infralegale (hotărâri de Guvern, hotărâri de consiliu local) pot face obiectul cercetări penale doar în legătură cu stabilirea existenţei unor fapte penale care au precedat sau însoţit adoptarea/emiterea lor. Nu există asemenea acuzaţii. Procurorul apreciază că eu sunt singurul vinovat, deşi în calitate de primar doar am pus în aplicare un H.C.L.M. legal şi în vigoare. Nu cunosc evaluatorul, nu cunosc cumpărătorii sau beneficiarii schimbului.



Revoltător şi frustrant!



Dosar 118/P/2015

– abuz în serviciu



Sunt acuzat că aş fi vândut opt terenuri aparţinând domeniul privat Constanţa prin negociere directă şi nu prin licitaţie publică şi că vânzarea a fost făcută la un preţ subevaluat.



Exact aceleaşi considerente de mai sus. H.C.L.M-uri legale, evaluator A.N.E.V.A.R. selectat prin licitaţie, comisie de vânzare numită şi înfiinţată de C.L., notar, ultima semnătura pusă de Primar. Nu cunosc evaluatorul, nu cunosc beneficiarii, nu am intervenit în procedura.



Iar revoltător şi frustrant!



Dosar 236/P/2016

– abuz în serviciu



Sunt acuzat că aş fi vândut domeniul public al statului – respectiv plajă – la un preţ subevaluat; Pe terenul respectiv s-a ridicat ulterior imobilul Caelia Residence.



Povestea se repetă: H.C.L.M. legal, evaluator, comisie de vânzare, notar şi ultima semnătura a Primarului. La data vânzării nu cunoşteam beneficiarul, evaluatorul şi nu am intervenit nicăieri pe procedura.



Precizez că C.L. a vândut în perioadă mandatelor mele peste 1.500 de terenuri pe bază procedurii standard. Mi se pot face 1.500 de dosare identice pe aceiaşi reţetă!!!



Dosar 168/P/2017

– complicitate la abuz în serviciu



Sunt acuzat că am semnat un certificat de urbanism.



Precizez că certificatul de urbanism este un act de informare care NU produce efecte juridice şi a fost semnat de Primar, ultimul, după ce toţi funcţionării cu atribuţii l-au semnat şi confirmat pentru legalitate. El a fost emis în bază unui H.C.L.M. legal care a aprobat anterior Planul Urbanistic Zonal al staţiunii Mamaia. Procurorul a precizat că nu-l interesează H.C.L.M.-ul respectiv!



Fără cuvinte!!!



În acelaşi timp mai sunt în stare de judecată în alte patru dosare, pe care nu le detaliez din considerente de spaţiu şi lungime al materialului, dar am să dau câteva exemple edificatoare asupra felului în care Statul Paralel din România, prin intermediul unor procurori, anumitor judecători, a serviciilor şi a ziariştilor aserviţi distruge viaţă, imaginea, reputaţia, carieră, sănătatea, liniştea familială şi sufletească a unui om considerat drept ţintă.



Dosar 6536/2/2008/Curtea de Apel Bucureşti



Din 2005 până în 2017 am fost acuzat de DNA Bucureşti de retrocedări ilegale, inclusiv plaje, din domeniul public al statului, cauzând un aşa zis prejudiciu de 115 milioane de euro, pe bază unui raport de constatare întocmit de angajaţii DNA.



Precizez următoarele:

– Expertiză topografica dispusă de instanţă a stabilit că nu s-a retrocedat nici un metru pătrat de plajă sau din domeniul public al statului;

– Expertiză de evaluare, de asemenea dispusă de instanţă, a stabilit că nu există prejudiciu;



Există o comisie de aplicare a Legii 10 formată din funcţionari specialişti, cu atribuţii în domeniul juridic, cadastral, topografic, etc. Că Primar am semnat ultimul, doar Dispoziţiile de retrocedare, în urmă Referatului întocmit de comisia special desemnată care şi-a asumat analizarea tuturor retrocedărilor.



Una dintre acuzaţii este că am retrocedat în bază unui act notarial care nu ar fi legal; de parcă eu am dreptul şi puterea legală de a verifică acte notariale!



După 12 ani de chin prin anchete şi procese, după 8 amânări a pronunţării, sentinţă de fond a fost data în iulie 2017.



– notarul a fost achitat

– evaluatorul a fost achitat

– 28 de beneficiari au fost achitaţi

– Primarul condamnat patru ani de puşcărie cu suspendare pentru abuz în serviciu!



Nu există nici o declaraţie împotrivă mea sau altfel de probă, însă Statul Paralel nu putea acceptă o achitare. De la aşa zisul prejudiciu de 115 milioane euro la achitare ar fi fost o prea mare lovitură de imagine. Judecătorul nu mă putea condamnă cu expertize favorabile şi fără probe. S-au făcut presiuni până când au scos măcar o condamnare cu suspendare.



Asta e dreptate?!?



Dosar 2310/118/2015 Tribunalul Constanţa

– abuz în serviciu



Sunt acuzat că am semnat contracte de vânzare cumpărare pentru 2 terenuri a căror vânzare s-a dispus prin H.C.L.M. şi prin intermediul comisiei de vânzare.



Precizez următoarele: procedura de vânzare a fost cea consacrată, H.C.L.M.-uri legale semnate de secretarul C.L. şi contrasemnate de Prefect, comisie de vânzare mandata de C.L., evaluator selectat prin licitaţie, notar şi la final Primarul.



Mai mult, grotescul situaţiei: pentru vânzarea unuia dintre terenuri am fost trimis în judecată cu aceleaşi acuzaţii în dosarul anterior şi achitat de Curtea de Apel Bucureşti. Sunt judecat în două instanţe, la Constanţa şi Bucureşti, pentru aceeaşi speţă. Cu toate acestea, procurorul m-a inculpat din nou şi mă judec…



Tot în acest dosar, am fost trimis în judecată şi pentru faptul că nu aş fi pus în posesie o persoană fizică, pe un teren pe care îl câştigase la o licitaţie publică.



Precizez că pentru această faptă, am mai fost cercetat în anul 2010, Parchetul dispunând neînceperea urmăririi penale şi ulterior Tribunalul Constanţa a constatat legalitatea Ordonanţei de neînceperea a urmării penale.



Şi totuşi, m-au inculpat din nou şi mă judec. Că la nebuni!



Dosar 4453/1/2015 Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie



Sunt acuzat că în 2007 am luat mită la Televiziunea Neptun pentru facilitarea emiterii a două autorizaţii de constructi pentru două mall-uri. Preciz următoarele:



Autorizaţiile sunt legale şi necontestate de procuror. Una dintre autorizaţii a fost semnată de viceprimar. Toţi funcţionării, inclusiv viceprimarul implicaţi în procedura de emitere au declarat în instanţă că nu am intervenit în nici un fel. Cei doi beneficiari au declarat în instanţă că nu mă cunosc, nu au interacţionat cu mine, numele meu nici măcar nu a fost menţionat vreodată în demersurile lor. La TV Neptun am deţinut 5% din acţiuni până în anul 2002. Începând de la preşedintele CĂ până la reporteri, contabili, directori etc. au declarat în instanţă că de când am fost ales Primar nu am mai avut nici o legătură cu TV Neptun. Nici acum nu înţeleg cum am luat presupusă mita…



Sunt acuzat de abuz în serviciu pentru că în 2007 am iniţiat o H.C.L.M. pentru concesionarea serviciului de salubrizare, favorizând firmă Polaris şi luând mită reclamă făcută de către această la TV Neptun.



Reprezentaţii Polaris au declarat în instanţă că nu au discutat niciodată cu mine despre contractul de salubrizare sau despre vreun contract de publicitate. Mai mult, au precizat că aveau şi obligaţia impusă de lege să facă publicitate în vederea educării populaţiei şi a promovării serviciilor prestate. Toţi funcţionării Primăriei implicaţi în procedura de adoptare a H.C.L.M. şi desfăşurarea licitaţiei au declarat în instanţă că nu am vorbit cu niciunul dintre ei pe subiectul în cauza. H.C.L.M.-ul a fost vizată pentru legalitate de secretarul C.L. şi contrasemnată de Prefect, considerând-o legală, fapt confirmat şi în instanţă prin declaraţii.



Prin caietul de sarcini elaborat de funcţionari şi votat de C.L., s-a cerut că firmele participante să prezinte în fizic, pe perioadă licitaţiei, utilajele şi echipamentele necesare îndeplinirii contractului. Această condiţie a fost considerată de DNA discriminatorie şi imputată că abuz în serviciu. Asemenea condiţii au fost impuse şi de multe alte autorităţi locale, spre exemplu la Braşov, Arad, Rm. Vâlcea etc. Culmea, la Sibiu, primarul Iohannis a solicitat participanţilor la licitaţie să se prezinte cu utilajele şi să salubrizeze timp de o săptămâna sectoare din oraş pe cheltuiala lor. Invocat acest aspect în instanţă, Preşedintele completului a declarat că nu-l interesează!



În aceeaşi idee sunt acuzat pentru valoarea preţurile rezultate din licitaţie, deşi alte zeci de localităţi din România, inclusiv Bucureştiul, au preţurile mult mai mari.



Tipic justiţie Românească! Pentru unii mumă pentru alţii ciumă!



Aş mai putea da nenumărate alte exemple, dar nu există spaţiu şi timp.



Toate aspectele menţionate mai sus dovedesc că sunt o ţintă politică a Statului Paralel şi că în România nu am nici o şansa să beneficiez de o justiţie corectă, independenţa, obiectivă şi imparţială. Pentru toate aceste motive am decis să solicit azil politic în Republică Madagascar. Atunci când în România va există o justiţie reală, mă voi întoarce”.

